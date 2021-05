Meilleurs accessoires de voyage pour PS5 en 2021

Meilleur

accessoires de voyage pour PS5 Android Central 2021

Le jeu a toujours été considéré comme un passe-temps à la maison, mais beaucoup ne peuvent pas supporter d’être séparés de leurs consoles bien-aimées lorsqu’ils se dirigent vers la porte. Donc, si vous partez en voyage avec votre PS5 en remorque, il est important de protéger votre précieuse cargaison et de pouvoir la transporter confortablement. De plus, vous voudrez vous assurer que vous pouvez jouer à peu près n’importe où. Pour maximiser votre expérience de jeu sur la route, vous avez besoin des meilleurs accessoires de voyage pour votre PS5.

King of the Hill: Station de jeu portable PlayStation 5 de Case Club



Pourquoi avoir plusieurs gadgets quand on peut tout faire? La mallette de transport Case Club PS5 est la touche à tout faire lorsque vous jouez en déplacement. Non seulement il dispose d’un moniteur Full HD, de ventilateurs de refroidissement et de haut-parleurs, mais il est également étanche et verrouillable.

700 $ chez Amazon 700 $ chez Case Club

Pratique et spacieuse: étui de voyage USA Gear Console



Ce sac de voyage robuste USA Gear transporte votre PS5 sain et sauf où que vous alliez. Il offre une résistance à l’eau et aux rayures dans un emballage compact de transport à la main. De plus, il y a beaucoup de compartiments pour accueillir généreusement des articles supplémentaires.

Solution sans fioritures: le moniteur de jeu portable GAEMS M155



Si la station de jeu portable Case Club est hors de votre budget, ce moniteur moins cher pourrait faire l’affaire. Vous pouvez connecter votre PS5 à l’écran GAEMS M155 et profiter de la lecture de vos titres préférés en Full HD à 60 Hz.

Mini étui de transport: étui de rangement pour contrôleur de jeu RTop



Peut-être que vous avez un contrôleur DualSense supplémentaire qui ne rentre pas dans les bagages de la PS5, ou peut-être que vous aimez simplement le transporter séparément. Dans tous les cas, le boîtier de stockage RTOP en EVA robuste gardera votre contrôleur hors de danger. Il est antichoc et facile à transporter grâce à la poignée souple.

9 $ chez Amazon

Plug and play: lecteur de jeu WD_Black 5 To P10



De nos jours, de plus en plus de gens se tournent vers les collections de jeux numériques. Avec un gigantesque lecteur de jeu portable WD_Black 5 To, vous pourrez voyager avec toute votre bibliothèque de jeux. Pour couronner le tout, il est également recouvert d’une couche de matériau durable pour une protection supplémentaire.

Chargement impromptu: batterie rechargeable du contrôleur NexiGo PS5



Ne sous-estimez jamais la puissance d’une bonne vieille batterie. La batterie NexiGo est compacte et rechargeable, ce qui la rend extrêmement pratique à emporter. Enclenchez le pack rechargeable de 1500 mAh sur votre contrôleur DualSense et il se rechargera immédiatement. Si vous êtes dans une chambre d’hôtel avec un manque de concentrateurs USB ou si vous avez oublié votre câble de chargement à la maison, cela peut être très utile.

Les bonnes choses viennent dans des packages légers: le casque de jeu HyperX Cloud Stinger Core



Pensez à toutes les caractéristiques idéales d’un casque de voyage: poids plume, facile à transporter, ne prend pas beaucoup de place. Ce sont les fonctionnalités qui définissent le casque HyperX Cloud. Et la meilleure partie est que vous n’avez pas à sacrifier la qualité sonore pour obtenir toutes ces choses. Ce casque de jeu offre une excellente qualité audio tout en conservant un facteur de forme élancé adapté aux voyages.

Choisissez selon vos besoins

Si vous emportez votre PS5 avec vous lors de vos voyages, vous avez besoin des meilleurs accessoires PS5 à vos côtés. Avec autant de produits disponibles sur le marché, il peut être facile de se confondre. Jouer en plein voyage est une expérience qui dépend entièrement de la façon dont vous vous y prenez. Si vous vous rendez dans une station balnéaire de luxe en vacances, par exemple, ne gaspillez pas votre argent sur le type de produit tout-en-un le plus cher. Au lieu de cela, cherchez à améliorer votre expérience avec quelque chose qui correspond à l’occasion et vous facilite la vie, comme l’étui de voyage pour console USA Gear.

Si vous partez en voyage de travail et que vous ne savez pas si vous disposerez d’un téléviseur dans la chambre d’hôtel, un excellent compagnon serait le moniteur portable Gaems M155. Il a une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement d’écran de 60 Hz, ce qui en fait un matériel d’affichage de jeu décent. Pas de chichi ni de tracas; connectez simplement la PlayStation 5 à l’écran et vous êtes prêt à partir. Il y a même un haut-parleur intégré, de sorte que les utilisateurs n’ont pas à se soucier de la sortie audio. Si vous voulez un son de niveau supérieur, vous pouvez obtenir le casque de jeu HyperX Cloud Stinger.

Les bons voyages de camping à l’ancienne sont amusants et tout, mais avoir votre PS5 les rend encore meilleurs. Pour ce paramètre, mon préféré est la station de jeu portable Case Club PlayStation 5. C’est un produit très polyvalent qui répond à toutes les conditions préalables essentielles du jeu. Il a tout ce que l’on peut demander: un écran, des haut-parleurs, une mallette de transport et même un ventilateur de refroidissement.

