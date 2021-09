Meilleurs accessoires de fitness pour Samsung Galaxy Watch 4 en 2021

Audio pratiquement à l’épreuve de la transpiration : écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t True



Choix du personnel

Toutes les montres Galaxy récentes ont un stockage de musique intégré, et nous préférons les coupler avec des écouteurs Bluetooth plutôt que le haut-parleur intégré. Ces écouteurs Jabra ont un indice d’étanchéité IP57 presque étanche, une excellente qualité audio avec une scène sonore personnalisable, une autonomie de 7,5 heures pour des entraînements toute la journée et un ajustement confortable.

Emmenez votre Galaxy nager : le bracelet de sport en silicone souple Lerobo



Si vous avez besoin d’un groupe qui peut suivre votre style de vie aventureux, ne cherchez pas plus loin que le bracelet de sport en silicone souple Leorbo. La conception perméable assure une respirabilité et un confort maximum pendant les entraînements. Plus important encore, le matériau en silicone de haute qualité est résistant à la sueur et à l’eau, vous pouvez donc profiter d’autant de baignades que vous le souhaitez. C’est l’un des meilleurs accessoires de fitness Galaxy Watch 4 pour les personnes actives.

8 $ sur Amazon

Nettoie et charge : Samsung Qi Wireless Charger et UV Sanitizer



Votre routine post-entraînement pendant une pandémie implique probablement de vous laver les mains, mais devrait également inclure le nettoyage de la montre que vous avez balayée et tapotée. Cet outil pratique de 9 “x 2″ x 5” désinfectera les bactéries électroniques ou non électroniques en 10 minutes, mais chargera spécifiquement sans fil votre Galaxy Watch 4 ou votre smartphone en même temps.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Best Buy

Pas cher, étanches et durables : les écouteurs sans fil Boltune



Si vous n’êtes pas prêt à faire des folies sur nos écouteurs Jabra préférés, ces écouteurs Bluetooth 5.2 constituent une alternative économique fiable. Ils durent six heures par charge (plus 40 heures stockées dans le boîtier de charge), arborent un indice d’étanchéité IPX8 et nous ont impressionnés par leur clarté et la qualité des basses.

À partir de 23 $ sur Amazon

Doux mais confortable sur votre poignet : AVOD Nylon Sport Band



Le silicone est le matériau de bande de fitness préféré pour la plupart, mais le nylon peut offrir un ajustement plus doux et plus sûr. Il est également plus respirant et moins rugueux sur votre peau. Vous apprécierez le grand nombre d’options de couleurs ici, et beaucoup préféreront la conception de la bande auto-agrippante pour des ajustements plus faciles. Rappelles toi

7 $ sur Amazon

Chargez trois appareils à la fois : Samsung Wireless Qi Charger Trio



Votre Galaxy Watch 4 est livrée avec un chargeur standard, mais si vous le perdez ou préférez une option plus polyvalente, ce chargeur USB-C compatible Qi peut recharger vos accessoires de fitness simultanément. Le chargeur le plus à droite fonctionne pour n’importe quelle montre Galaxy, tandis que l’autre peut recharger des téléphones, des écouteurs ou d’autres appareils technologiques compatibles.

54 $ chez Amazon 90 $ chez Best Buy

Compatible avec Samsung Health : échelle d’IMC intelligente RENPHO Body Fat



Vous avez probablement acheté votre Galaxy Watch 4 pour suivre vos progrès en matière de forme physique, alors vérifiez si vous progressez réellement ! En plus du poids standard, il mesure la graisse corporelle, la masse musculaire, le poids de l’eau et d’autres mesures de condition physique, puis les envoie directement à votre compte Samsung Health (ou Google Fit) avec vos données d’entraînement Galaxy.

28 $ sur Amazon

Évitez les rayures: Protecteurs d’écran Suoman Galaxy Watch



Tout ce qu’il faut, c’est un coup de nage mal évalué ou un obstacle inattendu lors d’une course à pied ou à vélo, et votre nouvelle Galaxy Watch 4 pourrait être endommagée. Les divers protecteurs d’écran Samsung de Suoman protègent contre les éraflures accidentelles sans interférer avec l’écran tactile ni déformer la qualité visuelle. De plus, ils sont peu coûteux à remplacer s’ils sont rayés.