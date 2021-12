Meilleurs accessoires de voyage pour PS4 en 2021

Meilleur

Traditionnellement, vous jouez à votre console de jeu à la maison, à moins qu’il ne s’agisse d’un commutateur Nintendo conçu pour une portabilité facile. Cependant, ce n’est pas une idée ridicule que vous vouliez emporter votre PlayStation 4 avec vous, en particulier si vous voyagez pour un long voyage. Ce n’est pas la chose la plus pratique que vous puissiez faire, mais avec les bons accessoires, vous pourrez voyager (assez) léger et vivre une expérience formidable sur la route. La plupart des meilleurs accessoires de voyage PS4 fonctionnent également avec la PS5, si vous avez réussi à vous en procurer un.

Tout-en-un : Station de jeu Case Club PS4



Cette grosse bête est une solution de voyage tout-en-un pour votre PS4. Il combine un boîtier résistant et étanche à un moniteur HD de 18,5 pouces pour que vous puissiez jouer partout où vous avez de l’électricité. À l’intérieur, un câble HDMI est inclus, ainsi qu’une base en mousse sur mesure, des sangles robustes pour sécuriser votre console et des sacs d’accessoires. C’est cher, mais a tout ce que vous pourriez souhaiter si vous prévoyez de voyager avec votre PS4.

420 $ sur Amazon

Simple et efficace : le moniteur portable Lepow



Avec un écran de 15,6 pouces 1080p et une prise en charge HDR, le moniteur portable Lepow est parfait pour les jeux immersifs en déplacement. Il contient des fonctionnalités qui le rendent meilleur pour la prise en charge de la PS4, dont la plus importante est ses entrées HDMI. Il possède également deux haut-parleurs et est incroyablement léger, un must pour vos accessoires de voyage ps4. Une coque intelligente et un protecteur d’écran aident à garder votre moniteur en sécurité pendant le voyage, quelque chose pour prendre soin de tous les soucis que vous pourriez avoir en voyageant avec un équipement aussi fragile.

240 $ sur Amazon

Jouer sur le dos : sac à dos étanche BUBM



Si le Vanguard n’est pas pour vous, mais que vous avez toujours besoin d’un excellent moyen de transporter votre console et vos accessoires, ce superbe sac à dos de BUBM mérite d’être considéré. Non seulement il contient votre console PlayStation 4 et tous les accessoires dont vous avez besoin, mais il est également étanche pour tout garder en sécurité.

63 $ chez Amazon 75 $ chez Aliexpress

Pour vos besoins audio : Razer Kraken X Ultralight Gaming Headset



Ce n’est pas nécessairement le meilleur casque pour la PS4, mais c’est un achat solide et bon marché pour les joueurs en déplacement. Le casque sonne bien, est extrêmement confortable et est incroyablement léger et flexible, ce qui facilite le rangement. Le micro est pliable, vous n’avez donc pas à vous soucier de le casser pendant le transport, et le casque n’alourdit pas vos bagages. Le cadre de 250 grammes est beaucoup plus léger que de nombreux autres casques sur le marché.

40 $ chez Amazon 50 $ chez Razer

Petit confort : Etui de voyage Sisma Dualshock 4



Quelle que soit la qualité de votre sac, votre manette pourrait facilement être endommagée pendant le voyage, en particulier les bâtons. L’étui de rangement de voyage rigide de Sisma est spécialement conçu pour empêcher que cela ne se produise, car il offre un étui spécialement conçu pour le DualShock 4 tout en le protégeant des chocs ou des chutes. Il a même une poignée pour que vous puissiez le garder sur vous à tout moment.

17 $ sur Amazon

Stockage numérique des jeux : Disque dur portable Seagate 4 To



À la maison, vous pouvez très bien avoir un grand disque dur alimenté avec une grande quantité de stockage pour vos jeux PS4. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas bien sur la route car il est probablement assez gros et nécessite une source d’alimentation séparée. Une clé USB portable, cependant, ne sera pas si compliquée. Celui-ci se branche sur un seul câble USB, ne nécessite aucune alimentation externe et se glisse même dans une petite poche à l’intérieur de votre sac.

135 $ chez Dell 105 $ chez Best Buy

Stockage physique du jeu : Étui à disque de jeu Trunab



C’est un très bon investissement si vous avez une grosse collection et que vous voulez la déplacer. Vous pouvez jeter tous vos disques de jeu préférés avec leurs étuis. Il y a assez de place à l’intérieur pour contenir 24 jeux, et ce sac particulier est fait de matériaux extrêmement robustes.

24 $ sur Amazon

Le transport de votre console et de tous vos jeux peut être mouvementé, surtout lorsque vous voyagez sur de longues distances. Heureusement, il existe de nombreux produits incroyables pour vous soulager du stress. Ces accessoires vous permettront de transporter facilement votre PS4, alors assurez-vous d’en prendre avant votre prochain voyage. Si vous avez de l’argent à revendre, la station de jeu Case Club PS4 est un produit de qualité utilisé par de nombreux joueurs professionnels qui vous permet de vivre une expérience de jeu complète, où que vous alliez.

Si vous cherchez à voyager plus léger, le sac à dos étanche BUBM est peut-être plus adapté à votre vitesse. Non seulement il a plus qu’assez d’espace pour votre PS4, mais vous pouvez même garder chaque fil bien rangé dans son propre compartiment, ce qui simplifie beaucoup le déplacement du système en premier lieu.

Bien sûr, vos jeux doivent également être déplacés. Si vous cherchez quelque chose de bon marché et de sûr pour déplacer les jeux, vous voudrez peut-être consulter le boîtier du disque de jeu Trunab. Non seulement il peut contenir jusqu’à 24 jeux, mais il est conçu pour être facilement transporté où que vous soyez, et il a même de la place pour des fils ou une manette dans les compartiments supérieurs. Donc, peu importe où vous allez avec vos jeux, sachez simplement que vous pouvez les garder en sécurité de différentes manières.

