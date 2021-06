Meilleurs accessoires de jeu pour téléphones 2021

Meilleur

accessoires de jeu pour téléphones Android Central 2021

S’exprimant en tant que joueur mobile passionné, trouver les meilleurs accessoires de jeu pour smartphone peut vous éviter de mauvais contrôles, une batterie mourante, un son minuscule et un stockage interne limité. Avec les plates-formes de streaming basées sur le cloud à la hausse et les meilleurs jeux Android ajoutant la prise en charge du contrôleur et des graphismes plus exigeants, avoir les bons accessoires de jeu Android à portée de main peut faire ou défaire une session de jeu. Nous avons rassemblé les meilleurs contrôleurs, batteries et écouteurs que vous devriez considérer si vous souhaitez améliorer votre jeu.

Taille unique : manette de jeu mobile Razer Kishi



Conçu pour s’insérer dans presque tous les téléphones Android avec un port USB-C central, le Kishi fonctionne avec la batterie de votre téléphone et prend en charge la charge directe. Ainsi, contrairement à la plupart des contrôleurs Bluetooth, vous n’aurez jamais à le charger. Il s’effondre dans une taille de voyage pratique, le décalage d’entrée n’est jamais un problème et il est moins visible qu’un contrôleur de clip de jeu lorsque vous jouez en déplacement.

Conçu pour les téléphones, les tablettes et les PC : Contrôleur de jeu sans fil SteelSeries Stratus Duo



Le Stratus Duo utilise Bluetooth pour se synchroniser avec Android et un dongle Wi-Fi pour se connecter à votre PC, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous déconnecter de l’un pour jouer sur l’autre – il suffit d’appuyer sur un interrupteur à l’arrière, et c’est bon aller! C’est assez confortable à tenir pour les séances marathon. Sa batterie lithium-ion rechargeable devrait vous durer 20 heures. La seule chose qui manque est le retour haptique, mais cela ne devrait pas être un problème pour la plupart des joueurs mobiles.

Pour les configurations d’élite : Manette de jeu mobile Razer Raiju



Le Razer Raiju Mobile est un contrôleur cher, mais pour votre argent, vous obtenez l’un des meilleurs contrôleurs Bluetooth pour un smartphone que vous posséderez jamais. Les fonctionnalités incluent des boutons remappables et une application d’accompagnement qui vous permet de configurer des profils de contrôle personnalisés pour les jeux. Il est également doté d’un support de téléphone robuste et peut se souvenir et se coupler instantanément avec deux téléphones différents via Bluetooth ou via une connexion filaire.

Le moderne rencontre le rétro : 8Bitdo Sn30 Pro Bluetooth Gamepad



Appel à tous les enfants des années 90 ! 8Bitdo a créé cette manette Bluetooth pour inclure toutes les fonctionnalités modernes que vous exigez d’une manette, y compris les fonctions de grondement et les commandes à double manette, tout en restant fidèle au design emblématique de la manette Super Nintendo. C’est une excellente option si vous êtes un joueur nostalgique qui cherche à installer des émulateurs de jeux rétro sur votre téléphone.

Obtenez une meilleure prise en main : GameSir F2 Grip



Parfois, le pire dans le fait de jouer sur un téléphone pendant de longues périodes est que nos téléphones n’ont pas été conçus pour être tenus en mode paysage pendant des heures à la fois. Si vous avez régulièrement des crampes aux mains pendant que vous jouez, cet accessoire universel de poignée de téléphone peut donner à vos paumes quelque chose de substantiel sur lequel se reposer tout en incluant un adaptateur de joystick à l’écran qui fonctionne très bien avec les jeux de style MOBA.

13 $ sur Amazon

Bloquez les distractions : les écouteurs hybrides à réduction de bruit active TaoTronics



Lorsque vous jouez, la dernière chose que vous voulez, ce sont les distractions – et ce problème est pire avec les jeux mobiles, où vous jouez peut-être dans un bus ou dans un autre endroit bruyant. Avec ces écouteurs Bluetooth supra-auriculaires TaoTronics, vous serez en mesure de réduire la plupart de ces bruits grâce à l’annulation de bruit intégrée tout en profitant d’une autonomie de 30 heures et d’un prix adapté au budget de tout joueur.

50 $ sur Amazon

Meilleurs écouteurs sans fil : Razer Hammerhead True Wireless Bluetooth Gaming Earbuds



Si vous souhaitez que la suppression active du bruit bloque le monde réel de votre monde de jeu, mais que vous préférez les écouteurs aux écouteurs supra-auriculaires, la gamme Razer Hammerhead est l’une de nos préférées. Il est conçu pour être adapté aux jeux, avec une faible latence et des embouts en silicone confortables.

Meilleur support de téléphone: Support de téléphone portable réglable Lamicall



Bien que les clips de téléphone et les poignées de contrôleur soient d’excellents moyens de garder votre téléphone à proximité, ils peuvent également être lourds. Parfois, il est préférable pour vos yeux et votre rapport K/D de soutenir votre téléphone et de tenir votre contrôleur à distance. Vous voulez un support qui gardera votre téléphone incliné à l’angle optimal, mais qui peut également être plié et transporté avec vous. Lamicall a de nombreux supports de téléphone, mais ce support pliable est notre choix pour son ajustement et sa portabilité.

17 $ chez Amazon 23 $ chez Newegg

Petit boost de puissance : Charmast Power Bank 10 000 mAh



Les meilleurs accessoires de jeu pour smartphone doivent être aussi faciles à transporter que votre téléphone lui-même, et cette banque d’alimentation de la taille d’une paume a suffisamment de puissance pour recharger votre téléphone, mais fera à peine une brèche dans votre poche. Il peut être chargé ou chargé via une entrée Micro-USB, une entrée/sortie USB-C ou une sortie QuickCharge 3.0 USB-A.

23 $ sur Amazon

Le meilleur ami du rétro gamer : la microSD Evo Select 128 Go de Samsung



Tous les téléphones Android ne prennent pas en charge le stockage extensible via microSD – mais si le vôtre le fait, vous pouvez absolument en utiliser un pour charger votre téléphone avec des jeux introuvables sur le Google Play Store ou vos ROM préférées de votre enfance. Samsung fabrique des cartes fiables et l’EVO Select 128 Go offre le meilleur rapport qualité-prix.

20 $ sur Amazon

Un incontournable pour Game Pass : 8Bitdo Sn30 Pro pour Xbox Cloud Gaming sur Android



Si vous cherchez spécifiquement à diffuser des titres Game Pass sur votre téléphone, 8BitDo s’est associé à Microsoft pour une version thématique de son populaire SN30 Pro. Contrairement à la version originale, ce contrôleur est livré avec un clip de téléphone et vous permet de personnaliser la sensibilité de la gâchette et de la manette ainsi que le mappage des boutons. De plus, vous obtenez le bouton d’accueil Xbox.

45 $ chez Amazon 45 $ chez Microsoft

Incontournable du jeu Google : manette Stadia



Les abonnés Stadia peuvent jouer avec n’importe quelle manette Bluetooth. Néanmoins, cela vaut la peine d’investir dans la manette officielle, qui est extrêmement confortable pour les longues sessions de jeu et possède des boutons utiles spécifiques à Stadia comme le bouton de capture à une touche. Il fonctionnera sur votre PC et vos appareils Android, y compris sur les plates-formes non Stadia comme Steam. Pour les jeux mobiles en particulier, cependant, vous devrez investir dans un support de téléphone.

69 $ sur le Google Store

En bout de ligne

La constitution de votre collection des meilleurs accessoires de jeu pour smartphone variera selon que vous prévoyez de les utiliser sur la route ou à la maison. Nos favoris appartiennent à des catégories spécifiques : vous avez besoin des meilleurs contrôleurs Android pour ne pas avoir besoin de vous fier à votre écran tactile ; certains des meilleurs écouteurs USB-C ou des meilleurs écouteurs sans fil pour obtenir une meilleure qualité audio et épargner le bruit aux passants ; un chargeur portable USB-C ou une banque d’alimentation au cas où votre jeu épuiserait votre batterie ; et une carte microSD de qualité, en supposant que votre téléphone dispose d’un stockage extensible et que vous n’utilisez pas de plateformes de jeux en nuage.

Il existe de nombreux excellents jeux Android avec prise en charge du contrôleur Bluetooth. Vous trouverez de nombreux contrôleurs Bluetooth qui peuvent fonctionner pour les jeux hardcore sur votre téléphone, mais aucun n’est plus pratique que le Razer Kishi, qui convertit essentiellement votre téléphone en une console portable. Il est alimenté par votre téléphone et prend en charge le passthrough USB-C, vous n’avez donc qu’à vous soucier de garder un appareil chargé. Assurez-vous simplement d’avoir un téléphone compatible Kishi avant d’en acheter un.

Ensuite, pour rendre votre expérience de jeu mobile aussi haut de gamme que possible, vous aurez besoin d’un casque qui permettra à l’audio de votre jeu de couper toutes les distractions. Selon que vous préfériez l’audio intra-auriculaire ou supra-auriculaire, les écouteurs Bluetooth TaoTronics ANC ou Razer Hammerhead conviennent tous les deux. Il existe également un certain nombre d’excellents écouteurs à moins de 20 $ si vous recherchez une option qui correspond à un budget plus serré.

