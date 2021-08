Meilleures télécommandes pour Apple TV 2021

in

Meilleur

télécommandes pour Apple TV iMore 2021

Bien que toutes les Apple TV soient livrées avec la télécommande Siri, certaines personnes n’aiment tout simplement pas l’utiliser. Heureusement pour vous, il existe d’autres options si vous sentez que vous voulez une meilleure expérience. Que vous détestiez la télécommande Siri, que vous ayez perdu votre ancienne télécommande ou que vous cherchiez simplement le marché, ce sont les meilleures télécommandes Apple TV.

Choix de mise à niveau : télécommande Logitech Harmony Elite



Le favori du personnel

Si vous voulez une télécommande qui peut absolument tout faire et que le prix n’est pas un problème, la Logitech Harmony 950 est de loin la meilleure télécommande.

218 $ chez Amazon 250 $ chez Logitech

L’OG : Apple Siri Remote



Cette télécommande en verre noir est livrée avec toutes les nouvelles Apple TV. Utilisez le pavé tactile sur le dessus de la télécommande pour naviguer dans les menus et contrôler la lecture.

Choix de valeur : Logitech Harmony Smart Control



Le Smart Control vous permet de contrôler tous vos appareils, y compris votre Apple TV, à partir de la télécommande elle-même ou de votre iPhone, à l’aide de l’application associée.

149 $ sur Amazon

Préréglage intégré : Télécommande d’apprentissage IR rétroéclairée universelle 4 en 1 Inteset



En appuyant simplement sur les boutons A, B, C ou D, vous pouvez configurer la télécommande pour qu’elle fonctionne respectivement pour Apple TV, Xbox One, Windows Media Center et Roku.

Choix de budget: Télécommande universelle GE



Bien que la GE 33709 soit une télécommande très basique, elle peut toujours fonctionner avec quatre appareils à la fois. Il utilise également des piles AAA conventionnelles, qui ne sont pas incluses.

Pour les joueurs : manette de jeu sans fil SteelSeries Nimbus+



Jouer sur Apple TV est tellement plus amusant avec un contrôleur de jeu, et le SteelSeries Nimbus certifié MFi est l’une des meilleures options disponibles.

70 $ chez Apple 70 $ chez Amazon

Nos recommandations

Si vous êtes d’accord avec la télécommande Apple d’origine, alors, par tous les moyens, respectez-la. Mais pour mon argent, la Logitech Harmony 950 est la meilleure télécommande Apple TV du marché. Les commandes vocales sont réactives, vous permettant de basculer facilement entre les applications et les chaînes sur votre Apple TV, votre décodeur câble et d’autres appareils de divertissement (y compris la smart TV elle-même).

Si vous voulez quelque chose de génial pour les jeux, essayez le SteelSeries Nimbus. C’est une excellente télécommande universelle avec des activités programmables qui vous permet également de basculer rapidement entre les appareils. L’écran tactile vous permet de toucher et de parcourir rapidement vos appareils disponibles, de votre Apple TV à votre lecteur Blu-ray.

