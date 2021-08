Meilleures ventes et offres de télévision Memorial Day: Best Buy, Walmart, Amazon, et plus

L’événement de vente Memorial Day TV bat son plein avec des offres incroyables sur une gamme de téléviseurs les plus vendus de détaillants comme Best Buy, Walmart, Amazon, et plus encore. Nous avons trié toutes les offres pour vous proposer les meilleures offres télévisées du Memorial Day en ce moment.

L’événement de vente du Memorial Day est l’occasion idéale de réaliser des économies massives sur les téléviseurs les plus vendus de l’année dernière ainsi que des remises pour la première fois sur les téléviseurs 2021. Notre guide de vente Memorial Day TV comprend tout, d’un téléviseur économique de 32 pouces à un énorme téléviseur de 75 pouces, avec des fonctionnalités telles que le HDR et la commande vocale, et à une gamme de prix – donc quels que soient vos besoins de visionnage, vous trouverez votre télévision parfaite ici. Nous avons également inclus notre offre exceptionnelle sur la télévision du Memorial Day et l’offre d’aujourd’hui est ce téléviseur 4K Hisense de 65 pouces qui est en vente au prix de 529,99 $ (au lieu de 599,99 $).

Découvrez ci-dessous les meilleures ventes télévisées du Memorial Day, classées par taille pour vous aider à affiner votre décision. Gardez à l’esprit que la plupart des offres se terminent à minuit, vous devriez donc profiter de ces offres télévisées épiques avant qu’il ne soit trop tard.

Offre télévisée du jour du Memorial Day

Hisense 65 pouces série H65 Téléviseur intelligent 4K HD : 599,99 $ 529,99 $ chez Best Buy

Économisez 70 $ – Le choix de l’offre Memorial Day TV d’aujourd’hui est ce téléviseur 4K Hisense de 65 pouces qui est en vente pour seulement 529,99 $. Ce téléviseur riche en fonctionnalités est livré avec Google Assistant et une télécommande vocale, et vous obtenez également Motion Rate 120 et DTS Sound Studio.

Voir l’offre

Les meilleures ventes et offres de télévision Memorial Day 2021:

Ventes de téléviseurs commémoratifs : 32-49 pouces

Téléviseur intelligent Roku LED HD TCL 32 pouces : 199,99 $ 145 $ chez Walmart

Économisez 55 $ – Si vous travaillez avec un petit espace, Walmart propose ce téléviseur HD TCL de 32 pouces en vente pour seulement 145 $. Vous bénéficiez de capacités intelligentes avec l’expérience Roku intégrée, vous pouvez donc diffuser votre contenu préféré à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Fire TV 4K UHD de 32 pouces de Toshiba : 199,99 $ 159,99 $ chez Best Buy

Économisez 40 $ – Best Buy propose ce téléviseur HD 32 pouces de Toshiba en vente pour seulement 159,99 $. Cet ensemble économique est livré avec le système d’exploitation Fire TV et la télécommande vocale Alexa, vous pouvez donc diffuser à partir d’applications telles que Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, etc.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Roku LED HD TCL de 43 pouces : 429,99 $ 288 $ chez Walmart

Économisez 142 $ – Pour seulement 288 $, vous pouvez vous procurer ce téléviseur HD TCL de 43 pouces lors de l’événement de vente Walmart Memorial Day TV. Cette offre de télévision bon marché est livrée avec l’expérience Roku pour une diffusion en continu transparente et fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google pour le contrôle vocal.

Voir l’offre

Ventes de téléviseurs commémoratifs : 50-59 pouces

Téléviseur intelligent Toshiba 4K UHD 50 pouces : 429,99 $ 349,99 $ chez Best Buy

Économisez 80 $ – L’une de nos offres de télévision préférées cette semaine est cet ensemble 4K Toshiba de 50 pouces qui est réduit à seulement 349,99 $. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Fire pour une diffusion facile et comprend une télécommande vocale compatible Alexa.

Voir l’offre

Téléviseur Smart Fire 4K UHD de 55 pouces d’Insignia : 429,99 $ 389,99 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – Vous pouvez vous procurer ce téléviseur 4K de 55 pouces pour seulement 389,99 $ lors de la vente du Memorial Day d’Amazon. Cette offre Smart TV intègre l’expérience Fire, vous pouvez donc diffuser vos applications préférées comme Netflix, Hulu et Amazon Video depuis l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Voir l’offre

Téléviseur TCL 50 pouces série 5 4K UHD Roku QLED : 599,99 $ 498 $ chez Walmart

Économisez 100 $ – Doté de fonctionnalités haut de gamme, Walmart propose ce téléviseur QLED 4K TCL de 50 pouces en vente pour 498 $. Vous obtenez une expérience d’image digne du cinéma grâce à la technologie Quantum Dot, ainsi qu’à la commande vocale et à l’expérience Roku intégrée.

Voir l’offre

Téléviseur LG WebOS intelligent 4K UHD 55 pouces : 599,99 $ 569,99 $ chez Best Buy

Économisez 30 $ – Une fantastique offre télévisée du Memorial Day, Best Buy propose ce téléviseur LG 4K de 55 pouces en vente au prix de 569,99 $. Le téléviseur intelligent est doté de la technologie ThinQ AI qui permet à votre téléviseur de devenir un hub domestique intelligent.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K Ultra HD X800H de 55 pouces de Sony : 999,99 $ 698 $ chez Walmart

Économisez 300 $ – Vous pouvez obtenir ce superbe téléviseur Sony de 55 pouces pour 300 $ de réduction lors de l’événement de vente du Memorial Day TV de Walmart. Le téléviseur 4K offre une expérience de visionnement exceptionnelle avec une image ultra HD dotée de la technologie 4K X-Reality PRO pour offrir une précision incroyable et des couleurs éclatantes.

Voir l’offre

Ventes de téléviseurs commémoratifs : 60-75 pouces

Hisense 65 pouces série H65 Téléviseur HD intelligent : 599,99 $ 529,99 $ chez Best Buy

Économisez 70 $ – Ce Hisense est peut-être moins cher, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas emballé à ras bord avec d’excellentes fonctionnalités, et avec une remise de 70 $, vous obtenez également un prix fantastique. Avec Google Assistant et une télécommande vocale, vous êtes sur un bon départ, et vous obtenez également Motion Rate 120 et DTS Sound Studio.Voir l’offre

Téléviseur intelligent JVC 4K UHD Roku de 70 pouces : 899,99 $ 548 $ chez Walmart

Économisez 352 $ – Une fantastique offre télévisée du Memorial Day, ce téléviseur 4K JVC de 70 pouces est en vente pour seulement 548 $ chez Walmart. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Roku, qui vous donne un accès transparent à plus de 500 000 films et émissions de télévision à partir d’applications telles que Hulu, Netflix, Disney Plus, etc.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent UHD 4K série 6 de 70 pouces de Samsung : 749,99 $ 649,99 $ chez Best Buy

Économisez 100 $ – L’une de nos offres préférées sur la télévision Memorial Day, vous pouvez obtenir ce brillant téléviseur 4K Samsung de 70 pouces en vente pour 649,99 $ chez Best Buy. L’ensemble de 70 pouces offre une expérience d’image haut de gamme avec des couleurs brillantes et un contraste net grâce au puissant processeur Crystal 4K.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Tizen 4K UHD série 7 Samsung de 70 pouces : 749,99 $ 679,99 $ chez Best Buy

Économisez 70 $ – La vente du Memorial Day de Best Buy a ce téléviseur 4K Samsung de 70 pouces en vente pour 679,99 $. Vous obtenez une expérience d’image digne du cinéma grâce au processeur Crystal 4K et la technologie PurColor offre des images lumineuses et audacieuses avec un contraste net.

Voir l’offre

Téléviseur OLED Vizio 65 pouces : 1 899,99 $ 1 499,99 $ chez Best Buy

Économisez 400 $ – Ce téléviseur OLED offre une remise massive de 400 $ à tous ceux qui visitent la vente du Memorial Day de Best Buy. Le téléviseur Vizio haut de gamme de 65 pouces comprend 4K HDR, un panneau OLED, Dolby Vision et HDR10+, HDMI 2.1 et un panneau 120 Hz.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K UHD série X950H de 75 pouces de Sony : 2 599,99 $ 1 999,99 $ chez Best Buy

Économisez 600 $ – Ce téléviseur 4K haut de gamme Sony 75 pouces a un prix énorme de 600 $ lors de la vente du Memorial Day de Best Buy. Cet ensemble Sony X950H offre une expérience semblable au cinéma grâce à la résolution 4K HD et Dolby Vision et fonctionne avec l’assistant Google pour un contrôle mains libres.

Voir l’offre

Plus de ventes du Memorial Day

Amazon: 50 % de rabais sur les meubles, les grils et plusLowe’s: Vente Memorial Day – meubles de patio à partir de 19,99$Meilleur achat: économisez jusqu’à 500 $ sur les gros électroménagersDépôt à domicile : Offres du Memorial Day sur les appareils électroménagers, les meubles de patio et les outilsTout va bien: Événement de vente Memorial Day – économisez 20 % sur tous les matelasMatelas ours : 25 % de réduction sur tout le site + 250 $ de coffret cadeau gratuitLit, bain et au-delà : 40% de réduction sur l’extérieur, la cuisine et la maisonCasper : jusqu’à 15% de réduction sur tout le site à la vente du Memorial Day Cocoon de Sealy : Vente du Memorial Day, économisez 35% + oreillers et draps gratuitsDell : Événement de vente d’été, offres d’ordinateurs portables à partir de 289,99 $DreamCloud : 200$ de rabais sur les matelas + 399$ d’accessoires gratuits Emma : jusqu’à 35% de remise sur toutes les tailles de matelasLit fantôme: Vente Memorial Day – 30% de rabais sur les matelas + deux oreillers de luxeHP : Vente du Memorial Day – économisez jusqu’à 47% sur tout le siteInactif: 50% de rabais sur tous les matelas en mousseKohl : Les incontournables du Memorial Day à partir de 4,99 $Layla: Vente de matelas Memorial Day – 150 $ de rabais + oreiller et accessoires gratuitsLenovo : Vente du Memorial Day – jusqu’à 66% de réduction sur les ordinateurs portables + livraison gratuiteLucide: offres de matelas bon marché à partir de 159,99 $Entreprise de matelas : jusqu’à 50 % de réduction sur les marques de matelas les plus venduesNectar: économisez 400 $ sur les matelas + obtenez 399 $ de cadeaux gratuitsSurstock : Memorial Day Blowout – 70% de réduction sur tout le site + livraison gratuiteViolet: Événement de vente Memorial Day : jusqu’à 400 $ de rabais sur le matelas + l’ensembleREI : jusqu’à 50 % de réduction sur les vêtements, les chaussures, l’équipement et plus encoreSatva : 200 $ de rabais sur les matelas de luxe lorsque vous dépensez 1 000 $Samsung : économisez jusqu’à 30 % sur les gros électroménagersSealy : jusqu’à 400 $ de rabais sur les matelas lors de la vente du Memorial DayTempur-Pedic : économisez jusqu’à 500 $ sur les ensembles ajustablesTouffe et Aiguille: économisez jusqu’à 20% sur tout le siteWalmart : offres sur la terrasse et le jardin, les matelas, la technologie et plus encoreParcours : Grande vente du Memorial Day, jusqu’à 70% de rabais sur les meubles de patio

Offres à prévoir lors de l’événement de vente Memorial Day TV

Mai est déjà un moment fantastique pour conclure une offre télévisée bon marché grâce aux soldes de printemps de détaillants comme Best Buy et Walmart. Nous voyons généralement des aubaines sur les téléviseurs des téléviseurs de l’année dernière – ce qui signifie que vous pouvez trouver un excellent téléviseur de marques comme Samsung, LG et Vizio en vente à un prix très bon marché.

Les détaillants offrent également généralement des remises impressionnantes sur les nouveaux téléviseurs, mais ces remises sont rares et ne dureront pas longtemps. Nous recommandons que si vous voyez un prix que vous aimez sur un téléviseur 2021, vous devez l’ajouter à votre panier et vérifier avant qu’il ne soit trop tard.

Achetez plus d’offres de télévision avec notre liste des meilleures offres et ventes de télévision bon marché et le meilleures offres de téléviseurs OLED.

Vous pouvez également voir plus d’offres avec notre guide des meilleurs Ventes d’ordinateurs portables Memorial Day et le meilleures ventes de matelas Memorial Day.