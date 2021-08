Meilleurs accessoires Chromebook pour étudiants 2021

Meilleur

Accessoires Chromebook pour étudiants Android Central 2021

Les meilleurs accessoires Chromebook pour étudiants améliorent leur expérience dans n’importe quel environnement, pas seulement à l’école. Les Chromebooks sont fantastiques pour tant de gens, mais il y a peu d’environnements dans lesquels ils s’épanouissent mieux que les écoles. Entre une gestion et une maintenance faciles, une sécurité de niveau entreprise et un flux de travail ultra-simple, sans parler de tous ces jolis raccourcis clavier, les Chromebooks sont, dans la plupart des cas, littéralement conçus pour la salle de classe. Alors avant de retourner en classe pour une autre année d’apprentissage et de création de mèmes dopants avec vos amis, voici quelques-uns des meilleurs accessoires Chromebook pour les étudiants qui peuvent rendre votre appareil plus lisse et plus doux que jamais.

Agrandissez votre espace : carte mémoire SanDisk Extreme microSDXC UHS-I



Les Chromebooks ont tendance à avoir moins de stockage interne que les ordinateurs portables Windows ou Mac traditionnels, mais à peu près tous les Chromebooks disposent d’un emplacement pour carte microSD pour compenser. Cette carte U3 est disponible dans des tailles allant de 32 Go à 1 téraoctet, mais je recommande 128 Go pour le meilleur mélange de stockage et d’économies.

À partir de 10 $ sur Amazon

Récepteur facile d’accès : souris Bluetooth Logitech Pebble M350



Cette souris peut fonctionner via Bluetooth ou le récepteur sans fil 2,4 Gz inclus. Si vous craignez que votre enfant ne fasse entrer et sortir ce récepteur du couvercle de la batterie s’il se ronge les ongles (comme moi), cette souris place la batterie et le récepteur sous la plaque supérieure magnétique pour une utilisation sans effort.

Tortues et baleines, oh mon dieu ! : Souris filaire USB pour animaux mignons



Si vous préférez une souris filaire – c’est compréhensible, ces récepteurs sans fil sont très faciles à perdre – ce petit modèle filaire est spécialement conçu pour les petites mains et les esprits plus joyeux. Disponible en baleine bleue, baleine rose ou cette adorable petite tortue, cette souris m’encourage alors que j’essaie de terminer mes recherches à temps.

9 $ sur Amazon

Kit de charge tout-en-un : Chargeur mural à charge rapide Baseus 45W PD



Laissez le chargeur original encombrant à la maison et gardez ce petit chargeur dans le sac à dos de votre enfant pour des recharges rapides pendant la journée. Cet ensemble comprend à la fois un chargeur mural de 45 W et un câble USB-C vers USB-C, ainsi qu’un deuxième port USB-C pour recharger un téléphone. Lorsque les deux ports sont utilisés, le Chromebook se charge à 30 W.

25 $ sur Amazon

Câble de transport facile : Anker Powerline+ USB-C vers USB-C Cord



Il s’agit du câble USB-C que je transporte le plus souvent dans mon propre sac à dos, car il peut charger un Chromebook à pleine vitesse et est livré avec une enveloppe de transport magnétique et velcro pratique. Ce câble est flexible sans se balancer partout, se branche solidement, ne tombe pas au moindre contact et est disponible en deux couleurs classiques.

À partir de 13 $ sur Amazon

Ajoutez plus de ports : Hub Uni USB-C avec cordon de 1,2 m



La plupart des étudiants Chromebooks rencontreront toujours au moins un port USB-A, mais si le vôtre ne le fait pas – ou si vous souhaitez avoir une configuration de type poste de travail à utiliser à la maison avec une souris et un clavier filaires – ce hub abordable de Uni vous offre quatre ports USB-A et un cordon de 4 pieds pour que vous puissiez garder le hub à l’écart.

16 $ sur Amazon

Exprimez-vous : Micro PC Fifine



Avec autant d’enfants qui interagissent avec leurs camarades de classe et leurs enseignants par le biais d’appels vidéo en ce moment, il est important d’avoir un microphone qui permet à votre enfant d’être entendu et compris plus facilement. Ce modèle de Fifine a un support compact et robuste au lieu d’une base de trépied, libérant plus d’espace sur le bureau de votre enfant.

40 $ sur Amazon

Casque longue durée : Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth Headphones



Les écouteurs bon marché coûtent un sou, mais le Soundcore Life Q10 vaut le petit investissement car ils utilisent le chargement USB-C, comme n’importe quel téléphone Android. Ils dureront 60 heures avec une seule charge afin que votre enfant n’ait pas besoin de les recharger tous les jours, et si la batterie est à plat, vous pouvez les brancher comme des écouteurs filaires.

À partir de 40 $ sur Amazon

Pour les petites oreilles : les écouteurs sans fil pour enfants iClever BTH12



Si la tête de votre élève n’est pas encore assez grande pour que des écouteurs de taille adulte s’adaptent confortablement, les écouteurs d’iClever vous offrent une connexion stable et un meilleur ajustement sans avoir l’air aussi enfantins que la plupart des écouteurs pour enfants. Vous pouvez les utiliser avec ou sans fil, et vous pouvez allumer ou éteindre les lumières LED sur le côté si elles deviennent gênantes.

À partir de 33 $ sur Amazon

Pour le lit, le canapé et la voiture : LapGear Cup Holder Lap Desk avec Device Ledge



Prenez-le de quelqu’un qui passe beaucoup trop de temps à utiliser un Chromebook sur le canapé : utilisez un bureau pour élever votre Chromebook (afin de ne pas le regarder de haut en bas) et maintenez-le stable sur vos genoux (afin qu’il ne tombe). De plus, ce modèle a un porte-gobelet, ce qui est mieux pour contenir des téléphones/des collations qu’une petite rainure pour smartphone.

Pour les projets et les sauvegardes : SanDisk – SDDDC2-128G-G46



Bien que Google Classroom vous permette de télécharger la plupart des devoirs, il existe encore des moments inévitables où vous devrez remettre un projet sur une clé USB, partager des fichiers avec un camarade de classe ou sauvegarder vos données avant les vacances d’été. Branchez celui-ci sur les ports USB-C ou USB-A pour une compatibilité maximale.

Tailles et couleurs parfaites : Housse pour ordinateur portable en néoprène MOSISO avec petit étui



Les housses pour ordinateur portable sont de tous les styles et de toutes les couleurs sous le soleil, mais ce modèle en deux pièces de MOSISO est idéal pour glisser dans et hors des sacs à dos. Vous pouvez l’obtenir dans des tailles allant de 11,6 pouces à 16 pouces, et j’adore avoir un étui à accessoires détaché pour qu’ils soient à la fois plus minces et plus faciles à ranger dans votre sac.

À partir de 13 $ sur Amazon

Prêt pour le chaos de la vie : sac à dos de voyage simple et moderne avec compartiment pour ordinateur portable Wanderer



Fabriqué avec un tissu résistant à l’eau, ce sac à dos peut être ouvert complètement à plat lorsque vous le rangez et être ouvert par les côtés ou par le haut, selon vos besoins. Il dispose également d’une pochette séparée pour ordinateur portable afin que vous puissiez ranger votre Chromebook rapidement lorsque vous vous déplacez entre les cours.

À partir de 20 $ sur Amazon

Un écran propre est un écran heureux : ZEISS Mobile screen wipes 60ct Box



Les écrans tactiles fonctionnent mieux lorsqu’ils sont propres, et entre la saleté du clavier et la sueur, collant à portée de main, l’écran de votre Chromebook peut devenir désagréable étonnamment vite, c’est pourquoi j’aime en garder un ou deux dans mon propre sac à dos afin que je puisse facilement nettoyer mon écran quand les choses deviennent dégoûtantes.

À partir de 7 $ sur Amazon

Gardez-le propre : mitaine en microfibre hérisson mignon 6,5 x 6,5 pouces rose vert bleu (ensemble de 3 pièces)



Les mitaines en microfibre sont incroyables pour essuyer la poussière et nettoyer les écrans tachés, et tout ce qui rend le nettoyage plus amusant est gagnant-gagnant dans mon livre, c’est pourquoi ces petits hérissons sont des as dans mon livre. Le pack de trois signifie même que l’on peut vivre dans le sac à dos et que l’on peut vivre à la maison !

14 $ sur Amazon

Les meilleurs accessoires Chromebook facilitent la vie de vos élèves

Il y a beaucoup d’accessoires ici qui peuvent améliorer votre Chromebook et ses performances, mais les mises à niveau les plus simples et les plus importantes que vous pouvez faire ici sont d’obtenir une carte microSD comme la SanDisk Ultra très abordable pour ajouter plus de stockage et garder une souris à portée de main pour longues séances.

Les écrans tactiles sont géniaux et les trackpads sont corrects, mais rien ne vaut une souris lorsque vous faites beaucoup de défilement ou d’édition de texte. Le récepteur facile à ranger sur le Logitech Pebble est un bonus pour les étudiants car vous n’aurez pas à retirer le couvercle de la batterie chaque fois que vous retirez le récepteur.

Gardez-le propre et sûr

Si l’école a fourni un Chromebook à votre enfant, il doit en prendre bien soin, ou vous pourriez recevoir une amende chaque fois que vous devez le rendre. Heureusement, même s’il n’est pas livré avec un étui ou une housse de clavier, ils sont faciles à trouver pour moins d’un arrêt après l’école au glacier. Je recommande de prendre un étui pour ordinateur portable résistant à l’eau et des lingettes pour écran ou des chiffons en microfibre pour garder l’écran propre après avoir été en contact avec les huiles du clavier.

Alors que la plupart des Chromebooks ne souffriront pas trop si vous les essuyez avec une lingette Lysol de temps en temps, ne le faites pas tous les jours, surtout si vous avez un Chromebook avec un écran tactile. Les produits chimiques contenus dans ces lingettes peuvent dégrader le revêtement de l’écran au fil du temps.

