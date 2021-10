Meilleurs accessoires pour AirTags 2021

Meilleur

Vous avez un nouvel AirTag brillant (ou plusieurs) pour suivre vos objets les plus précieux, vous avez donc maintenant besoin d’une sorte d’accessoire AirTag pour sécuriser réellement l’AirTag sur l’article. Apple en propose de belles, bien sûr. Mais vous avez beaucoup d’autres options en plus des offres d’Apple ou simplement MacGyvering une sorte de solution avec du ruban adhésif. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires pour AirTags.

Simple : Étui CYRILL AirTag avec porte-clés



Choix du personnel

Disponible à la fois en TPU pailleté et uni, cette coque offre une protection (et une couleur si vous le souhaitez) sans trop de volume. Insérez l’AirTag à l’intérieur, puis glissez-le sur votre porte-clés ou sur tout autre élément dont vous avez besoin pour suivre.

16 $ sur Amazon

Simplicité Apple : nouveau porte-clés en cuir Apple AirTag



L’esthétique simple et élégante d’Apple est pleinement exposée ici. Insérez votre AirTag dans ce porte-clés ; sa conception ouverte signifie que le logo Apple sera entièrement visible. Mettez vos clés sur l’anneau pour un mélange parfait de forme et de fonction.

Pack de cinq bonnes affaires : étui de 5 paquets Hibucuo pour AirTags



Vous avez acheté un tas d’AirTags d’Apple. Pourquoi ne pas acheter cinq porte-clés pour un prix très bas ? Vous obtenez un de chaque couleur, comme indiqué, parfait pour le codage couleur de différents membres de la famille ou pour différents articles que vous suivez.

7 $ sur Amazon

Paquet de deux valeur: Etui en silicone pour porte-clés Tag ESR



Cet étui en silicone bon marché sur un anneau mousqueton vous permet d’attacher votre AirTag à à peu près n’importe quoi. Glissez simplement l’AirTag à l’intérieur ; le logo Apple sera toujours visible. Choisissez parmi une poignée de combinaisons de couleurs différentes en deux packs.

À partir de 8 $ sur Amazon

Ajoutez un peu de flair : GVIEWIN pour Airtag Case Marble Airtag Holder



Ajoutez du style à votre AirTag avec cet accessoire en cuir amusant. Il est livré avec une dragonne, parfait pour les personnes qui aiment transporter leurs clés de cette façon. Vous pouvez retirer la dragonne et l’utiliser pour autre chose si vous préférez. Choisissez parmi plusieurs coloris à motifs marbrés.

9 $ sur Amazon

Flower power : étui de protection Rilixuy AirTag (paquet de 3)



Qui a dit que votre étui AirTag devait être un solide basique ? Changez de look avec un motif floral coloré. Vous obtenez trois motifs floraux différents dans l’emballage et un mousqueton attache l’AirTag aux articles de votre choix.

À partir de 12 $ sur Amazon

Verrouillez-le : Caseology Vault pour Apple AirTag



Si vous voulez une protection solide et une fixation sécurisée pour votre AirTag, le support Vault de Caseology pourrait bien vous convenir. Cet étui durable s’adapte à votre porte-clés ou à la bandoulière de votre sac, avec un mousqueton utilisé pour l’attacher à tout ce que vous cherchez à suivre avec un AirTag.

À partir de 13 $ sur Amazon

Changez de look : dbrand Apple AirTag Grip Case



Vous pouvez toujours compter sur dbrand pour décorer tous les produits Apple, et l’AirTag ne fait pas exception. Le kit comprend un support AirTag, un cordon, un porte-clés et des peaux pour l’avant et l’arrière. Choisissez parmi une grande variété de skins colorés.

20 $ chez dbrand

Flexible : Belkin Secure Holder avec sangle



La sangle plus longue signifie que vous pouvez attacher ce petit numéro simple à de nombreuses choses différentes : porte-clés, sac à main, sac, valise, sac à dos, poussette, etc. Insérez simplement votre AirTag à l’intérieur et vous êtes prêt à partir. Choisissez parmi quatre couleurs.

13 $ chez Amazon 13 $ chez Apple

Sécurité des animaux de compagnie : MULINSEN AirTag Pet Loop Holder



Bien qu’Apple ne recommande pas d’utiliser les AirTags pour suivre les animaux de compagnie, c’est une option à considérer si vous êtes enclin à le faire de toute façon. Glissez l’AirTag dans cet étui et glissez l’étui sur le collier de votre animal, afin que rien ne pende qui puisse gêner votre animal ou se retrouver dans sa gueule. Le style sans pendre convient également à la bandoulière d’un sac à dos pour enfant.

À partir de 5 $ sur Amazon

Porte-lunettes : Lanière de lunettes Nomad pour AirTag



Si vous avez tendance à perdre vos lunettes ou vos lunettes de soleil, il n’y a pas de moyen évident d’attacher un tracker. Entrez le bracelet de lunettes de Nomad pour AirTag. Attachez la sangle à vos lunettes et insérez cet AirTag à l’intérieur.

35 $ ​​chez Nomad

Une autre option Apple : Apple AirTag Loop



L’offre la moins chère d’Apple est une boucle en polyuréthane qui peut s’attacher à n’importe quel nombre d’articles. Choisissez parmi quatre couleurs différentes. Vous pouvez également choisir une version en cuir pour un peu plus.

29 $ chez Amazon À partir de 29 $ chez Apple

Style de boucle pour moins: Benazcap Portable Case pour AirTag (pack de 5)



Inspiré de la boucle d’Apple, cette boucle en silicone coûte beaucoup moins cher. Enclenchez l’AirTag à l’intérieur ; le logo Apple est entièrement visible. Obtenez cinq supports AirTag en boucle dans une variété de couleurs pour un prix modique.

15 $ sur Amazon

Porte-clés de base : Belkin Secure Holder avec porte-clés



Insérez votre AirTag à l’intérieur et attachez vos clés à l’anneau. L’anneau est vraiment conçu pour les clés, mais vous pourrez peut-être le glisser sur un autre objet très fin. Choisissez parmi quatre couleurs.

13 $ chez Apple 13 $ chez Amazon

Talent caché : support en tissu extensible Moment pour AirTags



Glissez votre AirTag dans ce compartiment “caché” et fixez l’adhésif sur à peu près n’importe quoi. L’adhésif exclusif adhère à la fois au tissu et aux surfaces dures.

25 $ en ce moment

Robuste: étui pour Apple AirTag Spigen Rugged Armor



Si vous cherchez quelque chose de solide qui ne s’effondrera pas sur vous, consultez l’armure robuste de Spigen. C’est un excellent moyen de protéger votre AirTag sur votre équipement de randonnée ou vos bagages, des objets qui peuvent être cognés de temps en temps.

23 $ sur Amazon

Résiste aux rayures : Film de protection AWINNER pour Airtag (pack de 5)



Malheureusement, les AirTags se rayent assez facilement. De nombreux cas laissent l’AirTag exposé, et beaucoup d’entre nous mettent des AirTags sur des porte-clés ou à d’autres endroits où ils peuvent être rayés. Éliminez les rayures avec ce simple film TPU. Obtenez cinq pour un prix bas et partagez avec vos amis.

6 $ sur Amazon

Look subtil : Porte-clés en cuir Nomad AirTag



Si vous ne voulez pas nécessairement annoncer que vous avez un AirTag sur votre porte-clés, pensez au porte-clés en cuir haut de gamme de Nomad. Votre AirTag est solidement caché à l’intérieur du porte-clés en cuir Horween au tannage végétal. Choisissez parmi deux couleurs.

40 $ chez Nomad

Quels sont les meilleurs accessoires pour vos AirTags ?

Avant d’acheter un accessoire AirTag, vous devrez réfléchir à l’endroit où vous voudrez le fixer. J’aime l’étui AirTag de CYRILL avec porte-clés si vous prévoyez de l’utiliser comme porte-clés. Il n’est pas encombrant et protège bien votre AirTag. Vous pouvez choisir le look TPU clair et totalement uni ou ajouter un peu d’éclat et de couleur si c’est votre truc.

Si vous souhaitez coller l’AirTag sur ou à l’intérieur de quelque chose, les supports Moment à dos adhésif sont un excellent choix. Il existe plusieurs modèles différents, mais ils adhèrent tous aux surfaces dures et même aux tissus mous, vous permettant de coller votre AirTag en toute sécurité dans un vêtement ou un sac. Il se trouve également qu’ils cachent l’AirTag, de sorte que vous ne faites pas la publicité qu’il s’agit d’un objet de valeur.

Si vous souhaitez attacher votre AirTag à un sac, une valise, une poussette ou toute autre chose avec une poignée ou une sangle, recherchez un accessoire avec un mousqueton ou une boucle comme le Belkin Secure Holder with Strap.

