Meilleurs accessoires Pokémon Nintendo Switch 2021

Meilleur

Accessoires Pokémon Nintendo Switch iMore 2021

Que vous achetiez l’un des nouveaux jeux Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre, il existe des tonnes d’accessoires adorables sur le thème de Pokémon qui se marient parfaitement avec ces jeux. J’ai rassemblé les options les plus intéressantes pour vous. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires Pokémon Switch qui, espérons-le, attireront votre attention.

Sac à dos Pikachu : Sac de voyage Hori (édition Pikachu)



Le favori du personnel

Ce sac à dos à bandoulière vous permet de voyager facilement avec votre Nintendo Switch et tout autre accessoire que vous souhaitez emporter avec vous. Il est assez grand pour contenir votre Switch ou Switch Lite dans un étui rigide. J’adore la coloration noire et jaune et la superbe queue de Pikachu en bas. Il existe également une option sur le thème de Poké Ball.

25 $ sur Amazon

Tous les démarreurs Épée et Bouclier : Contrôleur sans fil PowerA – Démarreurs Pokémon



Cette impressionnante manette de commutation sans fil fonctionne à la fois avec la Nintendo Switch et la Switch Lite. Il affiche les trois entrées sur le devant. Vous pouvez obtenir ce bleu avec la coloration pour l’épée ou un rouge avec la coloration pour le bouclier. Ils ont tous les deux l’air super cool.

63 $ sur Amazon

Démarreurs Épée et Bouclier: Étui HORI Pokémon Épée et Bouclier



Ce magnifique boîtier protège non seulement le Switch des dommages, mais présente également les démarreurs Pokémon Sword and Shield. Un côté est rouge tandis que l’autre est bleu, reflétant les deux versions. Il peut contenir jusqu’à 10 jeux Switch et continue le thème rouge et bleu à l’intérieur.

22 $ ​​sur Amazon

Étui de jeu sur le thème du Pokédex : Étui à cartes de jeu Premium Funlab



Cet amusant étui à cartes de jeu prend la forme du Pokédex, comme on le voit dans la série animée Pokémon. Il peut contenir jusqu’à six jeux et est fabriqué en aluminium léger mais durable. La taille compacte le rend facile à transporter et à transporter.

10 $ sur Amazon

Pokédex de poche : Épée Pokémon et Bouclier Pokémon : le Pokédex officiel de la région de Galar



Si vous jouez toujours à la dernière version de Pokémon, Sword and Sheild, ce livre génial présente les 400 Pokémon des jeux Sword and Shield et parle des forces et des faiblesses de chacun. Cela vous sera certainement utile lorsque vous naviguerez dans la région de Galar.

16 $ chez Amazon 16 $ chez Walmart

Guide stratégique : Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : Le guide stratégique officiel de la région de Galar : Édition Collector



Un autre excellent choix pour ceux qui sont encore en train de rattraper leur retard est ce superbe guide de stratégie officiel qui vous aide non seulement à vous guider tout au long du jeu, mais présente également des illustrations conceptuelles exclusives. Il est également livré avec un skin de contrôleur Pokémon Épée et Bouclier Joy-Con et un pack de décalcomanies techniques pour que vous puissiez pimenter votre Switch avec style.

À partir de 18 $ sur Amazon

Pikachu contre Mew : Manette sans fil PowerA – Pokémon Battle



Si la personne pour laquelle vous achetez est plutôt un fan de la génération 1, elle adorera cette jolie manette qui montre Mew et Pikachu en train de se battre. J’adore les douces éclaboussures de peinture turquoise et rose. De plus, la sensation de ce contrôleur dans vos mains est bien meilleure que d’utiliser un Joy-Con. Il est compatible à la fois avec le Switch et le Switch Lite.

50 $ sur Amazon

Mallette de transport pour console Nintendo Switch : NStang Travel Case – Pokémon Pikachu



Si vous prévoyez d’apporter le plus grand Switch avec vous et d’autres accessoires, cet étui fera l’affaire. Il a de la place pour un contrôleur Pro, neuf cartouches de jeu, le chargeur Switch et, bien sûr, votre console Switch. J’aime le fait qu’il ait une coque rigide et un étui de transport pour le protéger et le rendre plus facile à transporter.

33 $ sur Amazon

Jouez confortablement : support de jeu Hori Nintendo Switch Pikachu



Ce support de jeu Pikachu se déplie en un support mains libres pour Switch ou Switch Lite. Deux angles communs différents vous aident à rester à l’aise pendant vos aventures dans la zone sauvage et les combats en équipe. Et repliez le support pour un format de voyage facile à ranger dans votre étui préféré.

13 $ sur Amazon

Ajoutez une poignée : Hori Split Pad Pro Pikachu Edition



Remplacez vos Joy-Cons habituels pour une prise en main plus grande et plus confortable avec ce Pikachu Split Pad Pro. Même si ces contrôleurs ajoutent de la taille à votre Switch, ils n’ajoutent pas beaucoup de poids. Vous pourrez également connecter votre système avec le Hori Split Pad Pro attaché à votre console. Cette conception adorable comporte un Pikachu noir et or et des éclairs sur le devant.

60 $ chez Best Buy 46 $ chez Walmart

Je vous ai choisis!

Pokémon Sword and Shield sont des RPG super amusants pour la Nintendo Switch. Si vous recherchez de jolis accessoires sur le thème de Pokémon pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre cette saison des fêtes, vous avez l’embarras du choix.

Mon préféré absolu est le sac de voyage Hori sur le thème de Pikachu car il fonctionne à la fois avec le Switch et le Switch Lite. Cela permet également d’emporter plus facilement votre Switch et vos accessoires préférés partout où vous allez.

Si vous recherchez une expérience de jeu plus confortable, vous devriez vraiment envisager de vous procurer l’un des contrôleurs sans fil PowerA. Ils se sentent bien mieux dans vos mains que les Joy-Cons, et il existe de nombreuses options de conception.

