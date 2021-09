Meilleures vidéos de Freddie Mercury : 10 épopées pop essentielles

Bien avant qu’il ne commence son travail solo avec le Monsieur le méchant et Barcelone albums, Freddie Mercury compris le pouvoir des vidéoclips. Son travail avec Queen comprenait deux des promos les plus révolutionnaires du rock : «Rhapsodie bohémienne» et « I Want To Break Free », et les meilleures vidéos de Freddie Mercury montrent comment il a utilisé le pouvoir des visuels pour améliorer ses enregistrements solo.

Mercury a déclaré que les vidéoclips étaient utiles pour les fans car ils fournissaient parfois “beaucoup plus de perspicacité dans la chanson”. Il a également déclaré que cela offrait “une idée de ce que l’artiste voulait peut-être”. Il s’est efforcé d’être original dans son travail vidéo. Ce récapitulatif des meilleures vidéos de Freddie Mercury, qui ont récemment été remasterisées à partir d’originaux 35 mm en versions ultra HD 4k haute définition, vous rappellera ce que une star charismatique il était devant la caméra.

Écoutez les meilleures chansons de Freddie Mercury sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos meilleures vidéos de Freddie Mercury.

10 : L’amour tue

“Love Kills” était une chanson solo de Freddie Mercury qui était à l’origine utilisée dans la version rééditée de Giorgio Moroder du classique du film muet Metropolis de 1927. La chanson, qui mettait en vedette Reinhold Mack sur des synthétiseurs, a atteint la 10e place du classement des singles au Royaume-Uni en 1984. Une vidéo lyrique officielle de la chanson a été créée en 2019.

9 : Vivre seul

« Si vous écoutez ma chanson ‘Living On My Own’, c’est vraiment moi. C’est vivre seul, mais en s’amusant », a déclaré Mercury. Il s’est amusé dans un style extravagant et scandaleux en septembre 1985, quelques mois seulement après Triomphe de Queen’s Live Aid, quand il a organisé une folle fête pour son 39e anniversaire. « Freddie m’a appelé pour me dire : ‘Viens à ma fête d’anniversaire à Munich ! Tout le monde s’habille en drag. Tout le monde », se souvient le photographe de Queen, Richard Young. La fête a eu lieu à la discothèque Old Mrs Henderson (maintenant Paradiso Tanzbar) et, le lendemain, Mercury est revenu sur les lieux pour tourner le clip de son single de 1985 “Living On My Own”, un morceau de son album solo Mr Bad Guy. . La vidéo a été réalisée par Rudi Dolezal et Hannes Rossacher, et présente un segment de Mercury scat chantant en hommage à Ella Fitzgerald.

8 : Aime-moi comme s’il n’y avait pas de lendemain

Freddie Mercury était extrêmement fier de sa chanson “Love Me Like There’s No Tomorrow”, qui est sortie pour la première fois en novembre 1985 en tant que single de son album Mr Bad Guy. “J’aime toutes les chansons de l’album, mais au final, l’un de mes morceaux préférés est ‘Love Me Like There’s No Tomorrow’, à cause de la façon dont il est sorti”, a déclaré Mercury. « C’était quelque chose de très personnel. Je l’ai écrit en cinq minutes et tout s’est simplement mis en place. C’était juste très émouvant, très fort. J’adore cette piste.

Sa chanson très personnelle a reçu une nouvelle vision visuelle en septembre 2019, avec une vidéo créée par les réalisateurs Esteban Bravo et Beth David, avec une animation de Woodblock.

Bravo et David ont déclaré à propos de la réalisation de ce court métrage : « Nous voulions raconter une histoire qui était pertinente à la vie de Freddie, mais pas explicitement à son sujet. La crise du sida des années 1980 fait partie intégrante de l’histoire des LGBT+, et nous savions que c’était quelque chose qu’il fallait gérer avec précaution.

7 : Pour ma défense

Le cinéaste autrichien Rudi Dolezal avait 17 ans lorsqu’il a rencontré Mercury pour la première fois pour l’interviewer dans le bar du Hilton de Munich. Dolezal a ensuite réalisé un documentaire sur son ami Mercury. Le cinéaste a déclaré qu’en dépit d’être un interprète si flamboyant, la rock star pourrait aussi être “comme un cerf timide, sautant dans la neige”. Après la mort de Mercury en 1991, Dolezal a réalisé le montage vidéo de la chanson « In My Defence », tirée de la comédie musicale Time de 1986 du batteur Dave Clark. La vidéo présentait des prises de vues, des photographies et des séquences montrant un Mercure exubérant.

6 : Comment puis-je continuer

Les images émouvantes de Mercury et de la soprano d’opéra Montserrat Caballé chantant « How Can I Go On » (un morceau co-écrit par Mercury et Mike Moran) ont été tournées au festival La Nit au château de Montjurich à Barcelone, en octobre 1988, par Gavin Taylor. “How Can I Go On” était le troisième et dernier single de l’album Barcelona. Mercury, qui portait un smoking, était fier d’avoir collaboré avec le célèbre chanteur espagnol. “Une performance de Montserrat Caballé est sensationnelle”, a déclaré Mercury. “Elle a le même genre d’émotion que Arétha Franklin. La façon dont elle livre une chanson est tellement naturelle, et c’est un cadeau très différent. C’était fantastique de chanter sur scène avec elle. Quelle expérience! C’était vraiment un rêve devenu réalité.

5: Le temps n’attend personne

Après avoir trouvé un joyau musical qui avait passé quatre décennies dans les coffres-forts, Dave Clark a joué un rôle clé dans la restauration des images de Mercury chantant une version simplifiée de “Le temps n’attend personne” qui a été faite en 1986. La vidéo nouvellement restaurée est sortie en 2019.

La vidéo originale de Mercury a été tournée au Dominion Theatre de Londres avec un tournage à quatre caméras, en utilisant un film 35 mm de haute qualité. Clark a déclaré à uDiscover Music que le chanteur avait demandé: “Comment voulez-vous que je joue cela?” juste avant le début du tournage au théâtre. Clark lui a dit qu’il voulait “un croisement entre Edith Piaf, Jennifer Holliday et Shirley Bassey”. Il y a de jolies séquences d’interview de 1986, dans lesquelles Mercury est filmé rappelant sa réponse: “Eh bien, mon cher. J’ai toutes les robes. Je peux le faire parfaitement », a-t-il plaisanté. La vidéo de “Time Waits for No One” capture brillamment la capacité de Mercury à livrer avec passion des paroles émotionnelles.

4: Barcelone

Mercury a déclaré que chanter avec Caballé était toujours “une course fantastique” et il a rappelé avec émotion leur duo au Festival d’Ibiza, qui a eu lieu à la discothèque Ku (maintenant Privilege Ibiza). Mercury, un artiste si actif, a déclaré qu’il avait donné des conseils modérés à la star de l’opéra sur la façon dont ils devraient se comporter lorsqu’ils ont chanté leur chanson la plus célèbre, “Barcelona”, pour la première fois en public.

“Elle m’a demandé comment nous devrions le faire et j’ai dit:” Oh, nous devrions simplement rester là et livrer la chanson “, c’est ainsi que les récitals d’opéra sont faits. Je devais aussi en quelque sorte me retenir. Je devais garder à l’esprit que je ne pouvais pas faire tous mes trucs de ballet habituels, aucune de ces poses caracoles, et tout ça. Non, je devais juste le livrer – dans un smoking f__king – ce que je n’avais jamais fait devant un public auparavant, et foncer ! L’ambiance était incroyable. »

3: Le grand prétendant

Le clip de Mercury en 1987 pour “The Great Pretender”, réalisé par le collaborateur de longue date de Queen, David Mallet, a parodié certaines des vidéos de Queen au fil des ans. Il mettait également en vedette le batteur de Queen Roger Taylor et l’acteur de Doctor Who Peter Straker en drag, en tant que choristes.

Mercury avait rasé sa moustache caractéristique au moment du tournage de la vidéo. « La plupart des choses que je fais, c’est faire semblant. C’est comme jouer… Je monte sur scène et prétends être un macho et toutes ces choses. Je pense que ‘The Great Pretender’ est un excellent titre pour ce que je fais, parce que je suis The Great Pretender ! J’ai toujours eu ça en tête. Dans cette vidéo, je passe en revue certains des différents personnages des vidéos précédentes et je fais encore semblant. J’ai toujours pensé qu’en fin de compte, en termes de vidéos, quelle que soit la qualité de votre image, la chanson doit l’être aussi.

2: Je suis né pour t’aimer

Arlene Phillips, qui était la chorégraphe de la vidéo de 1985 « I Was Born To Love You », a décrit Mercury comme un homme « si créatif physiquement ». Son mouvement fulgurant a contribué au succès du clip de « I Was Born To Love You », une autre chanson de Mr. Bad Guy. Mercury voulait « amener le ballet aux masses », a ajouté Phillips.

La vidéo a également été réalisée par Mallet et tournée dans les studios Limehouse à Londres, aujourd’hui démolis. Il montre Mercury dansant devant un mur de miroirs, puis traversant une maison avec Debbie Ash, de Hot Gossip, avant de danser sur un podium. “En ce qui concerne les vidéos, j’aime m’amuser avec elles”, a déclaré Mercury. “‘I Was Born To Love You’ est essentiellement une escapade dans ma maison. C’est ce que je fais tous les soirs, donc c’est venu très facilement. La danse est assez lourde et certaines des sorties sont encore plus lourdes que les parties que vous voyez. »

Mercury a déclaré qu’il avait eu l’idée de personnes se tenant derrière les miroirs et les secouant. “C’était un moyen très bon marché d’obtenir l’effet”, a-t-il plaisanté.

1 : Fabriqué au paradis

“Les vidéos sont plus importantes que la radio”, a déclaré Mercury, à propos des changements dans le paysage musical qu’il avait vus dans les années 70 et 80. L’une de ses vidéos les plus spectaculaires est à nouveau réalisée par Mallet : le single « Made In Heaven », extrait de l’album Mr. Bad Guy. La production était impressionnante. Ils ont dû louer un entrepôt dans le nord de Londres et construire une réplique du Royal Opera House. Il y avait des dizaines de figurants nus qui ont aidé à recréer des scènes de l’Enfer de Dante. Mercury portait une tenue rouge et noire et tenait un drap de satin rouge. Dans une séquence audacieuse vers la fin, le chanteur se tenait au sommet d’un globe rotatif de 67 pieds.

Le coffret de Freddie Mercury, Never Boring, qui couvre toute la carrière, est maintenant disponible. Commandez-le ici.