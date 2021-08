Meilleurs accessoires de rentrée scolaire pour MacBook en 2021

Cet article est apparu à l’origine sur Android Central et a été intronisé dans notre guide Back to School

À l’approche du semestre d’automne, les meilleurs accessoires de rentrée pour MacBook ne sont qu’une partie de la longue liste de fournitures dont les étudiants ont besoin pour se préparer pour l’année à venir. Mais, ces accessoires peuvent rendre la vie scolaire beaucoup plus facile, ou du moins plus confortable.

Les MacBook sont parmi les meilleurs ordinateurs portables disponibles, des machines qui dureront une journée d’école complète avec une seule charge, sont faciles à transporter et sont suffisamment puissantes pour tous les travaux scolaires qu’un élève peut rencontrer. Et, les meilleurs accessoires de rentrée pour MacBook peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de ce portable Apple, qu’il s’agisse d’étendre l’espace de stockage, d’obtenir plus d’espace d’écran ou de faciliter le travail.

Pour vous aider (ou votre élève) à trouver les meilleurs accessoires de rentrée scolaire pour MacBook, nous avons rassemblé ici nos meilleurs choix, des moniteurs externes et disques durs aux supports pour ordinateurs portables et plus encore. Si vous trouvez les machines Apple un peu trop chères pour un étudiant, envisagez d’acheter l’un des meilleurs Chromebooks, car ils ont une portabilité et une durée de vie de la batterie similaires, ainsi que des performances surprenantes, mais coûtent beaucoup moins cher qu’un ordinateur portable Apple.

1. Sac à dos étudiant JanSport Cool

Reste cool

Ce sac à dos a suffisamment d’espace pour accueillir n’importe quel MacBook ou MacBook Pro, ainsi que des livres, des crayons, des stylos et d’autres fournitures scolaires. Dispose de quatre poches extérieures pour diverses nécessités comme un disque dur portable ou un SSD, et est disponible en plusieurs excellentes couleurs.

2. JBL Clip 4

Portable mais bruyant

Amusant et abordable, avec un design à clipser, 10 heures de lecture, un indice d’étanchéité IPX67, six options de couleurs et beaucoup de volume pour quelque chose d’aussi petit, le Clip 4 de JBL n’est que l’enceinte portable pour les étudiants ayant un style de vie plus actif. Il est également conçu pour se connecter facilement à n’importe quel appareil via Bluetooth, y compris ce tout nouveau MacBook sur lequel vous venez de faire des folies. Appuyez simplement sur le bouton Bluetooth, connectez-vous à votre ordinateur portable et vous jouez de la musique en quelques secondes. Juste ce dont vous avez besoin pour une rentrée scolaire mouvementée.

3. Bang & Olufsen Beoplay A1

Pour les audiophiles en herbe

Idéal pour les dortoirs où vous n’avez pas nécessairement beaucoup d’espace, ce petit mais impressionnant haut-parleur Bluetooth de B&O possède un puissant ensemble de poumons emballés dans un design élégant que vous seriez tenté d’apporter avec vous à la plage et au collège soirées – heureusement qu’il a un indice IPX67. Il a un son omnidirectionnel “True 360” pour que vous l’entendiez fort et clair de n’importe quel côté, ainsi qu’une énorme autonomie de 18 heures. Mieux encore, Alexa est intégré pour qu’il puisse fonctionner au clair de lune en tant que haut-parleur intelligent, économisant ainsi de l’espace.

4. Douze Sud BookArc pour MacBook

Gardez-le fermé

Si vous aimez utiliser votre MacBook avec un moniteur externe, ce support Twelve South est un excellent choix. Il empêche élégamment votre MacBook de prendre beaucoup de place sur votre bureau et est disponible en argent ou en gris sidéral.

5. Support de refroidissement en aluminium Bestand

Lève-toi

Pour ceux qui utilisent votre ordinateur portable sans moniteur externe, mais qui souhaitent l’élever et obtenir un peu de refroidissement supplémentaire, consultez le support de refroidissement en aluminium de Bestand. Élevant votre MacBook à un angle, ce support offre une petite aide supplémentaire pour garder votre ordinateur au frais, et est idéal pour une utilisation avec des accessoires externes tels que des claviers et des souris.

6. Logitech K380 sans fil

Mince et confortable

Améliorez votre expérience de frappe en cette rentrée scolaire. Il est vrai que les MacBooks comptent parmi les meilleurs claviers du marché, mais si vous voulez vous éloigner un peu de cet écran, le Logitech K380 pourrait bien être le ticket. Il fait partie des meilleurs petits claviers que nous ayons testés, mince et compact mais aussi incroyablement confortable à taper et très abordable. Il dispose également d’une connectivité simultanée à trois appareils afin que vous puissiez passer de votre ordinateur portable à votre iPad à votre iPhone en toute transparence.

7. Clavier rétroéclairé Bluetooth Satechi Slim X2

Mince mais plein

Satechi est connu pour ses produits solides qui donnent l’impression qu’ils pourraient être battus, même ce clavier Bluetooth X2 qui fait partie des claviers les plus minces que nous ayons utilisés. Optimisé pour Mac, il dispose de touches rétroéclairées incroyablement confortables à saisir, d’une connectivité multi-appareils (jusqu’à 4, en fait) et de la palette de couleurs exacte de la plupart des MacBook pour une correspondance faite dans le paradis Apple.

8. SSD Seagate One Touch

Des fichiers à mettre dans votre poche

Il est presque impossible qu’un objet aussi petit et léger – assez petit pour se glisser facilement dans la poche de votre chemise – puisse transporter jusqu’à 1 To de données. Il est également conçu pour être robuste. En fait, Seagate est si sûr de sa construction qu’il a ajouté une boucle pour que vous puissiez l’attacher à un mousqueton pour l’accrocher à votre sac à dos. Nous aimons également son extérieur en tissu tissé intelligent. Puisqu’il s’agit d’un SSD, vous pouvez être assuré qu’il est rapide et sécurisé.

9. Disque SSD portable SanDisk 500 Go extrême

Votre compagnon de terrain

Garder vos fichiers en sécurité et portables est peut-être la priorité absolue de ce SSD externe, mais il est également fier de sa construction robuste. Ce disque de stockage mince et minuscule est doté d’une protection contre les chutes de deux mètres et d’un indice de protection IP55, ce qui signifie qu’il est protégé contre la pénétration de poussière et les jets d’eau à basse pression. Beau temps, mauvais temps, il peut prendre une raclée, ce qui en fait votre compagnon idéal pour faire des travaux et des projets scolaires sur le terrain.

10. HP E14 G4

Juste magnifique

Nous pouvons honnêtement dire que le moniteur portable HP E14 G4 est le moniteur portable le plus attrayant que nous ayons utilisé (et nous en avons testé plusieurs). Vantant une résolution de 1080p et une énorme luminosité de 400 nits dans une forme incroyablement mince et légère, cela pourrait bien être tout ce dont vous avez besoin si vous avez besoin d’un peu d’espace d’écran supplémentaire. Il est même doté d’une alimentation de 65 W et d’une fonction anti-éblouissement astucieuse.

11. Moniteur incurvé Dell 4K S3221QS

Il a toutes les courbes

Si vous êtes prêt à passer à un moniteur 4K, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’offre incurvée de Dell. Le Dell 4K S3221QS est un 32 pouces avec un superbe design de dos tissé en blanc, ce qui le rend plus beau que la plupart des moniteurs, et une courbure profonde de 1800R pour une expérience encore plus immersive. Parce que c’est Dell, il a 300 nits de luminosité, un peu comme la populaire gamme XPS.

12. Beats Studio Buds

Alternative aux Airpods pour le budget d’un étudiant

Cette nouvelle version de Beats est une alternative plus accessible à ces Airpod Pros premium que vous avez lorgnés. Il est plus abordable pour la rentrée que les Airpods classiques tout en offrant des fonctionnalités plus comparables aux Pros, notamment l’ANC, le mode transparence, les commandes tactiles supra-auriculaires et un son exceptionnel. Il est également facile à utiliser et a une bonne autonomie de batterie qui dépasse légèrement celle des pros.

