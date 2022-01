Meilleurs accessoires de fitness pour Google Fit 2022

Meilleur

Lorsque vous commencez votre recherche des meilleurs accessoires Google Fit, vous serez confronté à une multitude de choix. Après tout, Google Fit est l’une des meilleures applications pour suivre vos données de fitness. Ainsi, que vous gardiez une trace de la nourriture que vous mangez, des calories que vous brûlez ou de l’évolution de votre forme physique au fil du temps, les options ne manquent pas. Votre recherche peut être axée sur la recherche de la meilleure montre intelligente Android pour le suivi de la santé/de la forme physique. D’autres utilisateurs pourraient préférer des accessoires plus basiques. Quel que soit le cas, nous avons des options pour vous.

Meilleure montre connectée fitness : Samsung Galaxy Watch 4 – 40mm



Choix du personnel

C’est peut-être nouveau sur le marché, mais la Samsung Galaxy Watch 4 est une excellente montre connectée de fitness. Cela en fait l’un des meilleurs accessoires Google Fit que vous puissiez acheter. Étant donné qu’il fonctionne sur Wear OS 3, vous profiterez d’une expérience transparente du début à la fin. Les utilisateurs d’Android ne peuvent pas se tromper avec cette montre connectée, en particulier lorsqu’ils utilisent Google Fit.

Faire pencher la balance : eufy by Anker Smart Scale P1 avec Bluetooth



Vous pouvez saisir manuellement votre poids dans Google Fit, mais cette balance peut le faire pour vous. Il calcule également plus que le poids. Il peut estimer vos pourcentages de graisse corporelle et d’eau, ainsi que votre masse musculaire et d’autres mesures. Étant donné qu’il est aussi simple d’obtenir toutes ces données que de monter sur la balance, vous obtenez une image plus précise de votre santé au fil du temps.

Une autre grande montre: Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch



La dernière version de Mobvoi est l’un des meilleurs accessoires Google Fit que vous puissiez acheter. Le TicWatch Pro 3 Ultra GPS propose 18 options de couleurs de rétroéclairage. La batterie durera 72 heures en mode Smart, s’étendant jusqu’à 45 jours en mode Essential. Il a également une cote MIL-STD-810G pour une durabilité maximale.

300 $ sur Amazon

Bracelet de fitness de base : bracelet intelligent Xiaomi Mi Band 6



Xiaomi fabrique des gadgets bon marché qui fonctionnent bien, et le Mi Band 6 tient cette promesse. Il peut suivre votre activité, votre sommeil, votre fréquence cardiaque, etc. Il a un bel écran et offre 14 jours d’autonomie sur une seule charge. De plus, vous pouvez synchroniser vos données directement dans Google Fit.

48 $ chez Amazon 44 $ chez Walmart

Performances stellaires : Mobvoi TicWatch E3 Smartwatch



Si vous êtes un fan de Wear OS, mais que vous attendiez de meilleures performances à un prix raisonnable, pensez au TicWatch E3. Vous bénéficiez de nombreux avantages, notamment le GPS, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, Google Assistant et Google Pay. De plus, vos données d’entraînement iront directement dans Google Fit. Il s’agit d’une autre montre Wear OS qui passera à la nouvelle plate-forme au début de 2022.

200 $ sur Amazon

Choix premium : montre connectée Fossil Gen 6 pour hommes



L’une des dernières montres Wear OS à arriver sur le marché est la Fossil Gen 6. Non seulement cette montre fonctionnera de manière transparente avec Google Fit, mais elle aura l’air bien de le faire. Il offre également de nombreux avantages pour les montres intelligentes, notamment les paiements sans contact avec Google Pay et Google Assistant facile à utiliser. Cette montre passera à la nouvelle plate-forme Wear OS au début de 2022.

229 $ chez Amazon 299 $ chez Best Buy

Plus de données : Ruban à mesurer RayTour pour la mesure du corps



Si vous souhaitez perdre quelques centimètres autour de votre taille, le meilleur moyen de le suivre est d’utiliser un ruban à mesurer. Celui-ci de RayTour est peu coûteux, mais il est rétractable, vous obtenez donc la mesure parfaite sans encombrement supplémentaire. Bien qu’il n’y ait pas d’endroit spécifique dans Google Fit pour saisir les mesures de la taille, vous pouvez facilement tenir une entrée de journal avec vos progrès au fil du temps.

4 $ sur Amazon

Apportez votre téléphone : Brassard de support de téléphone Tribe Running



L’achat d’une montre connectée ne vous intéresse peut-être pas. Un brassard est le meilleur moyen de garder votre téléphone en place pendant une séance d’entraînement. Celui-ci est doté d’une bande réfléchissante pour que vous restiez visible dans l’obscurité. Il s’adaptera à tous les derniers téléphones avec des écrans entre 4 et 7 pouces. Enfin, il y a une petite poche pour vos clés, votre carte de débit ou d’autres petits accessoires.

13 $ sur Amazon

Écoute abordable : casque à réduction de bruit active COWIN E7 Pro



Certaines personnes ne peuvent pas entrer dans la zone sans la bonne liste de lecture. Si vous n’êtes pas prêt à dépenser des centaines de dollars sur des écouteurs sans fil haut de gamme, envisagez des options plus abordables telles que le COWIN E7 Pro. Ces écouteurs offrent 30 heures d’autonomie et sont disponibles en sept couleurs vives. Ils offrent d’excellentes performances et vous ne battrez pas le prix bas.

70 $ chez Walmart 80 $ chez Newegg

Écoutez de la musique : Écouteurs Jabra Elite 85t True Wireless Bluetooth



Si vous êtes comme la plupart des athlètes, vous avez besoin de morceaux pour vous garder en mouvement. Les écouteurs Elite 85t de Jabra feront exactement cela. Ce sont des écouteurs sans fil, vous n’avez donc pas de cordon dans le dos. Au lieu de cela, remettez-les dans leur étui de chargement à la fin de votre entraînement, de sorte que les écouteurs eux-mêmes devraient toujours avoir du jus. L’indice IPX4 signifie qu’ils peuvent résister à certaines éclaboussures d’eau et à la poussière, mais procédez avec prudence.

Gardez-le chargé : chargeur de voiture rapide AINOPE, charge rapide à double port de 36 W



Bien que cet accessoire Google Fit ne soit pas tant pour votre entraînement, il l’est juste avant et après. Vous ne ferez pas beaucoup de suivi de la condition physique si votre montre est morte. Pire encore, vous ne pourrez pas écouter de musique avec des écouteurs Bluetooth morts. Vous pouvez recharger vos gadgets avant et après une longue séance d’entraînement avec ce chargeur d’AINOPE. Vous obtenez même deux ports de charge pour doubler la puissance.

13 $ sur Amazon

Puissance compacte : chargeur portable Anker PowerCore 5000



Encore une fois, l’électronique morte ne vous est d’aucune utilité. Mais, si vous prévoyez de courir un méga marathon, cette batterie portable est parfaite pour vous accompagner. Il est compact, il peut donc facilement se glisser dans votre poche ou votre ceinture de course. Bien qu’il n’offre peut-être pas les vitesses de charge les plus rapides, ce sera plus que suffisant pour vous permettre, ainsi que vos gadgets, de continuer à fonctionner tout au long de la course.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Meilleurs accessoires Google Fit : il est temps de se mettre en forme

Le suivi des aspects clés de votre santé et de votre forme physique ne doit pas être difficile. De plus, vous pouvez faciliter cette tâche avec les bons outils. Entre une montre connectée de fitness, une balance intelligente et un bon ruban à mesurer à l’ancienne, vous serez sur la bonne voie pour suivre vos progrès avec Google Fit. Si vous êtes un débutant et qu’une montre connectée est un engagement trop important dès le départ, vous voudrez peut-être commencer avec un tracker de fitness de base à la place.

La Samsung Galaxy Watch 4 est notre nouvelle montre Wear OS préférée pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, vous bénéficiez d’un large éventail de fonctionnalités utiles, notamment le GPS embarqué, les paiements NFC, la surveillance de la fréquence cardiaque et la connectivité LTE en option. Si votre batterie se décharge pendant une séance d’entraînement ou dès que vous arrivez à la salle de sport, vous pouvez compter sur le chargeur portable ANKER PowerCore 5000 pour lui redonner vie en un rien de temps. Quelle que soit votre routine d’entraînement, la Samsung Galaxy Watch 4 est sans aucun doute l’un des meilleurs accessoires Google Fit.

Si vous vous penchez sur un tracker de fitness et que vous souhaitez économiser de l’argent, vous devriez envisager le bracelet intelligent Xiaomi Mi Band 6. Il est léger, compact et abordable. Plus important encore, il offre les fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique pour une excellente expérience de suivi, notamment 30 modes sportifs, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène dans le sang, etc. C’est une option idéale pour les débutants qui veulent apprendre à nager avant de sauter dans le grand bain.

Il convient de noter que ce ne sont que quelques-uns des meilleurs accessoires Google Fit que vous pouvez acheter et qui facilitent le suivi de vos progrès. Comme nous l’avons mentionné précédemment, Google Fit est l’une des applications de fitness les plus populaires, et lorsque vous l’associez aux bons accessoires, vous pourrez suivre chaque détail qui compte pour vous.

Tom Westrick a contribué à une version antérieure de cet article.

