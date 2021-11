Meilleurs accessoires mobiles pour Xbox Game Pass pour Android 2021

Meilleur

L’option de jeu en nuage de Xbox Game Pass sur Android (également connue sous le nom de xCloud ou Xbox Cloud Streaming) n’a cessé de se développer depuis le lancement de Game Pass. Au moment de la rédaction, vous pouvez jouer à plus de 250 jeux sur votre appareil Android si vous êtes abonné à Game Pass Ultimate. Consultez notre liste des meilleurs jeux. Donc, si vous souhaitez transformer votre téléphone ou votre tablette Android en une machine Game Pass, voici quelques-unes des choses qui amélioreront votre expérience de jeu.

Meilleur accessoire de contrôleur: Razer Kishi Gamepad



Certains des jeux sur Game Pass fonctionnent avec des commandes tactiles, mais pour plus de polyvalence, il est toujours préférable d’avoir un contrôleur quelconque. En supposant que vous jouiez sur un téléphone ou un appareil de la taille d’un téléphone, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Razer Kishi. Cette pièce jointe transforme votre téléphone en un ordinateur de poche de type Switch, dispose d’une connexion USB à des fins de chargement et se replie également en un petit appareil pour un rangement facile lorsque vous êtes en déplacement.

Meilleur contrôleur autonome : Microsoft Xbox Core Controller



Si vous préférez ne pas attacher quelque chose directement à votre téléphone, ou si vous préférez l’ergonomie d’un contrôleur approprié, alors vous avez de la chance, car plusieurs contrôleurs s’associent rapidement et facilement avec les téléphones Android. Pourtant, lorsque vous jouez à des jeux Xbox, nous devons utiliser le classique et recommander un contrôleur Xbox. Non seulement ces contrôleurs sont relativement économiques, mais la plupart des clips de téléphone de jeu mobile sont conçus pour fonctionner avec ce contrôleur.

Meilleur clip de téléphone: Clip de jeu mobile PowerA MOGA



L’un des inconvénients de l’utilisation d’un contrôleur de jeu dédié est que vous n’avez aucun moyen de maintenir votre téléphone en place. Il n’est pas nécessaire de subir l’indignité de jouer à la Master Chief Collection sur un écran soutenu par un Popsocket. Procurez-vous simplement ce clip PowerA, qui se fixe au contrôleur Xbox One standard et maintient votre appareil en l’air pendant que vous jouez.

Meilleur casque global: SteelSeries Arctis Pro Wireless Lossless Headset



Nous détestons tous quand quelqu’un prend un appel ou joue une chanson forte de manière odieuse sans casque, alors pouvez-vous imaginer à quel point ce serait ennuyeux si quelqu’un jouait tout un sidequest Skyrim sans casque ? Ne soyez pas cette personne. Au lieu de cela, procurez-vous l’Arctis Pro, l’un des meilleurs casques Bluetooth disponibles pour les utilisateurs de Game Pass.

Meilleurs écouteurs économiques: casque de jeu intra-auriculaire Turtle Beach Battle Buds



Bien que les énormes casques de jeu soient parfaits lorsque vous avez besoin de la qualité sonore, ils peuvent souvent être encombrants, difficiles à transporter et d’un coût prohibitif. Donc, si vous ne voulez pas investir autant d’argent, ou si vous voulez juste quelque chose à brancher sur votre téléphone qui s’adaptera confortablement dans un sac à main ou une poche, c’est à peu près le budget que vous pouvez obtenir tant que vous n’êtes pas trop pointilleux sur le son ou la qualité du micro.

Meilleure batterie portable : Anker PowerCore Slim 10000 Power Bank



Perdre la progression dans un jeu à cause d’une batterie faible, un problème du premier monde bien qu’il puisse être, est une source majeure de déception de réaliser que vous devez arrêter de jouer pour économiser de l’énergie. Vous procurer une excellente banque d’alimentation est la façon dont vous vous assurez que cela ne se produise pas. Cette option Anker PowerCore est l’une des moins chères disponibles et offre une grande capacité de charge dans un cadre relativement petit. Ce n’est pas aussi puissant que les autres banques d’alimentation, mais il sera plus facile à transporter et gardera votre téléphone en marche pendant vos frénésie de jeu.

Transformez votre téléphone en une machine de jeu avec quelques accessoires

L’expansion du jeu sur mobile est l’une des parties les plus excitantes du Xbox Game Pass. Soudain, vous pouvez jouer à des jeux sur votre téléphone qui étaient auparavant limités à votre PC ou à votre console. Mais aussi grands que soient les jeux disponibles via Cloud-gaming, peu d’entre eux ont des commandes tactiles. Cela fait d’un contrôleur votre achat le plus essentiel pour les jeux sérieux sur Android. Nous ne saurions trop recommander le Razer Kishi, étant donné qu’il peut s’enclencher directement sur votre téléphone et qu’il est relativement compact. C’est notre choix pour le meilleur contrôleur pour les jeux en nuage Xbox Game Pass sur Android.

Un casque est également un excellent choix, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos jeux, où que vous soyez. Le SteelSeries Arctis Pro est l’un de nos casques Bluetooth préférés, donc si vous voulez un casque qui fonctionnera avec votre téléphone et vos autres appareils, c’est celui que vous devriez vous procurer.

Enfin, si vous préférez ne pas emprunter la voie Kishi, vous pouvez investir dans la manette Xbox Core classique, qui fonctionnera parfaitement avec vos jeux et votre téléphone. Cela, combiné avec le clip PowerA MOGA, vous offrira une expérience de jeu mobile complète qui vous coûtera moins cher que même le Kishi. Transformer votre Android en une console de jeu portable miniature avec seulement quelques accessoires est très facile.

Xbox Game Pass Ultimate – 1 mois d’abonnement

Des centaines de jeux à portée de main.

Xbox Game Pass Ultimate élargit en permanence ses offres, non seulement pour les mobiles, mais aussi pour les consoles et les PC. En conséquence, c’est l’une des meilleures valeurs pour les joueurs, car vous avez accès à des centaines de jeux sur plusieurs machines pour un prix unique.

