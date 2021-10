Meilleures tablettes à dessin 2021 | Android Central

Meilleur

Les meilleures tablettes à dessin combinent la fluidité et la polyvalence du dessin à main levée avec la précision des graphiques numériques. Vous avez besoin d’une tablette avec le bon stylet, la sensibilité à la pression, l’affichage multi-touch, la taille de l’écran, une faible latence et d’autres spécifications pour rendre votre expérience de dessin aussi simple que possible. Nous avons choisi les modèles les plus populaires et les mieux évalués, à la fois pour les tablettes de dessin spécialisées et les excellentes tablettes polyvalentes qui prennent en charge les applications de dessin.

Meilleur dans l’ensemble : tablette graphique Wacom One avec écran



Voici la solution parfaite pour les artistes en herbe. Bien qu’il ne soit pas aussi grand et impressionnant que certaines options professionnelles, le modèle Wacom One est une version simplifiée d’un moniteur de dessin avancé qui vous permet de dessiner directement sur l’écran. C’est une excellente tablette de démarrage pour les débutants.

Choix de mise à niveau : tablette graphique Wacom Cintiq 22 avec écran HD



Pas pour les petits stylos, c’est la meilleure tablette graphique si votre budget le permet : elle est grande, précise et chère. La Wacom Cintiq haut de gamme est une centrale de 22 pouces de création graphique HD. Le grand moniteur offre des graphismes magnifiques ainsi que 8 192 niveaux de pression du stylet pour l’expérience de dessin numérique la plus intuitive et la plus réactive du marché.

Meilleur rapport qualité-prix : tablette de dessin ultra-fine XP-PEN Star G640 pouces



Envie de commencer à dessiner mais petit budget ? Vous voudrez envisager de réduire les effectifs à une option XP-PEN. Celui-ci est plus petit et plus basique que les autres tablettes, mais répond à la plupart des besoins de dessin d’un designer ou d’un illustrateur. Cela fonctionne avec les PC Mac et Windows ainsi que les Chromebooks.

Valeur améliorée : tablette de dessin graphique HUION Inspiroy H640P



Si le XP-PEN Star G640 est un peu trop simple pour vous, essayez un peu plus et optez pour le H640P. Celui-ci est un peu plus grand, avec une plus grande sensibilité du stylet et une gamme de boutons de raccourci qui ne figurent pas sur les autres modèles. Contrairement au XP-PEN, il prend également en charge les appareils Android.

Qualité simple : Wacom Intuos Pro (PTH660)



Si vous aimez la qualité d’un Wacom mais que vous ne voulez pas vous ruiner avec un moniteur de dessin, le Wacom Intuos Pro est un bon intermédiaire. La tablette graphique classique offre une précision et une sensibilité excellentes et peut être utilisée avec n’importe quel ordinateur pour créer des graphiques instantanés.

Meilleur moniteur de dessin de ligne médiane: Moniteur de dessin IPS XP-Pen 15,6 15,6 pouces



Si vous souhaitez un moniteur de dessin plus grand à un prix plus abordable, le XP-PEN est une excellente alternative au Wacom Cintiq. Le moniteur de 15,6 pouces est suffisamment grand pour afficher des graphismes HD impressionnants, et avec 8 192 niveaux de sensibilité du stylet, il est suffisamment précis pour produire des illustrations exceptionnelles.

Bonté de l’encre électronique : Onyx Boox Nova 3



L’Onyx Boox Nova 3 Color est une tablette qui offre le mélange parfait de dessin, d’écriture et de lecture. Il simule une sensation traditionnelle de stylo sur papier avec son excellent écran e-ink. Non seulement il a l’air et se sent bien, mais il est également parfait pour vos yeux. Dessinez à votre guise avec une fatigue oculaire minimale sur le Nova 3 Color.

Cloches et sifflets : tablette graphique de dessin Parblo 10,1 pouces Coast10



Pour ceux qui apprécient les bonnes affaires, vous adorerez la gamme de tablettes graphiques Parblo. Non seulement ces tablettes sont livrées avec un moniteur LCD ultra-sensible pour des graphiques de précision, mais elles sont également livrées avec de nombreux accessoires pratiques. Celui-ci comprend un étui de transport en laine, un concentrateur USB à quatre ports, un gant de dessin numérique à deux doigts et une pochette de protection pour le stylet inclus.

Prise de notes simplifiée : écran de dessin GAOMON PD1161



Pour ceux qui aiment voir tout en dessinant mais qui ont un budget serré, le GAOMON PD1161 est un excellent compagnon. Cette tablette de 11,6 pouces offre 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, 8 touches de raccourci personnalisables et une prise en charge de l’inclinaison. Vous pouvez le connecter à divers appareils via USB Type-C et HDMI et enregistrer des notes manuscrites dans divers formats tels que PDF, WORD, Excel et PowerPoint.

Fonctionne avec Chromebook : One By Wacom Drawing Tablet



Même si un accessoire de tablette graphique ou un moniteur se connecte via USB, il ne fonctionnera pas avec un Chromebook à moins qu’il ne soit spécifiquement compatible – et jusqu’à présent, seul le One by Wacom a été officiellement optimisé pour Chrome OS. Le tampon sensible à la pression se connecte via USB-A et prend en charge 2 048 niveaux de pression, ce qui n’est pas génial par rapport aux 8 192 de la Wacom Cintiq 22, mais est juste pour le prix d’aubaine.

Latence minimale : tablette Android SAMSUNG Galaxy Tab S7+ Plus 12,4 pouces



Avec un écran AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution de 2800×1752, vos croquis numériques seront magnifiques à l’écran. Mieux encore, le stylet S Pen n’a que 9 ms de latence, ce qui, combiné au taux de rafraîchissement de 120 Hz, signifie que vos dessins apparaîtront presque instantanément lorsque la pointe S Pen touchera l’écran laminé.

Pour les geeks d’Apple : Apple iPad Pro – Argent



Bien sûr, les amateurs d’Apple voudront s’en tenir à leur iPad éprouvé. L’iPad Pro associé à un Apple Pencil 2 en fait une tablette de dessin plutôt astucieuse. À des fins de conception et d’illustration, nous suggérons l’édition 12,9 pouces.

Combo ordinateur portable + tablette : Microsoft Surface Book 3 – Écran tactile 13,5″



Microsoft ne doit pas être dépassé. Son Surface Book est cependant bien plus qu’une tablette graphique. Le moniteur vibrant de 13,5 pouces peut être utilisé avec un stylet Surface et n’importe quel programme graphique pour créer de belles illustrations. Il peut également être connecté à un clavier d’ordinateur portable pour être utilisé comme un PC Windows entièrement fonctionnel.

Dessinez avec ces superbes tablettes à dessin

Les meilleures tablettes à dessin pour une personne diffèrent les unes des autres, selon votre sérieux en tant qu’artiste, votre budget et si vous souhaitez ou non l’utiliser à des fins non artistiques.

Pour une tablette dédiée au gribouillage ou à l’art professionnel, Wacom est une marque fiable pour être votre recherche. Le Wacom One est simple mais intuitif, parfait pour les graphistes débutants et intermédiaires. Le stylet n’a pas besoin d’être chargé, donc pas de retards inattendus lorsque l’inspiration frappe, et le frottement de la surface donnera à l’écran de 13,3 pouces l’impression d’être une véritable toile de papier. Les professionnels, quant à eux, préféreront probablement le Wacom Cintiq plus robuste avec un écran massif de 22 pouces, une technologie de stylet améliorée pour une détection de pression plus précise et une gamme de couleurs plus large. De plus, enregistrez l’une ou l’autre des tablettes et vous aurez accès à des essais gratuits de certaines des meilleures applications de dessin.

Si vous souhaitez explorer votre talent artistique mais ne savez pas si vous voulez une tablette uniquement pour l’art, nous vous recommandons de choisir l’une des meilleures tablettes Android, qui ont généralement de beaux écrans, des stylets précis et la puissance de traitement pour gérer le haut de gamme applications de conception graphique facilement, mais sont également conçues pour une utilisation occasionnelle. Notre test Samsung Galaxy Tab S7 montre la puissance et la polyvalence de la gamme Tab en général. Néanmoins, nous recommandons la Galaxy Tab S7 Plus pour la simple raison que la mise à niveau vous offre 1,4 pouce d’espace d’écran supplémentaire pour vos croquis.

Là encore, certains artistes préféreraient un accessoire à leurs appareils actuels plutôt qu’un tout nouvel appareil pour dessiner. Si vous souhaitez connecter quelque chose à un PC ou à un Mac, le moniteur de dessin XP-Pen IPS offre une grande sensibilité à la pression du stylet et transmet vos dessins à l’ordinateur connecté. Si vous préférez quelque chose de moins cher, vous pouvez coupler le XP-PEN Star G640 avec un ordinateur ou un téléphone, ou le One By Wacom avec un Chromebook.

