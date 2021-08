Meilleurs accessoires de photographie pour Mac 2021

Meilleur

L’équipement ne fait pas le photographe, mais il aide certainement. Si vous vous imaginez photographe ou vidéaste, vous savez qu’être derrière les commandes d’un Mavic Air 2 vous permettra d’obtenir de meilleures photos que de travailler avec un drone jouet bon marché. De même, vous équiper des meilleurs accessoires de photographie pour Mac donnera le dessus à votre flux de travail et à vos photos. Si vous recherchez des recommandations de câbles, de disques durs externes ou de lecteurs de cartes, vous êtes au bon endroit. Ce sont nos meilleurs choix cette année.

Un disque de sauvegarde portable : SanDisk 1 To Extreme SSD



Il a été foré dans nos têtes que nous devrions toujours sauvegarder notre travail, y compris des photos et des vidéos. Le SanDisk 1 To Extreme de la taille d’une paume est un disque SSD recouvert de silicone qui lit et écrit jusqu’à 1050 Mo/s. Il se branche sur votre port USB-C, peut résister à une chute de deux mètres, a une résistance à l’eau et à la poussière IP55 et est livré avec une boucle de mousqueton pratique à attacher à votre sac d’équipement, votre ceinture ou votre sac à dos.

Résoudre les problèmes de compatibilité : adaptateur Apple USB-C vers USB – Blanc



Les Mac modernes sont livrés sans port USB-A, ce qui peut poser problème si votre appareil photo, drone, lecteur de carte ou autre matériel n’est pas conforme aux normes actuelles. Avec l’adaptateur officiel USB-C vers USB d’Apple, vous pouvez connecter votre appareil photo, un disque dur externe ou d’autres éléments essentiels à votre Mac via le port USB-C ou Thunderbolt 3. C’est un incontournable si vous avez un appareil photo plus ancien ou des accessoires qui dépendent toujours de l’USB.

Copiez des photos sur votre Mac : lecteur de carte Apple USB-C vers SD – Blanc



Si vous avez besoin d’un moyen sans friction pour transférer vos photos et vidéos de votre carte SD vers votre Mac, vous voulez le lecteur de carte Apple USB-C vers SD. Bien sûr, vous pouvez connecter la plupart des caméras à votre Mac, mais cela nécessite un port vide, peut-être un hub encombrant et quelques étapes supplémentaires. Le lecteur de carte SD de poche d’Apple transfère les photos et les vidéos à des vitesses UHS-II tout en restant rétrocompatible avec les anciennes cartes. Cet accessoire Apple original fonctionne avec votre Mac et votre iPad et ne prend pas de place dans votre sac ou un tiroir de bureau.

Livestream avec ce câble : câble UGREEN mini USB vers USB-C



Acheminez un câble directement de votre appareil photo numérique, appareil photo sans miroir ou caméra d’action à votre Mac avec UGREEN. Ce câble de trois pieds de long a un mini USB à une extrémité et USB-C/Thunderbolt 3 de l’autre. Avec lui, vous pouvez diffuser en direct directement depuis votre caméra. Est-ce facile?

8 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Emportez le pouvoir avec vous : Anker PowerCore+



C’est une réalité : les batteries perdent de leur puissance avec le temps. Vous pouvez garantir que vous aurez toujours du jus avec cette banque d’alimentation 26800mAh d’Anker. Un port USB-C de 45 W charge votre MacBook à pleine vitesse et deux ports USB de 15 W permettent à vos iPhone, iPad et AirPod de fonctionner. Que vous travailliez sur la route ou que vous ayez besoin d’une source d’alimentation portable à la maison, c’est l’une des meilleures banques d’alimentation USB-C que vous pouvez acheter aujourd’hui.

130 $ chez Amazon 130 $ chez Anker

Branchez tout : Twelve South StayGo



StayGo de Twelve South, les fabricants du polyvalent HoverBar Duo et d’innombrables autres accessoires Mac, est un hub portable qui vous offre des ports à gogo. Cette station de travail dispose d’un port HDMI 4K, de deux ports USB-A 3.0, d’un port USB pour le chargement, d’un port Ethernet, d’un lecteur de carte SD, d’un lecteur Micro SD et d’un port USB-C 3.1 avec PD. En d’autres termes, le StayGo vous aidera à vous connecter à n’importe quel outil dans votre sac de transport.

Lecteur de carte XQD/SD : lecteur de carte mémoire Rocketek XQD/SD



Si vous avez mis à niveau votre système d’appareil photo vers la nouvelle gamme sans miroir Z de Nikon, vous avez besoin d’un lecteur de carte XQD. Ce lecteur à double port de Rocketek est rapide, facile à utiliser et n’endommagera pas votre portefeuille. Il se glisse dans votre port USB-C/Thunderbolt et lit à la fois les cartes SD et les cartes XQD. Transfert de fichiers jusqu’à 5 Go/s avec Rocketek. Lorsque vous avez besoin d’un lecteur de carte prenant en charge les cartes SD et XQD, le Rocketek est une évidence.

21 $ sur Amazon

Une console de montage pro : Loupedeck+ – Console de montage



Si vous travaillez avec Adobe Lightroom, Photoshop, Premiere Pro, Final Cut Pro X, le logiciel Skylum ou Camera Raw, vous accélérerez votre flux de travail avec le Loupedeck+. Cette console ergonomique avec des boutons, des cadrans et un curseur intuitifs vous offre un contrôle et une précision sur la cible pendant le travail d’édition. Loupedeck+ se branche sur le port USB-C/Thunderbolt 3 de votre Mac, vous permet de personnaliser les boutons d’entrée et vous fera gagner d’innombrables heures.

Compagnon de retouche photo : iPad Pro (2021)



Les tablettes spécialisées étaient autrefois la référence pour les photographes. Ils ont permis un montage précis avec des crayons numériques, un combo introuvable dans d’autres technologies jusqu’à récemment. Aujourd’hui, l’iPad Pro surpasse ces tablettes. Nous lui avons donné des notes élevées dans notre examen de l’iPad Pro, donnant un coup de pouce à son affichage et à sa polyvalence. Avec une nouvelle puce M1, l’iPad Pro est plus puissant que jamais, se couple avec un crayon et est compatible avec la plupart des logiciels de retouche photo. Mieux encore, votre travail se synchronise automatiquement avec Apple Photos.

Un scanner de documents passe-partout : Doxie Go SE Wi-Fi – Scanner WiFi



Si vous êtes un photographe ou un vidéaste professionnel, vous avez besoin d’un scanner de documents pour les formulaires de décharge et les contrats. Le Doxie Go SE Wi-Fi est l’un des meilleurs scanners portables. Il numérise jusqu’à 400 pages par charge de batterie, fonctionne en Wi-Fi et dispose d’un port pour carte SD. Bonus : il est assez petit pour tenir dans votre sac lorsque vous êtes sur la route ou vivre sur votre bureau lorsque vous êtes à la maison.

219 $ chez Amazon 284 $ chez Walmart

La mère de toutes les imprimantes photo : Canon PIXMA PRO-200 – Imprimante photo



L’un des meilleurs accessoires de photographie pour Mac est une imprimante de haute qualité. De la gamme PIXMA populaire de Canon, la PRO-200 peut fonctionner avec du papier photo jusqu’à 13 x 19 pouces, vous pouvez donc imprimer vos photos sur une grande ou une petite toile. Avec un design simpliste et un système d’impression à huit couleurs, ce modèle de Canon fonctionne sur AirPrint et est compatible iCloud. Les couleurs sont vives et précises et éclaireront le mieux votre travail.

En bout de ligne

Les meilleurs accessoires de photographie d’aujourd’hui pour Mac permettent de gagner du temps et d’étendre vos compétences en tant qu’artiste. Le seul outil que je chéris le plus est le SSD SanDisk 1 To Extreme. Il est suffisamment résistant pour résister aux chutes, à l’humidité et à la poussière et vous offre une tonne d’espace pour sauvegarder des photos et des vidéos.

Le lecteur de carte USB-C vers SD d’Apple est un autre incontournable si vous enregistrez vos vidéos et vos photos sur une carte mémoire. Il est rapide, suffisamment petit pour être rangé dans une poche et fonctionne avec les cartes SD UHS-II et UHS-I.

Et lorsque vous êtes prêt à imprimer vos photos, procurez-vous l’imprimante sans fil Canon PIXMA PRO-200. Avec le savoir-faire d’Apple, cette imprimante PIXMA produit des couleurs précises et éclatantes et imprime en grand.

