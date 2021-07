Meilleurs accessoires PlayStation VR 2021

Meilleur

Le PlayStation VR (PSVR) est un casque phénoménal. Pourtant, il y a toujours plus des meilleurs accessoires PS4 et autres articles que vous pouvez utiliser pour améliorer votre expérience, d’autant plus que PSVR 2 semble être encore loin. Ce prochain casque contiendra de nombreuses améliorations, notamment des contrôleurs utilisant le retour haptique DualSense. Pour l’instant, cependant, si vous recherchez les meilleures vitrines de voyage et vitrines, nous pouvons vous montrer nos préférées. Voulez-vous une meilleure qualité sonore ou des options de contrôleur ? Nous connaissons également les meilleures options pour ceux-ci. Nous sommes là pour vous aider à garder votre PSVR sûr, propre et à ses performances optimales. Voici tout ce dont vous avez besoin pour vivre comme un roi en réalité virtuelle.

En déplacement : USA Gear PSVR et étui de voyage pour console



L’une des meilleures parties de la réalité virtuelle est de la partager avec vos proches. Facilitez vos déplacements avec cet étui de voyage USA Gear. Il a suffisamment de place pour accueillir votre casque PSVR, votre processeur PSVR, votre console PlayStation 4 (Original, Slim ou Pro), vos écouteurs, des cordons pour votre PSVR et PlayStation, des contrôleurs DualShock, des contrôleurs Move et des jeux supplémentaires ! La mallette elle-même est conçue comme une mallette de transport pour ordinateur portable, ce qui la rend incroyablement facile et confortable à transporter.

Le meilleur son : PlayStation Gold Wireless



Ces écouteurs prennent en charge le son surround 7.1, vous ne manquerez donc rien. Ils disposent également d’un microphone interne antibruit pour s’assurer que vos amis peuvent toujours entendre clairement ce que vous dites lorsque vous jouez ensemble. Si vous préférez une configuration filaire, ces écouteurs basculent sur une prise casque 3,5 mm, ce qui signifie que vous avez la possibilité de les brancher physiquement.

Commandes immersives : contrôleur de visée PSVR



Bien qu’il offre une bien meilleure expérience pour les jeux de tir, il n’est pris en charge qu’avec les jeux suivants : Arizona Sunshine, Bravo Team, ChromaGun, Dick Wilde, DOOM : VFR, Evasion, Farpoint, Firewall Zero Hour, Rom : Extraction, Special Delivery, The Brookhaven Institute et Unearthing Mars 2. Si vous n’avez aucun de ces jeux, n’achetez pas le contrôleur Aim, surtout sans l’intention de les posséder.

Cloches et sifflets: présentoir de charge Skywin PSVR



Ce support vertical est livré avec une fente pour contenir à peu près tous les accessoires PlayStation auxquels vous pouvez penser. Il y a un emplacement pour votre console, deux manettes Move, le boîtier PSVR, le casque PSVR, des écouteurs et deux manettes DualShock. Il dispose également de deux ventilateurs et de quatre ports de charge USB 3.0 intégrés sur le support.

Faites le plein : pack de deux manettes PlayStation Move



Avec un pack de deux contrôleurs de mouvement PlayStation Move, vous serez prêt pour tous les jeux VR vigoureux qui nécessitent des contrôleurs de mouvement derrière ce que votre DualShock 4 peut fournir.

Envolez-vous ! : HRUSTMASTER T.Flight Hotas 4 (PS4/PC)



Le T.Flight dispose de 12 boutons d’action, d’une gâchette à tir rapide, d’un interrupteur à chapeau multidirectionnel et d’un système de double gouvernail. Toutes ces fonctionnalités vous offrent le meilleur confort, une cartographie facile et un gameplay immersif. Vous pouvez utiliser un contrôleur HOTAS pour la plupart des simulateurs de vol sur PlayStation VR, et cela améliore vraiment l’expérience de jeu.

Les bases : Chiffon de nettoyage en microfibre bleu, blanc et jaune Amazon Basics



Le moment viendra où vous devrez nettoyer votre PlayStation VR. Lorsque cela se produit, avoir un petit stock de chiffons de nettoyage en microfibre est un plan solide. Vous pouvez les utiliser pour dépoussiérer votre casque en toute sécurité et nettoyer le reste de votre équipement. En règle générale, les chiffons en microfibre devraient être présents dans chaque maison. Ce n’est pas seulement le PSVR ; vous pouvez nettoyer avec eux; c’est toute votre technologie !

Nettoyage rapide : lingettes humides biodégradables Surviveware



Ces lingettes désinfectantes ne contiennent aucune trace d’eau de javel ou d’alcool. Cela fait de cette option la meilleure pour nettoyer l’équipement qui doit être utilisé sur votre visage. Non seulement cela protégera votre peau et vos yeux des irritations, mais le fait qu’il n’y ait pas d’alcool signifie que vous ne courrez pas le risque de déformer vos lentilles en cas de contact accidentel.

Meilleur suivi : Simple Deluxe Clamp Light



Faites-vous face à beaucoup de tremblements d’écran ou de mauvais suivi lorsque vous jouez au PlayStation VR ? Vous avez soit trop de lumière dans la pièce, soit trop de couleurs. Avec cette lampe à pince, vous pouvez obtenir une ampoule LED colorée, éteindre toutes vos autres lumières et changer toute votre pièce en une autre couleur afin d’améliorer votre suivi.

La meilleure option de synchronisation : ampoule LED verte TORCHSTAR



Après de nombreux essais et erreurs, nous avons découvert que la PlayStation Camera a le meilleur temps pour suivre vos contrôleurs Move et votre casque sur un fond vert. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous procurer quelques ampoules LED vertes à brancher sur vos lampes à pince lorsque vous souhaitez améliorer votre suivi !

Begone, light!: Rideaux Occultants NICETOWN



Arrêtez de laisser l’éclat du monde extérieur gâcher votre film. Avec ces rideaux occultants, vous pouvez empêcher ce mauvais soleil d’interrompre vos spectacles ! Ce paquet est livré avec deux panneaux de 42 pouces de large et 63 pouces de long.

Cela ne fait que s’améliorer à partir d’ici

Il existe de nombreuses expériences formidables à vivre avec le PlayStation VR, et tous ces accessoires renforcent cette expérience. Montrez votre fierté et votre joie avec un support vertical phénoménal qui met en valeur tous vos accessoires ou plongez directement dans un jeu immersif avec la meilleure qualité sonore en utilisant PlayStation Gold. Peu importe ce que vous faites ; il est important que vous vous amusiez et cela vous rend heureux.

Cependant, il ne s’agit pas toujours que de plaisir. Vous voulez également vous assurer de garder votre console sûre, propre et hygiénique. C’est là qu’interviennent les produits comme les lingettes désinfectantes. Que vous préserviez vos lentilles de la dévastation d’une égratignure causée par des lunettes ou que vous vous assuriez que votre neveu morveux ne vous rende pas malade, les produits de nettoyage sont infiniment utiles (et bon marché !).

Je parie que vous êtes curieux de connaître mes suggestions d’une lampe à pince et d’une ampoule LED verte, n’est-ce pas ? Pour faire court, votre caméra PlayStation VR suit vos mouvements grâce aux lumières de votre casque et vos contrôleurs Move. Ainsi, la caméra scannera votre pièce et choisira une couleur pour vos contrôleurs Move à afficher pour lutter contre les lumières et les couleurs autour de votre pièce. C’est pourquoi vos manettes Move, parmi les meilleures manettes PlayStation VR, s’illuminent différemment selon les pièces !

Donc, si vous éteignez toutes vos lumières, bloquez le soleil et allumez une ampoule LED verte, votre caméra PlayStation seul doivent rivaliser avec le vert. Cela lui évite d’avoir à enregistrer également les affiches, la peinture murale, la couleur des tapis, etc. Plus vous facilitez le traitement des informations par votre console, mieux cela fonctionnera.

