Meilleurs accessoires pour Samsung Galaxy Z Fold 3 en 2021

Il était une fois, l’idée d’un téléphone pliable a suscité des « ooh » et des « ahhs » à un concept futuriste que les gens n’auraient jamais pensé voir arriver sur le marché. Maintenant, plusieurs téléphones pliables ont été lancés, mais Samsung en est déjà à sa troisième itération de son modèle populaire. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 propose de nombreuses améliorations par rapport au modèle de la génération précédente, notamment des écrans plus grands, un meilleur appareil photo, plus de RAM et de stockage et la prise en charge du S Pen. C’est un appareil polyvalent avec lequel vous voudrez faire beaucoup, ce qui nécessite certains des meilleurs accessoires. Tout d’abord, vous aurez besoin d’un étui, et nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs étuis pour votre Galaxy Z Fold 3. Mais quels autres accessoires pouvez-vous acheter pour ce smartphone ? Voici ce que nous avons trouvé.

Protégez votre investissement : étui Spigen Neo Hybrid S



Je suis un ventouse pour une bonne affaire, et bien que l’option idéale soit d’aller avec le S Pen Folio Cover de marque Samsung, vous pouvez économiser un peu d’argent (et en vrac) en optant pour cet étui mince et léger avec une béquille intégrée et se plie parfaitement avec le téléphone. En ce qui concerne les cas de tiers, Spigen est toujours l’un de mes meilleurs choix.

60 $ sur Amazon

Pour la voiture : Chargeur de voiture sans fil DearHot 15W Qi



Utilisez ce support de chargeur de voiture pratique avec un clip extra-large, le rendant compatible avec le Z Fold 3, entre autres appareils à grand écran. Utilisez-le pour monter le téléphone dans la voiture pendant que vous conduisez afin de pouvoir l’utiliser en mains libres pour la navigation et la lecture de musique. Il prend également en charge la charge rapide et se serre automatiquement autour du téléphone lorsqu’il détecte que vous le placez à l’intérieur.

50 $ sur Amazon

Écoutez : les vrais écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2



Les véritables écouteurs sans fil Samsung Galaxy Z Fold et Samsung Galaxy Buds 2 sont comme un mariage parfait, se synchronisant parfaitement et en toute transparence afin que vous puissiez transférer l’audio des Buds vers le téléphone et vice-versa selon vos besoins. Alors que les écouteurs sans fil sont des gadgets en eux-mêmes, en tant que compagnon de téléphone Galaxy, les Galaxy Buds 2 sont parfaits.

Votre ustensile d’écriture : Samsung Galaxy S Pen Fold Edition



Alors que vous pourriez penser, compte tenu du prix élevé, que le Galaxy Z Fold 3 est livré avec un S Pen dans la boîte, ce n’est pas le cas – vous devez en acheter un séparément. Naturellement, vous voulez l’authentique Samsung S Pen, et il existe une édition spéciale pour le Fold qui est livrée avec une pochette de transport et une pointe de stylo mince de 1,5 mm.

50 $ sur Amazon

Couvrez vos écrans, au pluriel : Protecteur d’écran LYWHL



Avec le Galaxy Z Fold 3, vous devez penser à protéger deux écrans, pas un seul. Cela nécessite un protecteur d’écran avec un peu de finesse de conception, et bien qu’il n’y en ait pas encore beaucoup sur le marché, celui-ci obtient jusqu’à présent des notes élevées. Le film de polyuréthane thermoplastique souple est sans bulles et résistant aux rayures et comprend des pièces pour l’avant, l’intérieur, l’arrière et même la charnière pour une protection complète à 360 °.

19 $ sur Amazon

Câbles supplémentaires : Câbles USB C Anker – paquet de 2



Avec un téléphone comme le Galaxy Z Fold 3, il est pratiquement conçu pour le multitâche ultime. Vous aurez donc besoin de câbles supplémentaires pour vous assurer qu’il est suffisamment chargé à tout moment. Cet ensemble comprend deux câbles USB-A vers USB-C en nylon tressé de 1,8 m qui prennent en charge une charge rapide jusqu’à 15 W. Vous pouvez en garder un dans votre mallette et un autre en réserve dans votre sac de voyage.

14 $ sur Amazon

Quels accessoires acheter pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Les meilleurs accessoires pour Samsung Galaxy Z Fold 3 sont ceux qui fonctionnent également pour n’importe quel appareil : un étui de protection, un protecteur d’écran et un câble de charge supplémentaire ou deux. Ensuite, vous passez à d’autres éléments qui n’étaient pas initialement sur votre radar, mais vous réalisez rapidement qu’ils peuvent être utiles, comme un support de voiture. Ensuite, bien sûr, il y a le S Pen pratique de Samsung, qui vous coûtera un peu plus cher, mais pour tirer le meilleur parti du téléphone, il devrait vraiment figurer en haut de votre liste.

Vous pouvez obtenir deux en un en optant pour le Samsung S Pen Folio Cover, notre premier choix des meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Fold 3. Mais si vous voulez quelque chose d’un peu plus robuste avec une fonctionnalité de béquille un peu plus mince, et que vous pouvez acheter le S Pen plus tard et le stocker séparément, l’étui Spigen est une excellente option.

Si vous préférez rester dans l’écosystème de la marque Samsung, vous pouvez jeter un œil à notre liste d’accessoires Samsung Galaxy Z Fold 3 que vous pouvez obtenir dès maintenant.

