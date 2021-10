Meilleurs accessoires PlayStation 5 en 2021 : améliorez votre configuration de jeu

Les meilleurs accessoires PlayStation 5 aident à améliorer et à mettre à niveau vos sessions de jeu, vous permettant de profiter de tous les grands jeux dont vous disposez sans avoir à faire autant de pauses entre les deux. La PlayStation 4 avait beaucoup d’excellents accessoires, et beaucoup d’entre eux fonctionnent toujours avec la PS5. Avec autant de nouveaux accessoires qui sortent également, comment trouvez-vous les meilleurs accessoires PlayStation 5 pour vos besoins de jeu ? C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide pratique pour vous aider à trouver les accessoires les plus adaptés à votre configuration.

L’achat d’une nouvelle console n’est cependant qu’une partie du processus, et équiper votre kit d’un excellent contrôleur, d’une station de charge et même d’un casque fantastique peut tous aider à améliorer votre configuration de jeu. Vous voudrez également garder un œil sur d’excellentes options de stockage, car le stockage interne de la PlayStation 5 n’est pas assez grand pour télécharger une tonne de jeux sans avoir à en désinstaller certains, et personne n’aime avoir à choisir.

Que vous recherchiez un nouveau casque qui tire parti de l’audio 3D de la PS5 ou que vous recherchiez simplement un nouveau chargeur de manette, il est temps de vous lancer dans les meilleurs accessoires PlayStation 5. De plus, vous pouvez toujours consulter notre guide sur les meilleurs jeux PS5 afin de savoir avec quoi associer vos nouveaux accessoires.

Meilleur casque PS5 : casque sans fil Sony Pulse 3D

Avantages: Prend en charge l’audio 3D, confortable et léger, 12 heures d’autonomie

Les inconvénients: Nécessite une connexion sans fil avec un dongle, Ajustements limités pour les utilisateurs avec des têtes plus petites

Il existe de nombreuses options de casques pour la PlayStation 5, surtout si vous incluez tous ceux de la génération PS4. Mais, si vous recherchez les meilleurs accessoires PlayStation 5, alors le casque que vous recherchez est le casque Sony Pulse 3D Wireless. Non seulement il est confortable et léger, mais le casque prend également en charge le nouvel audio 3D de Sony, qui constitue une grande partie de tous les nouveaux jeux que la société a lancés sur sa console de nouvelle génération.

Ce casque est entièrement sans fil, grâce à un dongle qui se branche sur votre PS5, et il vous offre jusqu’à 12 heures de temps de jeu. Nous souhaitons qu’il y ait un moyen de le charger pendant que vous l’utilisez, ou simplement de l’utiliser avec un fil lorsque vous n’êtes pas d’humeur pour le sans fil, mais le support audio 3D intégré est quelque chose que vous devez expérimenter pour comprendre complètement . Le microphone intégré est également très clair pour un micro de casque, et la qualité audio globale est quelque chose que vous aimerez dès que vous commencerez à l’utiliser. De plus, si vous n’aimez pas l’apparence et la convivialité du Sony Pulse 3D, vous pouvez toujours consulter notre guide sur les meilleurs casques PS5 pour plus d’options.

Meilleur contrôleur PS5: contrôleur Hexgaming PS5 Rival

Avantages: Plusieurs options de personnalisation, améliore le contrôleur à double sens d’origine, les palettes et les manettes mappables

Les inconvénients: Très cher

Le contrôleur DualSense est un excellent contrôleur en soi, mais que se passe-t-il lorsque vous ajoutez l’option de personnaliser entièrement l’apparence et la convivialité de ce contrôleur pour mieux répondre à vos besoins ? C’est là qu’intervient le contrôleur Hexgaming PS5 Rival. Ce contrôleur présente un aspect et une sensation entièrement personnalisables. Vous pouvez changer à peu près n’importe quoi sur le contrôleur, y compris le type de manettes et même leur hauteur.

L’une des parties les plus importantes du contrôleur Hexgaming PS5 Rival est peut-être l’inclusion de palettes mappables qui peuvent être mappées sur l’un des autres boutons de votre contrôleur. C’est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent accélérer leur capacité à écraser le bouton X ou tout autre bouton d’ailleurs. Vous pouvez également changer les manettes à tout moment, ce qui le rend parfait pour ceux qui ont besoin de mélanger les choses en fonction du jeu auquel ils jouent. Hexgaming utilise également uniquement des contrôleurs PS5 officiels pour créer leurs contrôleurs personnalisés, ce qui signifie que vous ne perdez pas beaucoup d’argent sur une arnaque.

Le seul vrai bémol ici est le prix. Mais, si vous recherchez le meilleur contrôleur PS5 pour compléter votre configuration, les offres de Hexgaming valent bien le coût. Vous pouvez acheter l’une des nombreuses options déjà personnalisées, ou repartir de zéro et créer la vôtre.

Meilleure extension de stockage interne pour PS5 : SSD WD_BLACK SN850

Avantages: Plusieurs options de stockage, vitesse de lecture jusqu’à 7 000 Mo/s, facteur de forme compact parfaitement adapté à la PS5

Les inconvénients: Nécessite de démonter la PlayStation 5 pour l’installer

L’un des principaux arguments de vente de la PS5 est ses temps de chargement plus rapides, qui fonctionnent en tandem avec le lecteur de stockage interne mis à jour de la console. Changer le disque dur de votre console est une chose depuis des années, mais maintenant, les utilisateurs qui veulent vraiment améliorer leur jeu peuvent envisager d’acheter un SSD interne comme le WD_Black SN850, car Sony a finalement mis à jour la PS5 pour qu’elle fonctionne avec les SSD M.2. en juillet.

Avec plusieurs options de stockage et une prise en charge de vitesses de lecture allant jusqu’à 7 000 Mo/s, le WD_Black SN850 est une bête absolue de SSD, et que tout joueur serait chanceux d’avoir dans sa console. Si vous voulez pouvoir installer beaucoup de jeux tout en profitant des temps de chargement accrus offerts par la PS5, alors saisir un excellent SSD est la meilleure façon de s’y prendre. Bien qu’un périphérique de stockage interne ne soit pas une chose typique à voir sur une liste des meilleurs accessoires PlayStation 5, peu de périphériques peuvent faire une si grande différence dans la façon dont vous profitez de votre temps de jeu sur la PS5 que le lecteur de stockage.

Bien sûr, vous devrez être au moins un peu féru de technologie, car démonter votre console n’est pas un processus simple. Si vous êtes à l’aise pour retirer l’extérieur de votre PS5, vous pouvez ajouter beaucoup d’espace de stockage à votre système sans avoir à vous soucier de perdre les avantages apportés par le SSD déjà inclus. Si vous voulez vraiment voir grand, vous pouvez toujours vous procurer le WD_Black SN850 avec un dissipateur thermique inclus, pour éviter tout étranglement thermique.

Meilleure extension de stockage externe pour PS5 : WD_BLACK P50 1 To SSD externe

Avantages: Vitesse de lecture jusqu’à 2 000 Mo/s, facile à installer avec plug and play, entièrement compatible avec les consoles PlayStation

Les inconvénients: Impossible de jouer à des jeux PS5 à partir d’un stockage externe

Si vous n’êtes pas à l’aise de démonter votre PS5 pour ajouter un nouveau SSD, vous n’avez pas à vous contenter d’installer et de désinstaller des jeux de votre console tout le temps. Sony a permis de déplacer des jeux entre votre lecteur de stockage interne et un lecteur externe, ce qui signifie que l’association de votre PS5 avec quelque chose comme le WD_Black P50 Game Drive peut aider à atténuer tous ces téléchargements dont vous auriez à vous soucier autrement.

Avec ce SSD externe, qui prend en charge une vitesse de lecture allant jusqu’à 2 000 Mo/s, vous pouvez facilement déplacer des jeux entre votre stockage interne et externe et économiser sur votre bande passante interne. Le WD_Black P50 est également un SSD externe élégant, ce qui signifie qu’il n’ajoutera pas un aspect maladroit à votre configuration de divertissement, et vous pouvez même le glisser derrière le téléviseur ou quelque chose à garder caché jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Meilleure station de charge pour PS5 : Station de charge PlayStation DualSense

Avantages: Chargez deux commandes à la fois, les contrôleurs s’enclenchent facilement pour que vous sachiez quand ils se chargent,

Les inconvénients: Pas moyen de recharger les casques

Avoir de bons contrôleurs ne sert à rien si vous ne pouvez pas les charger. Bien que vous puissiez brancher les contrôleurs DualSense directement sur votre console pour renforcer leur batterie, pourquoi n’investiriez-vous pas dans quelque chose qui vous permette de déposer facilement votre contrôleur dessus et de l’oublier ? La station de charge PlayStation DualSense est exactement ce genre de périphérique.

À seulement 30 $, vous avez la possibilité de charger deux manettes sans fil DualSense en une seule fois, ainsi qu’un système d’insertion facile à utiliser qui permet de savoir facilement quand la manette est branchée et en charge. Le seul véritable ajout que nous aimerions voir à celui-ci est davantage un indicateur de charge, comme une LED qui s’allume pour montrer à quel point les contrôleurs sont chargés, mais pour le prix, vous ne pouvez tout simplement pas le battre. Il est également très beau à côté de la PlayStation 5 et complète très bien le design original. Donc, si vous en avez assez de devoir laisser des fils suspendus aux ports USB de votre console, la station de charge DualSense est prête à vous aider à nettoyer les choses et à garder vos contrôleurs chargés et prêts à fonctionner quand vous l’êtes.

