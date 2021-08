Meilleurs accessoires pour Nest Doorbell 2021

Meilleur

La nouvelle Nest Doorbell possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une sonnette vidéo, y compris des alertes intelligentes lorsqu’une activité est détectée, la possibilité de répondre à la porte à distance, ainsi qu’un haut-parleur et un micro intégrés. Mais il ajoute également des améliorations attrayantes, comme la distinction entre les personnes, les colis, les animaux et les véhicules, une caméra verticale unique 3:4 pour que vous puissiez voir les gens de la tête aux pieds (et les colis au sol), un fonctionnement sur batterie sans fil et boîtier résistant aux intempéries. Il est également proposé à un prix abordable, vous aurez donc plus de pâte pour les accessoires Nest Doorbell.

Votre moniteur à domicile : Nest Hub (2e génération)



Soyez capable de voir qui est à la porte et de leur parler, complètement mains libres, en ajoutant cet écran intelligent au mélange. Bien qu’il s’agisse davantage d’un appareil secondaire que d’un accessoire, il fonctionne si parfaitement avec la Nest Doorbell qu’il mérite d’être mentionné comme le premier choix. De plus, vous bénéficiez également de tous les avantages d’un écran intelligent, notamment la possibilité de contrôler d’autres appareils intelligents dans la maison.

Mini moi : Nest Mini



Économisez de l’argent en optant pour le haut-parleur intelligent Nest Mini au lieu du Hub. Il ne vous montrera pas de séquences en direct ou enregistrées, mais il peut être utilisé comme périphérique audio pour lire un carillon de sonnette lorsque quelqu’un est à la porte. C’est idéal si vous ne prévoyez pas de câbler la sonnette dans votre câblage de sonnette existant. C’est aussi l’option parfaite pour les habitants d’appartements ou les locataires qui ne peuvent pas le faire de toute façon.

Tenez-moi au courant : abonnement Nest Aware



Vous tirerez le meilleur parti de Nest Doorbell en vous abonnant au service Nest Aware. Il offre des avantages tels que la capacité de reconnaître des visages familiers, jusqu’à 60 jours d’historique des événements, des alertes intelligentes et même la possibilité de contacter les services d’urgence si nécessaire. Gardez à l’esprit que l’historique vidéo 24h/24 et 7j/7 ne fonctionne pas avec la Nest Doorbell, même lorsqu’elle est câblée.

Montez-le: support réglable horizontal Wasserstein



Obtenez de meilleurs angles de vision avec ce support tiers. Il vous permet d’ajuster facilement la Nest Doorbell de 35 à 55 degrés, afin qu’elle pointe exactement là où vous le souhaitez. Comme la Nest Doorbell elle-même, elle est conçue pour résister aux conditions météorologiques difficiles et elle est facile à installer. En tant qu’article conçu pour Google, vous pouvez être sûr qu’il vous ira comme un gant.

C’est parti câblé : Transformateur HQRP 120V-240V à 24V 40VA



Bien que la Nest Doorbell soit sans fil et fonctionne à partir d’une batterie rechargeable, vous souhaiterez peut-être la connecter à votre système de sonnette existant de toute façon pour un look plus net. De plus, cela signifie que vous pourrez entendre le carillon de la sonnette comme d’habitude sans connecter un appareil secondaire. Celui-ci fait l’affaire et vaut la peine d’être récupéré si vous envisagez d’emprunter cette voie.

Spotlight est sur vous : Nest Camera avec Floodlight



Certes, cet “accessoire” coûte plus cher que la sonnette elle-même, mais n’est-ce pas parfois le cas des produits ? (En vous regardant, lames de rasoir et encre d’imprimante !) Si vous envisagez d’investir dans la sonnette Nest Doorbell, envisagez également de vous procurer des caméras de sécurité supplémentaires pour une couverture dans toute la maison. La nouvelle caméra Nest avec projecteur peut être positionnée sur le côté de la maison non seulement pour capturer l’approche de personnes, mais aussi pour garder un œil sur la porte latérale, l’allée et votre voiture. Réglez la sensibilité au mouvement, la luminosité et même les horaires à votre guise.

Quels accessoires devriez-vous acheter pour la Nest Doorbell ?

Si vous décidez de franchir le pas et de passer de Nest Hello à Nest Doorbell, vous aurez besoin d’accessoires Nest Doorbell pour en tirer le meilleur parti. Une plus grande sélection d’accessoires sera bientôt disponible une fois que la Nest Doorbell commencera officiellement à être expédiée. Cependant, il y en a déjà d’excellents dans lesquels vous pouvez investir pour vous préparer à son arrivée. Certains proviennent de Nest lui-même et sont un complément parfait pour tirer le meilleur parti de l’appareil. D’autres peuvent aider à améliorer l’expérience.

Quel que soit votre choix, il est conseillé de réfléchir à la manière et à la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser la Nest Doorbell avant de l’acheter. Par exemple, si c’est pour garder un œil sur votre propriété, surtout si vous vous absentez beaucoup, pensez à investir dans des caméras supplémentaires pour la compléter. Si c’est pour éviter d’avoir à ouvrir la porte ou à s’assurer que les livreurs vous laissent des colis, un Nest Hub (2e génération) vous sera plus utile que vous ne le pensez au-delà de la simple utilisation de la sonnette.

Vous pouvez également envisager d’autres accessoires, comme choisir parmi les meilleures serrures intelligentes pour Google Home. Ceux-ci vous permettraient non seulement de voir qui était à la porte et de leur parler où que vous soyez, mais même de permettre l’entrée si vous le souhaitez. C’est idéal pour ceux qui ont des promeneurs de chiens, des gardiens de maison ou des voisins serviables. Commencez par Nest Doorbell et partez de là. Il y a de fortes chances que vous trouviez de nombreuses façons de créer une expérience formidable au fur et à mesure que vous ajoutez d’autres éléments au mélange.

