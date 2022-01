Meilleurs accessoires d’entraînement Oculus Quest 2 2022

Meilleur

Accessoires d’entraînement Oculus Quest 2 Android Central 2022

Le principal avantage des séances d’entraînement VR est que vous n’avez pas besoin d’acheter d’équipement de gym ou même de sortir pour brûler des calories. Vous n’avez besoin que de votre casque ! Pourtant, sans les bons outils, vous risquez de transformer votre Oculus Quest 2 en un gâchis de sueur et de germes, voire d’endommager votre équipement ou de vous blesser. Meta publiera des accessoires officiels Active Pack dans le courant de 2022, mais ils ne sont pas encore disponibles. Donc, pour l’instant, voici les meilleurs accessoires d’entraînement VR qui rendront votre routine quotidienne de fitness en intérieur beaucoup plus propre, plus sûre et plus amusante.

Attrape-sueur antidérapant élégant : TreadBands All Terrain Tieback Bandeau antidérapant



Choix du personnel

L’interface faciale par défaut de Quest 2 est une éponge à transpiration, tandis que les housses de remplacement repoussent la transpiration, de sorte qu’elle s’égoutte sur votre visage. Vous avez besoin d’un serre-tête pour les entraînements prolongés, et cet accessoire de bande de roulement qui évacue l’humidité est particulièrement idéal pour la réalité virtuelle, car il possède une bande en caoutchouc souple à l’intérieur qui l’aide à rester en place, là où d’autres pourraient probablement glisser sur votre visage. Il existe plus de 30 modèles élégants et idiots parmi lesquels choisir, mais tous sont confortables et indispensables.

18 $ sur Amazon

Ne perdez jamais votre emprise : VR Cover Controller Grips



La plupart des jeux VR actifs impliquent beaucoup de coups de poing et de balayage, ce qui vous oblige à tenir fermement les contrôleurs tactiles pendant de longues périodes. Offrez une pause à vos mains avec ces bretelles confortables en tissu, qui vous permettent de lâcher les manettes sans qu’elles ne s’envolent. La poignée en silicone antidérapante empêche également le contrôleur de transpirer et de se salir. Ce sont de loin nos mods de contrôleur Quest 2 préférés.

29 $ sur Amazon

Confortablement sécurisé et stable : Quest 2 Elite Strap



À lui seul, le Quest 2 est confortable en courtes rafales, mais a tendance à mettre tout le poids et la pression sur votre front s’il est bien attaché, le faisant glisser vers l’avant lors d’une activité vigoureuse. Si vous installez la sangle Elite, elle équilibre mieux le poids entre l’avant et l’arrière de votre tête, reste plus sûre et est faite de matière plastique plus facile à nettoyer. Si elle est en stock et que vous avez de l’argent supplémentaire, la sangle Elite avec batterie est encore meilleure car elle double la durée de vie de votre batterie.

Aérations pour éviter la formation de buée sur les verres : Interface faciale KIWI Design



La condensation de l’objectif peut être un problème important lorsque votre corps s’échauffe après une séance d’entraînement. Heureusement, notre couvre-visage de remplacement préféré ajoute deux paires d’aérations en haut et en bas pour permettre à l’air chaud de s’échapper et à l’air frais de circuler. Son rembourrage en cuir PU confortable peut également être facilement retiré et nettoyé.

36 $ sur Amazon

Conçu pour repousser la transpiration : VR Cover Silicone Cover pour Oculus Quest 2



Nous vous recommandons de remplacer entièrement l’interface faciale standard Quest 2, mais les housses en silicone sont une alternative plus simple car elles se fixent à la mousse existante en quelques secondes seulement. Plus douces, plus fraîches et plus rembourrées sur votre peau, ces housses VR peuvent être retirées après un entraînement en sueur et lavées à l’eau et au savon dans l’évier. Assurez-vous simplement de porter votre bandeau avec, car sinon une sueur sans entrave s’égouttera directement de ceux-ci.

9 $ sur Amazon

Protection anti-transpiration fine et bon marché : Bandeau anti-transpiration Tough Headware



Bien que nous aimions le modèle TreadBands pour sa conception antidérapante, ce bandeau en polyester léger couvrira davantage votre tête tout en coûtant moins cher, vous pouvez donc en stocker quelques-uns pour passer d’un entraînement à l’autre. Vous pouvez également être sûr qu’il s’adaptera sous le casque, et il est disponible en différentes couleurs si vous finissez par l’utiliser pour des exercices en plein air.

7 $ sur Amazon

Refroidissement longue distance : ventilateur de circulation d’air pour toute la pièce Vornado



Que vous ayez l’air central ou non, ne sous-estimez pas le flux d’air direct pour garder votre corps au frais pendant les entraînements difficiles. Cette unité Vornado peut faire circuler l’air dans toute une pièce ou vous souffler de l’air directionnel à distance. Cela peut également empêcher vos lentilles Quest 2 de s’embuer, ce qui se produit souvent lorsqu’elles sont à une température inférieure à celle de votre corps.

À partir de 80 $ sur Amazon

Protégez vos manettes tactiles : VR Cover Halo Controller Protector Set



Lorsque vous balancez vos bras avec abandon pendant les séances d’entraînement, vous êtes obligé de faire claquer vos contrôleurs Touch dans quelque chose si vous jouez dans un espace plus petit. Ces manchons de contrôleur en TPU les protégeront des dommages sans bloquer le suivi et peuvent être retirés et nettoyés s’ils sont tachés de sueur.

15 $ sur Amazon

Protégez vos pieds et vos chevilles… : Nike Metcon 7



Les médecins et les experts en exercice recommandent généralement de porter des chaussures pour tout entraînement actif à fort impact qui exerce une pression sur le bas du corps, ce qui s’applique principalement aux applications de réalité virtuelle plus actives comme FitXR ou Supernatural. Ils n’ont pas besoin d’être des Nike, même si les Metcon 7 offrent un excellent maintien et une excellente respirabilité. Néanmoins, vous devriez avoir des chaussures d’entraînement d’intérieur dédiées.

130 $ chez Nike (Hommes) 130 $ chez Nike (Femmes)

… puis protégez vos sols : Gorilla Mat Premium Large Exercise Mat



Les gymnases VR intérieurs sont parfaits jusqu’à ce que vos mouvements de danse enthousiastes et vos exercices à fort impact commencent à faire une brèche dans vos planchers de bois franc ou à érafler votre tapis. Un tapis d’exercice atténuera l’impact de vos chaussures ; ou, si vous décidez toujours de faire de l’exercice pieds nus, il vous avertira tactilement si vous vous éloignez trop de votre zone de jeu.

120 $ chez Amazon (6’x4’x1/4″)

Une alternative sans chaussures abordable : le grand tapis de yoga Odoland



Si vous préférez vous entraîner en chaussettes ou si vous voulez quelque chose que vous pouvez facilement enrouler et ranger après votre entraînement, ce tapis de yoga antidérapant qui évacue la transpiration offre un soutien décent et une grande surface de 6’x4′ qui vous donne beaucoup d’espace pour vous accroupir et esquiver. Vous pouvez également trouver un tapis plus épais pour plus de soutien si vous préférez, mais la plupart ne mesurent que 60 cm de large, ce qui les rend plus faciles à retirer en réalité virtuelle. Il est suffisamment fin pour ne pas vous faire trébucher tout en offrant un soutien et des conseils lorsque vous vous éloignez de votre endroit.

50 $ sur Amazon

Nettoyez vos lentilles de manière responsable : chiffons de nettoyage en microfibre MagicFiber



La plupart des meilleurs accessoires d’entraînement VR concernent l’hygiène. Les verres Oculus Quest 2 sont fabriqués dans un matériau différent des verres de lunettes classiques. Tout liquide ou surface abrasive peut les endommager de façon permanente, utilisez donc des chiffons en microfibre pour éliminer la sueur et la saleté résiduelles de vos entraînements.

À partir de 6 $ sur Amazon

Éliminez vos germes : lingettes nettoyantes VR HMD respectueuses de la peau



Oculus vous recommande fortement de nettoyer vos sangles et mousse Quest 2 uniquement avec des lingettes non abrasives, antibactériennes et sans alcool, qui peuvent être incroyablement difficiles à trouver. Ce sont les meilleurs que nous ayons vus qui tuent les germes, ne nuisent pas à la peau et n’ont pas d’odeur. Assurez-vous simplement de ne pas les utiliser sur les lentilles.

À partir de 5 $ chez VR Cover

Laissez vos amis et votre famille faire le tour : Couvertures hygiéniques jetables VR Cover



Une housse en silicone peut être retirée et lavée, mais parfois vous aurez juste besoin d’une housse rapide pour protéger votre casque sans avoir à le nettoyer par la suite. Essayez d’acheter un paquet de 50 ou 100 de ces fines housses anti-transpiration, qui adhèrent à votre Quest 2, afin qu’elles ne se détachent pas pendant que vous jouez. Un avertissement important : ne les utilisez pas avec une interface en mousse, car l’adhésif peut endommager ou arracher la mousse lorsqu’il est retiré.

À partir de 17 $ sur Amazon

Récupérez de votre entraînement : TriggerPoint GRID Foam Roller



Si vous utilisez la réalité virtuelle pour des exercices quotidiens sérieux, vos muscles auront besoin d’aide pour récupérer. Par exemple, un rouleau en mousse est utilisé par les athlètes de divers sports pour rebondir après des entraînements difficiles et vous aidera si vous avez particulièrement mal au dos ou aux jambes. Ce rouleau est populaire auprès des athlètes et est livré avec un accès à des vidéos d’instructions en ligne, afin que vous sachiez ce que vous faites.

34 $ sur Amazon

Abonnement au gym virtuel : Supernatural



Parfois, payer pour un abonnement coûteux vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous entraîner tous les jours, vous ne « gaspillez donc pas d’argent ». Après l’essai gratuit de 30 jours, Supernatural vous coûtera un joli centime en échange de musique sous licence et de nouveaux entraînements quotidiens dirigés par des entraîneurs virtuels. Nous dirions que cela ne vaut l’argent que si vous êtes vraiment sérieux au sujet de la formation quotidienne en réalité virtuelle ; sinon, contentez-vous d’exercer des jeux VR avec un coût fixe.

19$/mois. au surnaturel

Immersion audio totale : les écouteurs gaming Logitech G333 VR



Que vous préfériez Supernatural, Beat Saber ou toute autre application, la musique et les effets sonores font ou détruisent l’expérience. Alors restez concentré avec la musique qui souffle directement dans vos oreilles – sans ennuyer votre colocataire avec le bruit – avec ces écouteurs Logitech conçus spécifiquement pour le Quest 2, avec des performances à faible latence et des longueurs de cordon personnalisées, afin qu’il ne pende pas du casque.

49 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

(Soigneusement) ajoutez de la résistance pondérée : RUNmax Pro Weighted Vest



Vous pourriez être tenté d’essayer des poids au poignet ou à la cheville pour rendre les entraînements en réalité virtuelle plus difficiles, mais ceux-ci peuvent causer des problèmes articulaires à long terme. Au lieu de cela, un gilet est généralement plus sûr car le poids est réparti sur tout votre corps et rend le cardio VR encore plus difficile. Faites juste attention à ne pas acheter trop de poids et à ne pas vous blesser le dos ; 20 livres devraient suffire pour commencer.

À partir de 60 $ sur Amazon

Rendre le fitness VR un peu moins dégoûtant

Le Quest 2 fonctionne parfaitement bien pour les expériences occasionnelles. Mais plus vous vous déplacez rapidement, donnez des coups de poing, sautez ou vous éloignez généralement du territoire d’entraînement, plus vous rencontrerez de problèmes, tels que des lentilles embuées, des casques coulissants, des chevilles tordues, des douleurs au poignet ou une interface en mousse pleine de sueur et de bactéries , pour en nommer quelques uns.

Que vous aimiez les jeux de rythme occasionnels ou les jeux d’exercices Quest 2 plus intenses comme FitXR ou Supernatural, vous devriez mettre la main sur au moins certains des meilleurs accessoires d’entraînement VR. Soit la sangle Elite officielle, soit l’une des meilleures alternatives de sangle Quest 2, ainsi qu’un couvre-visage amélioré, feront toute la différence.

Sinon, les exercices VR ressemblent beaucoup à des exercices réguliers, et vous devriez les traiter comme ça. Tout d’abord, assurez-vous de porter des chemises et des shorts confortables qui évacuent l’humidité. Ensuite, protégez vos pieds des chocs violents en portant des chaussures de course ou d’entraînement comme la Nike Metcon 7, puis investissez dans un grand tapis d’exercice ou de yoga pour protéger votre sol des dommages. Plus important encore, achetez un serre-tête ou un bandeau anti-transpiration fiable comme un chiffon TreadBands qui absorbera la majeure partie de votre sueur avant qu’elle n’atteigne votre casque.

Avec cet équipement en main, vous serez entièrement équipé pour le meilleur des jeux Oculus Quest 2 que vous utilisez pour transpirer !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.