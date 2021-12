Meilleurs accessoires de photographie pour iPhone 2021

Meilleur

Accessoires de photographie iPhone iMore 2021

Le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous. Pour la plupart d’entre nous, c’est l’iPhone que nous portons dans notre poche chaque jour. Vous n’avez probablement pas besoin d’un appareil photo numérique flashy et coûteux, sauf si vous photographiez de manière professionnelle. L’iPhone 13 est doté d’un téléobjectif impressionnant, ce qui signifie que l’iPhone de cette année peut faire plus que jamais. Que vous preniez des photos avec le nouvel iPhone 13 ou que vous utilisiez un modèle plus ancien, ce sont les meilleurs accessoires de photographie pour iPhone que votre argent puisse acheter.

Objectifs spécialisés : Xenvo Pro Lens Kit – Objectif macro et grand angle



Choix du personnel

Les objectifs d’appareil photo pour iPhone sont incroyables, mais même les professionnels changent d’objectif pour prendre la photo. Le kit d’objectifs Xenvo Pro est livré avec un objectif macro pour les gros plans et les selfies et un objectif à pince grand angle pour les photos d’architecture et de paysage. En plus des deux objectifs, cet ensemble comprend une mini lampe LED rechargeable, un câble de charge, un cordon et un chiffon de nettoyage.

45 $ sur Amazon

Une imprimante portable : la mini-imprimante photo mobile sans fil Kodak Step



Oui, nous aimons tous partager nos photos sur les réseaux sociaux, mais parfois vous souhaitez imprimer une photo ou deux à coller sur le réfrigérateur, votre casier ou à envoyer à un ami. La Kodak Step est l’une des meilleures imprimantes photo pour iPhone. Il se connecte à votre téléphone ou iPad via Bluetooth ou NFC, vous permettant d’imprimer des photos en quelques secondes.

Faites briller la lumière : UBeesize selfie ring light & trépied



Passez les mains libres avec l’une de nos lumières annulaires préférées pour les selfies. Le kit d’éclairage annulaire et trépied UBeesize 10 pouces est l’outil de choix actuel des YouTubers, des streamers en direct, des maquilleurs et de ceux qui ont perfectionné l’art du selfie. Vous obtenez onze niveaux de luminosité et des tons tricolores de cette lumière, ainsi qu’un trépied et une télécommande réglables pour que vous n’ayez pas à jouer avec votre téléphone pendant la diffusion ou la capture.

36 $ chez Amazon 28 $ chez Walmart

Gardez la vidéo stable: cardan pour smartphone DJI OM 5



Prendre une vidéo sur un smartphone est pratique mais généralement décevant. Et c’est parce que vous bougez lorsque vous filmez, ce qui entraîne des séquences provoquant le mal des transports. Vous stabiliserez vos prises de vue avec le DJI OM 5, l’un des meilleurs gimbals de téléphone cette année. L’OM 5 est un stabilisateur de cardan pour smartphone à 3 axes qui s’adapte à tous les iPhones. Tenez le DJI OM 5 pendant que vous courez, ou placez-le sur le sol ou sur un bureau pour une vidéo stable. Ce modèle optimisé dispose d’un contrôle gestuel, d’un suivi actif et de ShotGuides, vous êtes donc assuré d’obtenir la photo.

Obtenez l’angle parfait : perche à selfie Bluehorn de 40 pouces



Aimez-les ou détestez-les, les perches à selfie sont un accessoire utile pour la photographie. Notre préféré est ce modèle de Bluehorn. Le poteau s’étend jusqu’à 40 pouces, a des pieds de trépied amovibles et s’adapte à tous les iPhones et appareils Android. Le kit est livré avec une télécommande sans fil rechargeable intégrée, vous n’avez donc pas à vous soucier du système de menus d’iOS pour capturer des photos.

29 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Éclairage pro : éclairage de caméra RVB de poche IVISII G2



Un bon éclairage est ce qui sépare les pros des amateurs. L’IVISII G2 est une lampe portable de poche avec une batterie rechargeable de 4300mAh. Les niveaux d’éclairage vont de 2600 à 10 000K et sont entièrement réglables. Ce kit est livré avec un mini trépied pour monter votre iPhone à côté de la lumière, du panneau lumineux et de tout le matériel nécessaire pour le mettre sur la griffe de votre reflex numérique ou de votre appareil photo sans miroir.

73 $ sur Amazon

Un kit de vlogging : Kit de vlogging mobile JOBY GorillaPod – Noir/Rouge



Les créateurs de contenu ne peuvent pas se tromper avec l’impressionnant kit de vlogging mobile JOBY GorillaPod. Cette plate-forme est livrée avec un trépied, un support pour smartphone, une mini lampe LED Beamo et un micro mobile Wavo. C’est tout ce dont vous avez besoin pour le vlogging, la création de vidéos pour YouTube ou la création de contenu de médias sociaux d’aspect professionnel. Ce kit est léger, personnalisable et vous aide à filmer un son et une vidéo nets.

Une lampe selfie portable : la lampe annulaire selfie clipsable Auxiwa



Le bon éclairage peut transformer une image amateur et un portrait professionnel. La plupart des lampes de photographie sont grandes, lourdes et chères. L’anneau lumineux pour selfie à clipser Auxiwa est doté de 36 LED intégrées qui illuminent doucement votre visage pour un look de studio impeccable, et il est assez petit pour se glisser dans votre poche. Cette lampe a une batterie rechargeable et fonctionne avec n’importe quel smartphone.

14 $ sur Amazon

Juste pour l’iPhone 13 Pro : Coque Moment pour iPhone 13 Pro – Noir



Les étuis pour iPhone Moment sont faits pour les photographes. Ils sont dotés d’un corps caoutchouté et d’une poignée arrière texturée qui protège votre téléphone des chutes, d’un emplacement pour une dragonne (vendue séparément) et de découpes qui s’adaptent parfaitement aux objectifs de la série Moment M. Il s’agit d’un étui Moment pour l’iPhone 13 Pro, mais vous pouvez en acheter un pour n’importe quel iPhone que vous possédez.

50 $ sur Amazon 50 $ en ce moment

Matériel d’apprentissage : la photographie iPhone pour les nuls



Apple inclut un manuel anémique avec les iPhones. Ce livre iPhone Photography for Dummies compense le manque d’informations d’Apple. L’auteur vous apprend à ajuster les paramètres de l’appareil photo, à créer des paysages mémorables, à capturer des photos d’action et à éditer vos photos. Si vous avez toujours voulu tirer le meilleur parti de votre appareil photo iPhone, ce livre est fait pour vous.

21 $ chez Amazon 21 $ chez Target

Protégez votre équipement : chiffons de nettoyage en microfibre MagicFiber – Multi-packs



La poussière, la saleté, les peluches et les débris s’accumulent sur les lentilles et l’écran de votre iPhone toute la journée. Nettoyez les objectifs et les écrans des caméras en toute sécurité avec les chiffons de nettoyage en microfibre MagicFiber. La microfibre absorbe les huiles et élimine la saleté, les traces de doigts et la poussière sans rayer le verre délicat. Ce pack de six de MagicFiber est une bonne affaire et l’un des meilleurs accessoires de photographie pour iPhone.

9 $ chez Amazon 15 $ chez Newegg

Prenez des photos sous-marines : coque de téléphone de plongée YOGRE pour iPhone



Vous pouvez désormais prendre des photos et des vidéos sous-marines sans vous soucier de détruire votre iPhone. Avec une large compatibilité, le YOGRE s’adapte à tous les iPhones et à de nombreux téléphones Android. Il est étanche jusqu’à 50 pieds et est livré avec une poignée épaisse de type reflex numérique, il est donc confortable à tenir. Il y a même une vis d’un quart de pouce en bas pour les monopodes, les trépieds et les stabilisateurs.

46 $ sur Amazon

Sauvegarde et transfert de photos : lecteur DenicMic SD CF



Inutile de payer pour de l’espace supplémentaire avec iCloud lorsque vous disposez d’un lecteur de carte DenicMic. Ce lecteur de poche fonctionne avec les cartes mémoire SD, CF et TF, transférant des photos et des vidéos à 14 Mo/s. Prenez-le pour votre iPhone et iPad, et vous pouvez sauvegarder des photos et des vidéos sur une carte ou transférer des photos de votre appareil photo ou de votre caméra de suivi directement sur votre iPhone pour les éditer.

29 $ sur Amazon

Obtenez une vue rapprochée : monoculaire à prisme haute puissance Gosky Titan 12×50



Si vous êtes un ornithologue amateur, un chasseur ou si vous aimez vous concentrer sur l’action à distance, rien de tel que le monoculaire à prisme haute puissance Gosky Titan 12×50. Il maintient votre iPhone en place, s’ajustant juste au-dessus de l’appareil photo tout en vous offrant une vue rapprochée des animaux, des paysages et même du match de baseball de votre enfant sur l’écran de votre iPhone.

106 $ chez Amazon 157 $ chez Walmart

Quelques pensées d’adieu

Les iPhones prennent de belles photos. Même si vous ne pensez pas être un photographe compétent, il existe de nombreux conseils utiles pour vous aider à améliorer vos compétences. Les accessoires aident aussi.

L’un des meilleurs accessoires de photographie pour iPhone est le kit d’objectif Xenvo Pro. Il est livré avec un objectif macro, un objectif grand angle, une lumière LED, un chargeur et un cordon. Ce kit vous aide à capturer des gros plans réalistes et des paysages tentaculaires sans dépasser votre budget.

Lorsque vous souhaitez imprimer des photos, vous avez besoin de Kodak Step. C’est une imprimante portable assez petite pour tenir dans votre poche, et elle imprime de superbes photos depuis votre téléphone ou votre tablette en quelques secondes. Et si vous voulez apprendre à utiliser l’appareil photo de votre iPhone, procurez-vous un exemplaire de poche du livre iPhone Photography for Dummies. Il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre appareil photo.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez cette montre

Ne laissez pas votre Apple Watch s’endommager ; obtenir un cas

Les meilleurs étuis Apple Watch peuvent vous aider à éviter un désastre. Vous pensez peut-être que vous n’avez pas besoin d’un étui de protection pour votre Apple Watch jusqu’à ce qu’elle soit entièrement rayée, ou pire, fissurée. Ne faites pas cette erreur. Protégez votre montre des éléments.