Meilleures vidéos Spice Girls : 13 essentiels pour pimenter votre vie

Faisant irruption sur la scène en 1996, Filles aux épices‘ la domination de la culture populaire est devenue l’étoffe de la légende – il n’y avait aucun endroit sur la planète qui n’a pas succombé à leur charme volontaire. Bien sûr, la politique pop de “Girl Power” s’est avérée aussi critique que la musique, mais rien de tout cela n’aurait fonctionné aussi bien sans la magie de leurs fortes personnalités et de leur image colorée, capturée à jamais dans les vidéos marquantes des Spice Girls. Vous pouvez vous souvenir des mots, mais pouvez-vous vous souvenir des mouvements ? Ce récapitulatif de toutes les meilleures vidéos des Spice Girls vous le rappellera !

Écoutez le meilleur des Spice Girls sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire notre compte à rebours des meilleures vidéos Spice Girls.

13 : Vive pour toujours

Avec un drame en coulisses amenant Geri (alias Ginger Spice) à sortir juste au moment de la sortie de ce single de 1998, vous seriez pardonné de penser que la ballade teintée de latin aurait pu exiger un nouveau tournage. En fait, aucun membre du groupe n’est apparu dans ce clip animé, qui a vu les cinq pièces réimaginées en fées dans un traitement supervisé par l’animateur et réalisateur oscarisé Steve Box, qui avait travaillé sur le film Chicken Run. “Viva Forever” a dominé les charts au Royaume-Uni et a été un succès mondial important partout sauf aux États-Unis, où il n’est pas sorti en single.

12 : Maman

Cette pièce de performance simple enregistrée devant un public de studio et mettant en vedette les mamans des chanteurs est devenue un favori des fans, peut-être grâce aux clips uniques de l’enfance des filles qui ont été épissés dans la coupe finale. “Mama” a été associé à “Who Do You Think You” Are pour son single au Royaume-Uni, et cette ballade mélodique a été choisie comme single officiel pour l’appel Comic Relief de 1997.

11 : Trop

Publié autant comme une publicité promotionnelle pour le prochain film Spice World, “Too Much” est devenu le deuxième sommet des charts de Noël du groupe et présente des extraits du film ainsi que des inserts spécialement tournés qui créent des personnages uniques pour chacun des membres du groupe. Victoria en tant que super-renarde de l’ère spatiale était un sacré bond en avant, mais la diva du dancehall de Geri et l’héroïne du kung-fu de Mel C sont apparues comme des rôles déjà établis avec le public.

10 : 2 Devenir 1

Le premier Noël au monde avec les Spice Girls les a vus nous transporter à New York pour leur première ballade à succès. La Grosse Pomme était un territoire qu’ils n’avaient pas encore conquis – « Wannabe » n’y percerait que l’année suivante – mais ce clip créé en studio avait une forte atmosphère. « 2 Become 1 » reste un standard festif.

9 : Laissez l’amour ouvrir la voie

Le troisième album des Spice Girls, Forever, a vu le supergroupe allégé travailler pour naviguer dans les marées musicales du 21e siècle. Cette magnifique ballade était, cependant, un retour en arrière qui a vu le quatre pièces présenter un style frais et sophistiqué.

8: Holler

Rodney Jerkins dans le rôle de Darkchild a travaillé sa magie sur ce mélangeur R&B élancé qui a lancé l’album Forever et a connu son plus grand succès. La vidéo, créée aux Elstree Studios à l’été 2000, est une pièce atmosphérique dirigée par une personnalité, chaque interprète représentant un élément différent. Cela suggère une grande partie de ce qui aurait pu s’avérer une nouvelle direction musicale fascinante si le groupe n’avait pas pris une longue pause après la sortie de l’album.

7: Titres (L’amitié ne se termine jamais)

Ce single de 2007, publié pour promouvoir la première réunion des Spice Girls et leur première collection de plus grands succès, reste le dernier single du groupe à ce jour. S’appuyant sur des thèmes évidents entourant leur dynamique, la vidéo est nette et sophistiquée – un peu comme les robes collectées pour ce tournage atmosphérique de Pinewood Studios.

6 : Qui pensez-vous que vous êtes

Peut-être l’un des clips les plus emblématiques des Spice Girls, ce montage de performance multicolore illustre l’énergie phénoménale du premier chapitre du groupe. Présentés comme des caricatures faciles à identifier et liés par leur esprit effervescent et jeune, les cinq pièces donnent l’impression que la domination du monde se fait sans effort dans cette coupe, qui a été élargie pour un montage encore plus indulgent du réalisateur. Nous ne pouvions tout simplement pas en avoir assez à ce stade.

5 : Au revoir

Geri n’avait pas quitté le groupe depuis longtemps lorsque « Goodbye » est sorti, et l’inspiration lyrique de cette ballade – le troisième sommet consécutif des Spice Girls pour Noël au Royaume-Uni – n’est pas difficile à déchiffrer. Cette vidéo joue avec une théâtralité festive qui aurait pu être puisée sous la plume de JK Rowling. Pas de Poudlard ici, cependant, mais le spectre des personnes récemment disparues ne se limite pas à la maison hantée…

4: Arrêtez

L’ambiance rétro de ce stomper inspiré de la Motown correspond parfaitement à cette vidéo, tournée en Irlande au début de 1998. Mel B a admis qu’il n’y avait pas beaucoup de planification avant le tournage, mais tout s’enchaîne avec succès. La chanson a mis fin à la série de succès consécutifs n ° 1 dans le pays natal des Spice Girls lorsqu’elle s’est retrouvée coincée derrière le remix de Jason Nevins de “It’s Like That” de Run-DMC, mais elle était toujours certifiée or.

3: Dites que vous serez là

Présenter les filles comme des guerrières de la techno et filmer ce clip dans un désert californien a ajouté au sentiment que les Spice Girls étaient une sorte de concoction de dessin animé mythique. Il a amplifié une image déjà forte et remportera le British Video Of The Year aux Brit Awards. Modèle et ancien Madone beau Tony Ward fait une apparition, mais personne ne le regardait vraiment !

2: Pimentez votre vie

Peut-être le plus gros budget avec lequel les cinq musiciens ont jamais travaillé sur une vidéo, “Spice Up Your Life” a marqué l’arrivée du deuxième album du groupe dans un style spectaculaire. Créé à New York par Marcus Nispel, le réalisateur s’appuie sur ses précédents succès, comme Janet Jackson“Runaway” de , pour créer une épopée de l’ère spatiale qui est devenue un habitué des nominations aux listes de prix dans les mois qui ont suivi sa sortie en septembre 1997.

1 : En herbe

Tout a commencé ici et il ne fait aucun doute que « Wannabe » reste la meilleure vidéo des Spice Girls. Capturant l’esprit collectif audacieux du groupe tout en accentuant leur style individuel, cette performance, filmée au St Pancras Renaissance Hotel, à Londres, en avril 1996, est une masterclass sur la façon de se faire remarquer. Régulièrement répertorié comme l’un des meilleurs clips de tous les temps, le succès international de « Wannabe » dépendrait de la percée de ce traitement de haut niveau. Cela a fait froncer les sourcils lors de la première présentation à la maison de disques, mais les filles ont refusé de reprendre le tournage. Leur instinct était parfait – et pas pour la dernière fois…

Une version disque d’images de Greatest Hits des Spice Girls peut être achetée ici.