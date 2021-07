Meilleurs accessoires de sécurité pour étudiants en 2021

Lorsque vous envoyez vos enfants à l’école, il peut être difficile de ne pas s’inquiéter pour eux. Quelqu’un pourrait les arrêter pendant leur promenade, ou leur vélo pourrait être volé pendant qu’ils sont en classe. Les armer des outils appropriés pour se protéger et protéger leurs biens peut vous donner une tranquillité d’esprit. Nous avons rassemblé les meilleurs accessoires de sécurité pour tout étudiant, qu’il soit au collège, au lycée ou à l’université. Voyez lesquels votre élève pourrait utiliser.

(Crédit image : XDesign)

1. Sac à dos antivol XDesign

Gardez les petits voleurs à l’écart lors de vos déplacements

Choix du personnelChaque étudiant a besoin d’un sac à dos. Celui-ci offre un moyen simple et plus abordable de sécuriser les fournitures de valeur. Il est conçu de telle manière qu’il est plus difficile à ouvrir, de sorte que les voleurs potentiels ne pourront pas voler aussi facilement. Il y a une pochette pour ordinateur portable, le matériau est imperméable et il y a même une poche antivol pour cacher des portefeuilles ou d’autres objets de valeur.

(Crédit image: Sabre-Red)

2. Spray au poivre rouge sabre

Donnez-vous une chance de vous évader

Avoir une petite bombe de gaz poivré peut donner à votre élève un avantage contre les attaquants. Celui-ci a un porte-clés avec une libération rapide afin que les étudiants puissent y accéder rapidement en cas d’urgence. Cela vous donne une certaine tranquillité d’esprit si votre élève doit faire une longue marche pour se rendre à l’école. Vous avez le choix entre quatre options de couleurs.

(Crédit image : Vigilant)

3. Alarme personnelle vigilante

Obtenir de l’aide

Cette petite sirène se clipse facilement dans un sac ou un sac à dos. Lorsqu’il est activé, il émet une alarme forte de 130 dB qui ne peut être désactivée qu’en appuyant sur un bouton d’arrêt caché. De cette façon, un attaquant ne saura pas comment désactiver le son strident. S’il se trouve que la batterie n’a plus de batterie, elle fonctionne également comme un sifflet afin que les élèves puissent toujours appeler à l’aide.

(Crédit image : Via Vélo)

4. Verrou de vélo Via Velo U

Gardez votre vélo ou votre scooter en sécurité

Je ne sais pas combien de vélos ont été volés dans mon porte-vélos d’école au fil des ans. Mais cela m’a toujours rendu reconnaissant d’avoir un verrou fiable protégeant mon trajet. Celui-ci est livré avec un antivol en U et un câble pour mieux sécuriser le vélo de votre élève. Vous pouvez le déverrouiller à l’aide de l’une des deux clés qui l’accompagnent. Il est même livré avec un support pour que vous puissiez facilement attacher le cadenas au vélo lorsque vous ne l’utilisez pas.

(Crédit image: Le Cree)

5. Lampe de poche LED Le Cree

Les élèves font souvent de longues promenades tôt le matin lorsqu’ils partent pour l’école ou tard le soir lorsqu’ils rentrent d’activités parascolaires. En ces moments sombres de la journée, il peut être utile pour eux d’emporter une petite lampe de poche qui ne prendra pas beaucoup de place dans leur sac à dos. Celui-ci est résistant à l’eau et la lumière peut être agrandie ou réduite en fonction de ce sur quoi votre élève doit se concentrer.

(Crédit image : ECR4Kids)

6. Coffre-fort personnel sous le lit ECR4Kids

Lorsque vous êtes à l’université et que vous partagez une chambre avec des personnes que vous ne connaissez pas, il est utile d’avoir un endroit où vous pouvez ranger vos biens les plus précieux. Bien sûr, les appartements étudiants et les dortoirs n’ont pas beaucoup d’espace. C’est là que ce coffre-fort intelligent est utile. Il est conçu pour se ranger sous votre lit et est livré avec un jeu de clés vous permettant de ranger vos effets personnels.

(Crédit image : outils souhaités)

Que votre élève ait besoin d’un cadenas pour son casier principal ou pour protéger ses affaires lorsqu’il est au gymnase, un cadenas peut s’avérer utile. J’adore ces serrures car elles sont plus faciles à utiliser que celles qui tournent d’avant en arrière, mais elles offrent tout autant de sécurité. Cette serrure particulière est disponible en cinq couleurs différentes afin que vous puissiez choisir le look que vous préférez.

(Crédit image: Tile)

8. Carrelage Sport

Gardez une trace de tous vos objets de valeur

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Ce tracker pratique peut être clipsé sur plusieurs objets différents, que ce soit votre sac à dos, votre vélo, votre étui à instruments ou votre sac à main. Il est petit et ne prendra pas beaucoup de place. Si les affaires de vos élèves sont volées ou égarées, vous pourrez facilement les retrouver grâce à l’application Tile sur votre smartphone.

(Crédit image : Addalock)

Personne ne veut penser à ces choses, mais si l’école de votre élève est verrouillée, cette serrure de porte portable sera utile. Il est facile à installer et permet à votre étudiant de verrouiller une pièce de manière plus sécurisée. Il vous suffit de maintenir le métal en place, de fermer la porte et de faire glisser le loquet dans un trou de l’Addalock. C’est également un excellent article pour les étudiants qui pourraient ne pas se sentir en sécurité dans leur dortoir ou leur appartement.

(Crédit image : 1Password)

10. Abonnement 1Mot de passe

Avec un abonnement 1Password, votre étudiant n’a qu’à se souvenir d’un mot de passe au lieu des nombreux différents dont il aura besoin pour l’école. Vous pouvez payer 3 $ par mois pour un abonnement individuel ou 5 $ par mois pour un abonnement familial. Ce logiciel prend en charge les applications pour Android, Windows, Linux, Chrome OS, Mac et iOS.

(Crédit image : verrou Kensington)

11. Verrou Kensington pour ordinateurs portables

Pour un étudiant, un ordinateur portable est généralement au centre de toutes les missions. Ils l’utiliseront pour rédiger des articles, effectuer des recherches et communiquer avec leurs enseignants. La dernière chose que vous voulez, c’est que cet appareil coûteux soit volé. C’est là qu’intervient le verrou Kensington. Il est compatible avec tout appareil doté d’une fente de sécurité Kensington. Utilisez-le pour sécuriser l’ordinateur portable, le bureau, les téléviseurs ou les moniteurs de votre élève sur un bureau ou une table. Il a une combinaison de 4 chiffres que vous pouvez réinitialiser à n’importe quel chiffre de votre choix.

La sécurité d’abord

Plusieurs produits peuvent aider à protéger votre enfant et ses biens pendant qu’il est à l’école. Pour obtenir les meilleurs accessoires de sécurité pour votre élève, vous devrez évaluer la routine quotidienne de votre enfant et acheter les accessoires de sécurité qui lui conviennent le mieux. Si votre enfant fait une longue promenade le matin, vous voudrez quelque chose avec lequel il pourra se protéger. S’ils transportent des instruments, des ordinateurs ou des fournitures artistiques coûteux à l’école chaque jour, il est utile d’avoir quelque chose pour verrouiller leurs fournitures ou les suivre en cas de disparition.

Les élèves ont toujours besoin de sacs à dos pour transporter les fournitures scolaires. De nos jours, cela a tendance à inclure les ordinateurs portables et autres objets coûteux. Pour cette raison, nous recommandons ce sac à dos antivol XDesign. La conception le rend plus difficile à ouvrir que la plupart des sacs à dos, de sorte que les voleurs ne peuvent pas accéder aussi facilement à la section dédiée aux ordinateurs portables. Il se trouve également qu’il a une poche cachée pour ranger l’électronique ou d’autres équipements coûteux.

Si vous êtes préoccupé par la sécurité de votre élève, vous devriez envisager l’alarme personnelle Vigilant. Le petit design permet à votre élève de le ranger facilement à l’intérieur de son sac ou à l’extérieur. Sur simple pression d’un bouton, une alarme sonore retentit pour effrayer les attaquants potentiels. Mieux encore, il ne peut être désactivé qu’en appuyant sur un bouton caché. Si la batterie s’épuise, elle peut toujours être utilisée comme sifflet. Si vous êtes plus préoccupé par le vol ou la disparition des biens de vos élèves, vous voudrez peut-être investir dans le Tile Sport. Vous pouvez l’attacher à plusieurs articles scolaires, qu’il s’agisse d’un sac à dos, d’un étui à trompettes, d’un portfolio d’art ou d’un vélo. Si cet élément venait à disparaître, vous pouvez utiliser l’application incluse pour le localiser sur une carte.

Récapitulatif des meilleures offres du jour