Meilleurs accessoires pour Blink Security Systems 2021

Meilleur

accessoires pour Blink Security Systems Android Central 2021

Les caméras de sécurité pour la maison Blink sont des modèles abordables et polyvalents pour protéger votre maison, mais vous ne libérerez pas leur plein potentiel tant que vous ne les combinerez pas avec ces accessoires de sécurité Blink. Nous avons rassemblé les meilleurs supports de montage, câbles et technologies pour la dernière génération de caméras, ainsi que le Blink XT2 et le XT d’origine, y compris les accessoires officiels Blink dont vous aurez besoin pour utiliser plusieurs caméras à la fois. Améliorez votre système de sécurité domestique Blink avec ces accessoires pratiques.

Double up : Pack d’extension de batterie pour caméra Blink



Choix du personnel

Les nouveaux Blink Indoor et Blink Outdoor ont une autonomie de 2 ans sur deux piles AA, une durée impressionnante. Mais si vous souhaitez doubler cette durée, le pack d’extension de batterie se fixe facilement à l’arrière de l’une ou l’autre caméra et ajoute deux autres emplacements pour batterie. Une fois le pack d’extension en vente, vous attendrez, espérons-le, quatre ans avant de devoir démonter la caméra et d’ajouter de nouvelles piles.

29 $ sur Amazon

Stockage vidéo local : Blink Add-On Sync Module 2



Compatible avec les caméras intérieures, extérieures et mini, mais uniquement inclus avec la caméra intérieure, le nouveau module de synchronisation 2 synchronise jusqu’à dix nouvelles caméras Blink à la fois, afin que vous puissiez toutes les surveiller dans l’application Blink. Plus important encore, vous pouvez connecter un lecteur flash de 64 Go au module afin de pouvoir stocker des clips vidéo localement et les télécharger sur votre ordinateur.

35 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Stockage et transfert vidéo : lecteur flash SanDisk 64 Go Ultra USB 3.0



Pour accompagner votre module de synchronisation 2, vous aurez besoin d’une clé USB rapide pour stocker vos séquences vidéo et les transférer sur votre PC. Cette clé USB 3.0 est livrée avec un cryptage et des vitesses de transfert de 130 Mo/s, vous protégerez ainsi vos séquences privées et y accéderez le plus rapidement possible pour un prix raisonnable.

14 $ chez Amazon 13 $ chez Best Buy

Gestion facile des câbles : support de sécurité pour étagère de caméra d’angle



Visser votre Blink Mini dans le mur peut être un défi. Cette étagère a un centre magnétique qui maintient le Mini stable, des trous pour laisser passer le cordon d’alimentation USB et des charnières en bas pour enrouler le cordon pour cacher tout excès de longueur. Vous pouvez facilement fixer l’étagère au mur avec des vis, ou même des punaises ou du ruban adhésif, donnant à la caméra une surface solide pour le tournage.

11 $ sur Amazon

Surveillance sournoise : Étui à crayons pour Blink Mini



Attaché à un support et assis à l’air libre, le Blink Mini se démarque malgré sa petite taille et il est facile à renverser. Cette combinaison étui et porte-crayon permet à la façade noire du Mini de se fondre dans le boîtier noir, de sorte que les gens seront moins susceptibles de remarquer sa présence, et il gardera un angle de tournage cohérent sur la pièce.

15 $ sur Amazon

Mini installation immédiate : support mural Blink Mini Outlet (paquet de 2)



Plutôt que de vous soucier des longs câbles USB et de fixer le support Blink Mini sur une surface pratique, cet outil astucieux permet au Mini de s’asseoir juste au-dessus de votre prise, en utilisant le cordon USB (court) fourni et sans vissage ni perçage. Le support magnétique pivote pour que vous puissiez obtenir le bon angle, en supposant que vos prises soient au bon endroit pour la surveillance.

11 $ sur Amazon

Sans bosses : Peau en silicone Fintie pour appareil photo Blink XT2/XT – (Lot de 3)



Les caméras Blink sont assez durables et sont conçues pour résister à quelques chocs, mais pourquoi ne pas les protéger si vous le pouvez ? Ces coques en silicone pour caméras Blink non seulement les protègent mais, grâce au bord allongé en haut, peuvent aider à empêcher l’éblouissement de l’objectif pour une meilleure visibilité. De plus, ces skins peuvent aider les caméras à mieux se fondre dans votre maison avec cinq options de couleurs.

À partir de 12 $ sur Amazon

Une prise en main ferme : Sully Hard Case Mount pour Blink Cameras



Ce support intérieur/extérieur vous permet de faire pivoter vos caméras Blink XT ou XT2 tout en les protégeant des éléments et en réduisant les reflets. Vous avez un champ de vision beaucoup plus large que si vous deviez monter vos caméras, et vos XT ou XT2 devraient durer beaucoup plus longtemps à l’abri des intempéries. Cette monture est également disponible en blanc.

10 $ sur Amazon

Dites au monde ! : Protégé par les décalcomanies de fenêtre de sécurité vidéo Blink



Placez ces autocollants dans vos fenêtres ou n’importe où au rez-de-chaussée qui ont du sens pour dissuader le vol et pour informer les passants que vous avez des caméras de sécurité.

9 $ sur Amazon

Ne changez plus jamais les piles : Adaptateur secteur BBTO Câble résistant aux intempéries 20 pi



Cet adaptateur résistant aux intempéries, avec un câble de 20 pieds, garde votre Blink XT ou XT2 branché et chargé 24h/24 et 7j/7. Il a une coque coupe-feu de bonne qualité pour éviter les courts-circuits, et il est suffisamment fin (3,5 mm) pour laisser passer les fenêtres ou les portes tout en leur permettant de se fermer assez bien.

11 $ sur Amazon

Pack économique : support de montage mural Aotnex et prise de module de synchronisation (paquet de 3)



Ce pack est livré avec trois supports résistants aux intempéries pour vos caméras XT et XT2 et une prise d’adaptateur secteur pour le module de synchronisation classique. Ces supports garderont vos caméras en place et hors de danger tout en augmentant vos options de champ de vision. La prise murale maintiendra le module de synchronisation classique alimenté 24h/24 et 7j/7.

14 $ sur Amazon

Les meilleurs accessoires de sécurité Blink

Les caméras de sécurité résidentielles Blink sont excellentes en elles-mêmes, mais pour créer un système de caméras Blink fonctionnel, le module de synchronisation 2 est un achat essentiel si vous ne le possédez pas déjà. Avec lui et un lecteur USB comme le Sandisk 64 Go USB 3.0, vous pouvez stocker des clips activés par le mouvement de jusqu’à dix caméras localement sur votre PC. Si vous ne payez pas cela à l’avance, vous devrez payer des frais mensuels pour un plan d’abonnement cloud à partir de 2021, ce qui vous coûtera beaucoup plus cher que le matériel à long terme.

Nous vous recommandons également fortement d’investir dans un prolongateur de batterie Blink officiel pour tout Blink Indoor ou Blink Outdoor que vous achetez. En théorie, la durée de vie de la batterie intégrée de 2 ans pour ces caméras fonctionne très bien par elle-même. Pourtant, la plupart des caméras ne tiennent pas les nobles promesses de l’entreprise, en particulier les caméras extérieures montées pour observer les zones à fort mouvement où elles détecteront fréquemment les mouvements. Doublez la capacité réelle de vos caméras et vous ne serez pas déçu.

Tous les autres accessoires de sécurité Blink que vous achetez dépendront des caméras que vous possédez et de l’endroit où vous devez les placer pour le meilleur angle de sécurité. Parmi tous les accessoires parfaitement fonctionnels que nous avons trouvés, nous recommandons l’étui/porte-crayon à montage caché car il simplifie l’installation de votre Mini et vous fait vous sentir un peu comme un espion.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Alexa, montre-moi mon royaume

Connectez-vous avec ces caméras de sécurité compatibles Alexa

Les caméras de sécurité à domicile gagnent en popularité car elles sont fonctionnelles et l’ajout d’Alexa est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de la vôtre. Voici les meilleures caméras de sécurité compatibles Alexa disponibles actuellement.