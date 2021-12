Meilleurs accessoires de téléphone respectueux de l’environnement 2021

Meilleur

accessoires de téléphone respectueux de l’environnement Android Central 2021

La technologie et la durabilité étaient des termes mutuellement exclusifs pendant un certain temps, mais ces jours-ci, nous nous améliorons pour apprendre à obtenir les accessoires dont nous avons besoin pour les meilleurs téléphones Android sans avoir à sacrifier complètement notre dévouement à une vie plus verte. Ces étuis, chargeurs et accessoires sont fabriqués de manière durable, compostables et/ou fabriqués avec des matériaux renouvelables. Voici les accessoires téléphoniques les plus écologiques que vous puissiez acheter pour votre smartphone aujourd’hui.

Pour vous, pour la planète : câble Nimble Eco-Friendly PowerKnit USB-C vers USB-C



Fondée par trois anciens employés de Mophie, Nimble sait comment fabriquer d’excellents chargeurs et câbles tout en réduisant les déchets électroniques endémiques dans l’industrie des accessoires pour smartphones. Fabriqué à partir de plastique et d’aluminium recyclés certifiés, ce câble USB-C devrait durer des années et est livré avec un sac pour que vous puissiez expédier les anciennes technologies à Nibmle pour un recyclage gratuit.

25 $ chez Best Buy (2 mètres) 20 $ chez Best Buy (1 mètre)

Pensez à l’intérieur de la boîte : OtterBox Symmetry et Symmetry Clear Series



OtterBox a commencé à ajouter des matériaux recyclés à ses boîtiers en 2020, et bien que la plupart des séries soient recyclées à 30-50%, le Symmetry est un énorme 60% de plastique recyclé, ce qui signifie que vous n’avez pas à sacrifier la qualité ou la protection juste pour obtenir un éco- produit sympathique. Les étuis OtterBox sont disponibles pour la plupart des téléphones Samsung, Pixel et OnePlus.

Adhérence durable : PopSockets PopGrip Earth



Les PopSockets sont des poignées en plastique amusantes, mais le plastique n’est généralement pas un matériau écologique à long terme. C’est pourquoi l’équipe de PopSockets a lancé PopGrip Earth, une série de PopSockets fabriqués avec des matériaux durables comme l’amidon de maïs, l’huile de canola et les graines de ricin. Vous avez le choix entre quatre couleurs transparentes ou vous pouvez créer un PopGrip Earth personnalisé avec votre propre photo.

À partir de 15 $ chez PopSockets

Compostable et caritative : les coques de téléphone écologiques Pela



Pela a été l’une des premières options du jeu des éco-cas. Il offre toujours le plus grand choix d’étuis compostables non seulement pour les iPhones et les téléphones Galaxy, mais aussi pour les Pixels et quelques modèles Huawei. Il existe aujourd’hui plusieurs gammes de valises Pela, notamment des séries d’artistes, des séries claires et des séries caritatives pour la conservation.

Unique en son genre : Nimble APOLLO Wireless Pad



Ce chargeur sans fil de 15 W prend en charge la charge sans fil rapide pour iPhone, Pixel et Samsung, et comme le silicone utilisé sur le dessus est recyclé, il n’y a pas deux chargeurs sans fil APOLLO qui se ressemblent. Nimble comprend un chargeur mural de 20 W dans la boîte afin que vous n’ayez pas à vous démener pour trouver un chargeur compatible, et comme le câble, vous obtenez un sac recyclé pour expédier les déchets électroniques pour le recyclage.

50 $ chez Best Buy

Protection d’origine végétale : Série Incipio Organicore



Incipio est relativement nouveau dans le jeu écologique, mais je suis heureux d’annoncer que ses étuis Organicore sont assez attrayants et fabriqués à partir de matériaux 100% compostables et à base de plantes. Organicore est disponible pour les iPhones et les séries Galaxy S20 et S21. J’espère qu’il arrivera bientôt sur les Pixels et d’autres téléphones, tout en nous offrant plus d’options de couleurs comme les iPhones.

Cuir recyclé : Station de recharge sans fil Nomad édition Hub



Je ne savais pas que le cuir était recyclable, mais je suis heureux que ce soit parce que cela signifie que vous pouvez obtenir un chargeur de haute qualité et de qualité supérieure capable de charger quatre téléphones à la fois avec deux sur le pad et deux branchés sur l’USB -Ports C et USB-A. Pouvoir jeter deux téléphones ou un téléphone et vos écouteurs sans fil est merveilleux.

100 $ chez Nomad

Gardez nos océans propres : Série Lifeproof Wake



Lifeproof est assez fier de tous ses étuis de sport hors de prix et surestimés, mais les éloges sont mérités pour le Wake. Cet étui est composé à plus de 85 % de plastiques océaniques recyclés, est disponible dans de jolis coloris sympas et est disponible pour les iPhones, la série Samsung Galaxy S21 et les Pixel 5 et 4a 5G.

À partir de 32 $ sur Amazon (Galaxy S21 Series) À partir de 32 $ sur Amazon (Pixel 5)

Idéal pour vous, idéal pour la planète

En tant que démon de cas, je suis heureux de voir des accessoires de téléphone plus respectueux de l’environnement au-delà des étuis Pela traditionnels. OtterBox, Incipio et Lifeproof ne sont qu’une poignée d’entreprises qui rejoignent le jeu des accessoires durables : Tech21 propose plusieurs séries d’étuis respectueux de l’environnement, mais ils sont principalement limités aux iPhones pour le moment. Les fabricants d’accessoires pour le travail du bois comme Carved et Kerf proposent également des boîtiers uniques et même des chargeurs sans fil ; J’ai un chargeur sans fil Kerf sur ma table de chevet depuis des années et je l’adore.

Trouver des chargeurs et des câbles durables est plus difficile. Honnêtement, pour les câbles, je ferais aussi bien que vous achetiez le câble USB-C le plus durable et le plus durable possible et que vous en preniez bien soin plutôt que d’essayer de trouver un câble de qualité inférieure qui utilise des matériaux recyclés. Le chargeur sans fil Nomad utilise des matériaux recyclés pour l’extérieur, mais tout à l’intérieur est brillant, neuf et devrait durer des années, ce qui est la partie la plus importante de l’achat écologique aujourd’hui : achetez quelque chose qui ne finira pas dans une décharge dans un an ou deux, achetez quelque chose d’utile qui tiendra la distance.

Autres façons d’être respectueux de l’environnement avec vos achats technologiques

Cela semblera contre-productif, mais si vous ne trouvez pas de solution écologique pour tous vos moyens technologiques, tout n’est pas perdu. Cela signifie simplement que vous devez suivre trois autres principes directeurs lorsque vous magasinez pour la technologie :

N’achetez pas quelque chose de nouveau jusqu’à ce que l’ancien casse. Vous souhaitez réduire les déchets électroniques ? N’achetez pas de technologie dont vous n’avez pas besoin. J’ai un tiroir de 20 x 20 x 8 pouces plein de câbles que j’ai acquis au cours des 15 dernières années, et j’ouvre ce tiroir peut-être quatre fois par an. Si vous avez déjà un câble et qu’il fonctionne, n’en achetez pas un nouveau ! Cela va doubler pour tout ce qui doit contenir une charge, comme les écouteurs Bluetooth et les banques d’alimentation. Ces appareils n’aiment pas être relégués sur une étagère et laissés à pourrir, car leurs batteries perdront leur capacité de charge avec le temps si elles ne sont pas utilisées avec des cellules pleines.

N’achetez plus jamais quoi que ce soit qui utilise le micro-USB. L’USB-C durera plus longtemps et vous permettra de recharger beaucoup plus votre technologie avec un seul câble. Moins de câbles signifie moins de chargeurs et moins de choses à acheter ou à jeter. S’il utilise un micro-USB ou un mini-USB, utilisez votre actuel jusqu’à ce qu’il se casse, puis achetez-en un qui utilise plutôt l’USB-C.

Achetez quelque chose qui va durer. Comme mentionné précédemment, mon bloc de charge sans fil Kerf m’a duré longtemps, plus longtemps que tout autre chargeur de mon appartement. Mes écouteurs Bluetooth supra-auriculaires préférés m’ont duré cinq ans et plus. Si vous achetez quelque chose de durable et fiable, vous pouvez éviter d’avoir à le remplacer le plus longtemps possible, ce qui limite les déchets électroniques que vous produisez et vous fait économiser de l’argent.

