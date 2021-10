Meilleures tablettes de jeu Android 2021

Meilleur

Le jeu en déplacement peut être bien meilleur lorsque vous disposez d’un écran un peu amélioré pour jouer. Pour cette raison, de nombreux joueurs se tournent vers les tablettes lorsqu’il s’agit de jouer à certains des meilleurs jeux mobiles du marché. Cependant, avec le monde des tablettes rempli à ras bord avec tant de choix, il peut être assez difficile de choisir celui qui pourrait être le mieux adapté à vos besoins de jeu. En ce qui concerne les tablettes basées sur Android, une poignée de concurrents ont fait la coupe pour certains des meilleurs choix possibles, mais seule une poignée est vraiment adaptée aux besoins des jeux. Pour vous aider, nous avons compilé une liste de certaines des meilleures tablettes de jeu Android que vous pouvez trouver. Si vous cherchez un point de départ, ne cherchez pas plus loin que le Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy Tab A7

Le Samsung Galaxy Tab A7 a une tonne de punch des tablettes Galaxy plus premium sans le prix extrêmement élevé généralement associé à une tablette premium. Doté d’un écran LCD IPS de 10,4 pouces, vous obtiendrez de superbes visuels quel que soit le jeu auquel vous jouez, et parce que la tablette a une batterie qui peut durer jusqu’à 10 heures, vous pourrez jouer longtemps des folies sans avoir à s’inquiéter que les choses tournent court.

De la même manière que les autres tablettes Samsung, l’A7 pèse un peu plus d’une livre et n’a aucun problème à se glisser dans une pochette ou un sac à dos pour un transport facile. Le chipset 1.8 GHz Samsung Exynos 9611 Octa-Core intégré à l’appareil signifie également que vous en tirerez une puissance décente, en particulier avec 3 Go de RAM intégrée. Vous pouvez également mettre à niveau l’A7 pour contenir jusqu’à 1 To de données, de sorte que le manque d’espace ne sera jamais un souci.

En ce qui concerne les prix, l’A7 est une option très abordable en ce qui concerne les tablettes. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la mise à niveau trop souvent, car Samsung a doté l’A7 de certaines des spécifications les meilleures et les plus récentes qu’un consommateur de tablettes puisse espérer.

Avantages:

Très léger Écran magnifique pour les jeux

Les inconvénients:

Pas aussi puissant que les autres tablettes L’écran pourrait être un peu plus grand

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy Tab A7 – Gris

Une expérience de tablette Android de haute qualité.

Si vous cherchez quelque chose à emporter avec vous lors de vos déplacements et expérimentez certains des meilleurs jeux, le Samsung Galaxy Tab A7 est ce qu’il vous faut.

Meilleure prime : Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Le Samsung Galaxy Tab S7 est l’un des appareils phares de Samsung, et le S7 Plus est une version améliorée de l’appareil. Il coûte cher, mais présente certaines des meilleures spécifications que vous puissiez trouver dans une tablette. Le S7 Plus est doté d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces qui peut offrir un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, ce qui signifie que jouer à des jeux sur cet appareil donnera certains des meilleurs graphismes que vous puissiez trouver.

Le S7 dispose également d’un chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus, il a donc une tonne de puissance pour exécuter bien plus que des jeux. Cependant, si vous l’utilisez comme une machine de jeu dédiée, il sera assez rapide pour jouer à n’importe quoi, peu importe ce que c’est. Mieux encore, le S7 Plus n’est pas trop costaud, pesant un peu plus d’une livre et ayant un design beaucoup plus étroit que la plupart des autres tablettes modernes.

Il est important de noter, cependant, que cette tablette est une option premium. C’est peut-être le meilleur disponible, mais c’est vraiment le mieux adapté pour remplacer un ordinateur portable pour ceux qui cherchent à en acheter un. Si vous cherchez à jouer strictement dessus, il vaut peut-être mieux chercher ailleurs, mais si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette et que vous voulez quelque chose qui vous offrira la meilleure expérience de jeu, c’est tout.

Avantages:

Meilleur écran de tablette sur le marché Grande autonomie de la batterie Option de fixation du clavier Option 5G pour une véritable pérennité

Meilleure prime

Samsung Galaxy Tab S7+ – Argent

Le meilleur des meilleurs

Si vous avez de l’argent à dépenser et que vous voulez ce qui est effectivement un mini ordinateur portable, le Galaxy S7 Plus est la meilleure tablette de jeu pour vous.

Meilleur milieu de gamme : Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Si vous voulez une expérience premium complète mais que vous ne voulez pas jouer aux prix de la génération actuelle, la Galaxy Tab S6 Lite de la génération précédente vaut la peine d’être examinée. Voici quelques-unes des meilleures spécifications que Samsung ait jamais incluses dans une tablette, avec un écran super riche en couleurs à l’avant de 10,4 pouces et parfait pour les jeux. Tout comme l’A7, le S6 Lite arbore un chipset Exynos 9611 Octa-Core, mais est livré avec 4 Go de RAM, vous pourrez donc jouer à n’importe quoi avec facilité.

Outre une autonomie impressionnante et d’autres fonctionnalités incroyables, grâce à sa tablette adjacente phare, le S6 Lite pourrait être quelque chose pour ceux qui cherchent à faire un peu plus que des jeux. Cependant, le prix peut être un peu un obstacle pour certains, car son prix est toujours celui d’une tablette premium.

Avantages:

Stylet d’encrage S Pen inclus Durée de vie de la batterie Grand écran riche en couleurs

Les inconvénients:

Le point d’entrée coûteux pour les jeux de puces n’est pas aussi avancé que les modèles plus récents

Meilleur milieu de gamme

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – Gris Oxford

Tablette Android de dernière génération sur le marché.

Il s’agit de la précédente référence de Samsung pour les petits budgets, avec toutes les fonctionnalités de pointe que vous pourriez souhaiter d’une tablette.

Trouver une tablette économique, en particulier pour les jeux, peut être un peu délicat. Non seulement vous voulez quelque chose qui offre toujours une tonne de puissance et un bon écran, mais vous voulez quelque chose qui ne vous donnera pas une expérience horrible et lente. La tablette Huawei MediaPad T5 10,1 pouces possède certaines des meilleures pièces internes que vous trouverez dans une tablette moins chère et vous donnera quelque chose à jouer qui ne vous laissera pas tomber.

Le MediaPad T5 est doté d’un processeur Octa-Core 659, ce qui signifie que vous n’aurez pas à sacrifier la puissance pour le coût de cet appareil. Il est également livré avec 2 Go de RAM intégrée, et bien que ce ne soit peut-être pas le plus, c’est une quantité solide pour une tablette abordable comme celle-ci. En plus de sa batterie de 5 100 mAh qui promet au moins jusqu’à 10 heures de lecture vidéo, vous devriez être plus que doué pour jouer sur cet appareil.

Avantages:

Écran solide abordable et toujours puissant pour une tablette économique Performances adéquates pour les applications multimédias

Les inconvénients:

Moins puissantes que les autres, des tablettes plus premium 2 Go de RAM c’est peu

Meilleure valeur

Huawei MediaPad T5 10.1 – Noir

Tablette Android économique

Il s’agit d’une tablette légère et portable qui fera le travail pour les jeux mais se révélera moins polyvalente en tant que tablette.

Meilleur budget : Lenovo Tab M10 Plus

La Lenovo Tab M10 Plus est une véritable tablette économique, à moins de 200 $ tout en offrant des spécifications extrêmement intéressantes. Le M10 est doté d’un écran de 10,3 pouces et est équipé d’un son Dolby Atmos, ce qui signifie que vous ne manquerez de rien lorsque vous jouerez à un jeu comme Fortnite ou à quelque chose d’autre qui nécessite de l’espace à l’écran et du son pendant la lecture.

Le M10 arbore également une lunette raisonnablement petite, de sorte que la majeure partie de l’avant de la tablette est réservée à l’écran. À l’intérieur de la tablette, un processeur MediaTek Helio P22T n’offre pas les meilleures performances, mais il peut faire le travail pour à peu près n’importe quel jeu. Là où le M10 brille vraiment, c’est dans sa batterie, qui est annoncée comme étant assez puissante et capable de durer un certain temps. Donc, si vous pouvez surmonter certains des problèmes de performances ici, vous trouverez une entrée de jeu étonnamment solide pour un prix bas.

Avantages:

Abordable Excellentes enceintes pour une tablette économique Performances adéquates pour les applications multimédias

Les inconvénients:

Le processeur laisse beaucoup à désirer 2 Go de RAM, ce n’est pas beaucoup

Meilleur budget

Lenovo Tab M10 Plus

C’est la meilleure option abordable

La Lenovo Tab M10 Plus est la meilleure tablette économique disponible pour les jeux et autres tablettes légères.

Meilleur finaliste : Samsung Galaxy Tab S5e

Le Samsung Galaxy Tab A7 est peut-être le nouveau roi en termes de meilleures tablettes de jeu, mais Samsung a une tonne d’excellentes options, et le S5e d’il y a quelques générations est un excellent mélange de vitesse, de prix et de fonctionnalités qui ne partiront pas. vous voulez dans le département des jeux.

La S5e n’est pas la tablette la plus abordable, mais son prix est décent pour ce qui est emballé à l’intérieur. Avec une batterie plus petite que la plupart, le S5e remplace les longues sessions de jeu par des sessions incroyables. De plus, il dispose d’un écran AMOLED de 10,5 pouces et de puissants haut-parleurs prenant en charge le son Dolby Atmos.

Cela signifie que vous obtiendrez une expérience de jeu idéale, peu importe ce que vous choisissez de jouer, et le meilleur de tous, il est équipé et compatible pour être associé à d’excellents accessoires. Tous les supports, béquilles, manchons et autres de Samsung sont à votre disposition, et avec la marque stable d’Android de Samsung, vous n’aurez plus de mal à faire fonctionner ou à faire fonctionner les choses.

Avantages:

Très léger Écran magnifique pour le streaming de jeux Android complet avec Google Play, offrant une vaste bibliothèque d’applications

Meilleur finaliste

Samsung Galaxy Tab S5e – Noir

Un solide dauphin.

Si vous recherchez une excellente tablette qui fera plus qu’un simple jeu mais qui ne vous coûtera pas des prix plus élevés, la S5e est faite pour vous.

En bout de ligne

La Samsung Galaxy Tab A7 est la meilleure tablette pour les jeux strictement en fin de compte. Il équilibre à la fois l’abordabilité et la puissance pour fournir certaines touches de jeu, notamment un écran époustouflant, de superbes haut-parleurs et une bonne autonomie de batterie qui vous offriront de longues sessions de jeu. Ainsi, même si ce n’est peut-être pas la meilleure tablette globale disponible aujourd’hui, l’A7 est quelque chose dont vous serez plus que satisfait si le jeu est votre priorité absolue.

Cependant, si vous recherchez quelque chose de plus premium, vous voudrez peut-être vous tourner vers le Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Version renforcée de la tablette phare de Samsung, la S7 Plus arbore certaines des meilleures pièces internes de toutes les tablettes du marché, point final. Bien sûr, les fonctionnalités flashy ont un prix flashy, car le S7 Plus coûte cher, mais en vaut plus que la peine pour ceux qui souhaitent remplacer leur ordinateur portable par quelque chose de plus petit.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste au fur et à mesure que de nouvelles tablettes sortiront, mais en attendant, faites-nous savoir quelle tablette vous pensez être la meilleure en matière de jeux.

