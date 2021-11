Meilleurs accessoires Galaxy S10 2021

Meilleur

Accessoires Galaxy S10 Android Central 2021

Si vous possédez toujours le Samsung Galaxy S10, vous devez mettre à niveau les accessoires que vous utilisez avec votre téléphone Samsung. Des étuis aux chargeurs en passant par les supports, les poignées, les protecteurs d’écran, les écouteurs et plus encore, il y a tout un galaxie d’accessoires à explorer, et en tant que voyageurs Galaxy chevronnés, nous avons le point sur quel équipement mérite de faire partie de l’équipe de stars de votre Galaxy S10.

Excellente protection : coque Spigen Neo Hybrid conçue pour Samsung Galaxy S10 (2019) – Gunmetal



Choix du personnel

Il est difficile de se tromper avec un étui Spigen, et l’une de nos séries préférées, la Neo Hybrid, a été repensée et a remplacé l’ancienne texture Herringbone par une nouvelle texture ondulée censée offrir encore plus d’adhérence. Cet étui est toujours aussi génial, et il est disponible dans une finition bicolore noir et gris bronze.

14 $ sur Amazon

Couleur pop minimaliste : Anccer Ultra Thin Fit



Je sais qu’il y a des gens qui n’aiment pas mettre un étui sur leur tout nouveau téléphone. À ces personnes, je vous implore de considérer ce boîtier ultra-mince. Il n’ajoutera pas de volume inutile à votre téléphone, mais il le protégera des éraflures et des rayures des poches – ou pire. Il est également disponible sous forme d’étui transparent ou de votre choix de quatre couleurs pour correspondre à votre nouveau téléphone ou à votre nouvelle palette de signature.

12 $ sur Amazon

Étui portefeuille tout-en-un : Portefeuille en cuir Snakehive



Les étuis portefeuille sont toujours un excellent choix, mais surtout lorsqu’ils sont fabriqués aussi bien que ceux de Snakehive. Fabriqué avec du cuir véritable, vous verrez la différence que vous obtenez en investissant dans un étui haut de gamme pour votre S10. Vous pouvez obtenir le boîtier dans des couleurs assorties ou complémentaires à la couleur de votre nouveau téléphone.

38 $ sur Amazon

Couplage parfait : Samsung Galaxy Watch 4



La Samsung Galaxy Watch 4 est la dernière offre de smartwatch de Samsung et s’adresse à ceux qui ont un style de vie « actif ». Cette montre intelligente fine et légère parvient à emballer une autonomie de plusieurs jours et des fonctionnalités recherchées telles que la surveillance ECG, le suivi de l’entraînement, le suivi du sommeil, etc., le tout contrôlé depuis votre poignet.

Gardez-le chargé : adaptateur de charge rapide Samsung USB-C



Que vous ayez déjà possédé d’anciens téléphones Samsung ou que vous achetiez un téléphone Galaxy pour la première fois, il est toujours agréable d’avoir une brique de charge Samsung de rechange à portée de main. Cet adaptateur mural de 15 W est livré avec un câble USB-C assorti et permet des vitesses de charge rapides adaptatives pour votre Galaxy S10.

9 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Alimentation portable fiable : Anker PowerCore Slim 10000 10 000 mAh Batterie



Samsung a inclus une batterie plus grosse avec tous ses appareils S10 – mais si vous êtes un joueur de Pokémon Go ou généralement un gros utilisateur de smartphone, vous connaissez déjà la valeur d’une batterie fiable et de poche. La batterie PowerCore Slim 10000 d’Anker est une bonne combinaison de portabilité tout en offrant suffisamment de batterie pour plusieurs recharges pour votre téléphone.

22 $ ​​sur Amazon

Support de charge sans fil de Samsung : Support de chargeur sans fil Samsung 15W Fast Charge 2.0



Samsung a dévoilé un tout nouveau chargeur sans fil aux côtés du Galaxy S10 en 2019. Chaque support de charge exclusif de 15 W est doté de Fast Charge 2.0 et est livré avec un ventilateur intégré pour le refroidissement. Vous obtenez un chargeur mural Super Fast Charge 25W et un câble USB-C prêts à l’emploi.

Chargez rapidement dans la voiture: Chargeur de voiture Elecjet 63W Total PD PPS



Le chargeur de voiture Elecjet est livré avec le protocole PPS nécessaire pour charger rapidement les téléphones Samsung. De plus, il est vraiment polyvalent car il peut fournir 63 W de vitesse de charge aux appareils compatibles. Cela signifie que vous pouvez également charger des ordinateurs portables ou des Chromebooks avec le même chargeur USB Type-C.

27 $ sur Amazon

Montez votre S10 dans votre voiture : iOttie Easy One Touch 5 Dash Car Mount



L’iOttie Easy One Touch 5 est le support de voiture le plus populaire au monde, grâce à sa durabilité et sa fiabilité. Positionnez votre téléphone à peu près n’importe quel angle que vous souhaitez, grâce au bras de montage télescopique et rotatif de l’Easy One Touch 5, qui peut être monté sur le tableau de bord ou le pare-brise de votre voiture.

Certifié pour fonctionner : Galaxy S10 Protecteur d’écran Whitestone Dome Glass (Paquet de 2)



Whitestone a fait d’énormes vagues dans l’espace des accessoires avec ses protecteurs d’écran haut de gamme en verre Dome Glass. Pour le S10, ils ont été l’un des premiers protecteurs d’écran en verre trempé à être certifiés pour fonctionner correctement avec le nouveau capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran de Samsung, donc pour cette seule raison, ils méritent d’être recommandés.

50 $ sur Amazon

Protection d’écran à moindre coût : Protecteur d’écran LiQuidSkin pour Galaxy S10 IQ Shield (paquet de 2)



Les films de protection d’écran offrent une option plus abordable pour protéger l’écran de votre téléphone, et IQ Shield fait partie des meilleurs que vous puissiez acheter. Ce pack de deux offre un excellent rapport qualité-prix et utilise une installation humide, ce qui vous donne le temps d’ajuster l’emplacement du protecteur d’écran et d’éliminer les bulles avant qu’il ne durcisse.

9 $ sur Amazon

Doublez votre stockage : carte microSD Samsung 128 Go EVO Plus



Samsung a amélioré le jeu en incluant 128 Go comme quantité de stockage la plus faible possible sur le S10. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart, mais si vous souhaitez doubler votre stockage ou importer une tonne de médias sur votre téléphone, les cartes microSD de Samsung sont fiables et à un prix abordable.

Audio filaire supérieur : Audio Technica ATH M50X



Des accessoires à Samsung pour avoir préservé la prise casque 3,5 mm du S10, même si elle est absente des nouveaux téléphones Galaxy. Si vous voulez une excellente expérience d’écoute filaire avec votre nouveau téléphone, vous devriez consulter l’ATH M50X d’Audio Technica, qui offre des niveaux audiophiles de qualité sonore à un prix abordable.

Écouteurs sans fil haut de gamme : Samsung Galaxy Buds 2



Les Galaxy Buds 2 de Samsung sont d’excellents écouteurs véritablement sans fil offrant un excellent confort pour des heures d’écoute quotidienne et une suppression active du bruit efficace. La connexion sans fil reste solide, la musique et la qualité des appels sont solides et la durée de vie de la batterie est excellente, le boîtier bien conçu offrant également des capacités de charge sans fil.

Accessoirisez votre Galaxy S10 à votre façon !

Il existe de nombreuses façons de protéger et d’étendre votre expérience Galaxy, mais la meilleure façon de commencer est de saisir l’un de nos étuis préférés. Les étuis Spigen sont toujours des recommandations faciles à faire, et le Spigen Neo Hybrid est notre premier choix pour le Galaxy S10, car il protège parfaitement votre téléphone tout en étant élégant.

S’en tenir à la protection, nous vous recommandons également de vérifier les protecteurs d’écran en verre trempé Whitestone Dome Glass. Il utilise un processus d’installation sophistiqué qui vous oblige à prendre votre temps et à suivre les instructions incluses, mais le résultat final en vaudra la peine.

Vous devez également vous assurer d’avoir les bons accessoires dans votre voiture. Par exemple, ne conduisez pas avec votre téléphone dans vos mains – au lieu de cela, gardez votre téléphone bien fixé sur le support de tableau de bord iOttie One Touch 5 – un excellent moyen de garder votre téléphone accessible en toute sécurité pour les cartes et la musique pendant que vous conduisez.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.