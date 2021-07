Meilleurs accessoires PS4 en 2021: manettes PlayStation 4, casques, disques durs, etc.

Avec plus de 100 millions de consoles PlayStation 4 à l’état sauvage et de nombreux nouveaux jeux toujours disponibles pour la plate-forme, la PS4 est toujours bien vivante malgré la PS5 qui occupe désormais le devant de la scène. Il existe même un marché très actif pour les acheteurs potentiels de PS4 en ce moment, il est donc sûr de dire que de nombreuses personnes passent encore beaucoup de temps à jouer sur la console. Et si vous jouez sur PS4, il existe une pléthore d’accessoires qui peuvent améliorer votre expérience globale. Avec une montagne d’accessoires divers sur le marché, nous avons décidé de rassembler les meilleurs accessoires PS4 pour vous aider à affiner vos sélections. Beaucoup de ces accessoires sont également compatibles avec la PS5, ce qui les rend encore plus intrigants si vous pensez que vous allez mettre à niveau sur toute la ligne. Des contrôleurs et casques aux stations de charge et aux disques durs externes, jetez un œil à notre liste des meilleurs accessoires PlayStation 4 ci-dessous.

Bien que ce tour d’horizon couvre toutes les grandes catégories, nous avons également des listes dédiées pour les meilleurs contrôleurs PS4 et les meilleurs casques PlayStation. Si vous recherchez des recommandations de jeux, jetez un œil à nos résumés des meilleurs jeux PS4, jeux de course et jeux à écran partagé.

60 $ à 65 $



Le meilleur contrôleur PS4 pour la plupart des gens est, sans surprise, le DualShock 4. La console est livrée avec un contrôleur, mais cela ne fait pas de mal d’avoir des extras pour le multijoueur. Même si vous ne jouez pas régulièrement en multijoueur sur canapé, il est avantageux d’avoir une deuxième manette. Alors que le DualShock 4 est un excellent contrôleur, la durée de vie de la batterie est assez médiocre. Pendant que votre contrôleur principal est en charge, il est utile d’avoir une seconde pleine et prête à l’emploi. Le DualShock 4 est disponible dans une variété de couleurs différentes, bien que certaines soient difficiles à trouver maintenant. Vous pouvez également utiliser le DualShock 4 pour jouer à des jeux PS4 rétrocompatibles sur PS5.

160 $



Si vous aimez les jeux compétitifs dans plusieurs genres, le Razer Raiju Ultimate pourrait vous aider à améliorer votre jeu. Cette manette sans fil dispose de quatre boutons remappables, dont une paire de palettes arrière et deux déclencheurs supplémentaires sur le dessus. Le Raiju Ultimate dispose d’un mode Hair Trigger qui, lorsqu’il est activé, vous oblige à n’appuyer que légèrement sur les déclencheurs. Pendant ce temps, Razer a utilisé des boutons faciaux Mecha-Tactile pour créer une sensation de clic satisfaisante, et les déclencheurs d’épaule ont un design plus ergonomique que le DualShock 4 conventionnel. Vous pouvez également ajuster davantage certains paramètres tels que l’embrayage et la sensibilité au grondement avec l’application mobile qui disponible sur iOS et Android.

45 $



Le DualShock 4 est un excellent contrôleur, mais le D-pad n’est pas exactement parfait pour les jeux de combat. C’est là qu’intervient le Razer Raion. Le Raion a un pad à huit directions spécialement conçu pour les jeux de combat. La disposition des boutons du visage rend hommage aux machines d’arcade avec un schéma à six boutons complet avec R1 et R2 juste à l’avant du contrôleur. La forme de cette manette filaire vous permet de jouer avec une poignée conventionnelle ou à griffes. Le Raion dispose également d’un mode intégré pour la compétition qui vous permet de désactiver les boutons de sélection pour éviter les entrées accidentelles.

350 $



Pour les amateurs de jeux de combat qui préfèrent une véritable configuration d’arcade, vous ne pouvez pas battre le Victrix Pro FS Arcade Fight Stick. Ce bâton de combat haut de gamme est fabriqué en aluminium, ce qui lui confère une sensation ultra-robuste. Le Victrix Pro FS comprend des pièces Sanwa Denshi haut de gamme, y compris un excellent joystick et huit boutons de face cliquables qui ont un temps de réponse ultra-rapide de 5 ms. Il dispose également d’un certain nombre de boutons supplémentaires, notamment un trio de boutons programmables, Options, Partager et un bouton qui ajuste l’éclairage intégré. L’étui s’ouvre pour vous permettre de ranger le joystick lorsque vous voyagez. Il est également livré avec des poignées et un organisateur de câbles, ce qui rend ce contrôleur encombrant étonnamment portable. Si vous êtes un bricoleur, la possibilité d’ouvrir le boîtier ouvre également le Victrix Pro FS à un modding facile. Bien que cher (et quelque peu difficile à trouver en stock), c’est le bâton de combat ultime pour PS4, et il est également compatible avec PS5.

300 $



Pour un casque gaming PS4 haut de gamme, nous vous conseillons l’Astro A50. Ce casque sans fil est doté de pilotes de 40 mm qui produisent un son superbe et précis. La conception supra-auriculaire comprend des oreillettes douces et confortables et un arceau durable et réglable. L’A50 est livré avec une station de charge qui supporte le casque lorsqu’il n’est pas utilisé. Il fonctionne pendant 15 heures avec une charge complète. Si jamais vous passez à la PS5, l’Astro A50 est également notre choix pour le meilleur casque PS5 haut de gamme.

100 $



Bien que techniquement conçu pour la PS5, le casque Pulse 3D de Sony est également une excellente option sans fil pour la PS4. Bien qu’il ne soit pas aussi durable que certains casques haut de gamme qui coûtent plus de 100 dollars, le Tempest 3D AudioTech de Sony offre un son superbe qui identifie des sons directionnels spécifiques. Il possède un microphone antibruit caché qui lui donne l’apparence d’un casque standard (et élégant). Avec le câble audio détachable de 3,5 mm, vous pouvez le connecter à n’importe quel appareil.

Une autre option officielle pour les utilisateurs de PS4 est le casque PlayStation Gold, qui était essentiellement le prédécesseur PS4 de Pulse 3D. Le casque Gold n’est pas fabriqué de nos jours, mais vous pouvez obtenir une édition d’occasion comme neuve sur Amazon pour 80 $. Cependant, nous opterions pour le Pulse 3D, simplement parce qu’il ne coûte pas beaucoup plus cher et qu’il a un son amélioré.

150 $



Le SteelSeries Arctis 7P est un autre casque conçu pour la PS5. Cela dit, c’est aussi un casque de jeu PS4 stellaire. L’Arctis 7P a un design ultra-confortable et une sensation plus durable que le Pulse 3D. Il comporte des pilotes personnalisés de 40 mm qui créent une expérience audio riche et percutante. Le micro bidirectionnel rétractable est doté d’une technologie antibruit intégrée. En plus de fonctionner sur les plates-formes PlayStation, l’Arctis 7P peut se connecter sans fil à un PC, Android et Nintendo Switch avec le dongle USB-C inclus. Le SteelSeries Arctis 7P est un casque haut de gamme avec des fonctionnalités universelles, et vous pouvez même le connecter à d’autres appareils avec une connexion audio de 3,5 mm.

50 $



Ceux qui recherchent une option supra-auriculaire économique ne devraient pas dormir sur l’Arctis 1 de SteelSeries. Ce casque léger a de belles oreillettes en peluche, un microphone Clearcast amovible et un bandeau renforcé d’acier. Malgré son prix bas, l’Arctis 1 produit un son net qui offre probablement une grande amélioration par rapport aux haut-parleurs de votre téléviseur.

400 $



Les jeux de course sont toujours meilleurs avec un contrôleur dédié, et le volant de course G923 de Logitech est le meilleur du lot pour PS4. Le G923 est livré avec un volant et un jeu de pédales séparé. Le G923 excelle grâce à la technologie TrueForce de Logitech, un système authentique qui vous offre un retour de force haute définition lorsque vous conduisez. Bien que la technologie soit super cool, elle n’est compatible qu’avec un petit lot de jeux jusqu’à présent, notamment Grid, Gran Turismo Sport, Dirt Rally 2.0 et quelques autres. Cela dit, il est certainement possible que les futurs jeux utilisent cette fonctionnalité, et puisque cette roue est compatible avec la PS5, vous êtes à l’épreuve du futur avec cet achat. Les pédales sont sensibles à la pression pour ajouter au réalisme, et le logiciel G Hub inclus vous permet d’affiner votre expérience, y compris la sensibilité des roues et la configuration des profils. Pour une option moins chère, consultez le volant de course G29 de Logitech, qui dispose d’un retour de force à double moteur.

80 $ ; 110 $ pour 4 To



Quelle que soit la taille de votre disque dur PS4, il y a fort à parier qu’à un moment donné vous devrez gérer votre stockage et supprimer certains jeux. Avec de gros jeux AAA occupant 50 Go ou plus (parfois beaucoup plus), le lecteur PS4 est rapidement consommé. Heureusement, vous pouvez étendre votre espace de stockage avec des lecteurs portables. Nous recommandons le PS4 Game Drive de Seagate, une option de stockage externe sous licence officielle que vous branchez simplement sur l’un des ports USB de votre console. Il est disponible en modèles 2 To et 4 To. Vous pouvez même charger des jeux directement à partir du lecteur, de sorte que vous pouvez simplement le garder branché à tout moment et ne pas avoir à vous soucier de manquer d’espace.

20 $



Bien que Sony n’ait jamais sorti de manette PS4 premium similaire à la manette Xbox Elite de Microsoft, il a créé un accessoire qui comporte l’un des composants les plus importants des manettes concurrentes haut de gamme. La fixation du bouton arrière DualShock 4 se fixe au contrôleur et ajoute deux boutons arrière. Un bouton séparé vous permet de remapper les entrées à la volée et vous pouvez enregistrer des profils pour affiner vos paramètres pour différents jeux.

25 $



Si vous utilisez votre PS4 comme appareil de streaming pour Netflix, Hulu, Disney Plus ou d’autres services, il vaut la peine de saisir une télécommande conventionnelle. Ce n’est pas toujours amusant de tâtonner avec le DualShock 4 en essayant de se rappeler comment mettre en pause, rembobiner, etc. La télécommande multimédia PS4 de PDP est un petit appareil pratique qui ressemble à une télécommande de streaming standard et ajoute les boutons faciaux de la PS4 pour naviguer dans l’interface utilisateur.

25 $



Comme mentionné déjà, les contrôleurs DualShock 4 n’ont pas la meilleure autonomie de batterie. Le DualShock 4 peut durer de quatre à huit heures entre les charges, ce qui est une plage large et moins qu’idéale. C’est pourquoi il est très logique d’avoir une station de charge pour connecter vos contrôleurs à tout moment lorsque vous ne jouez pas. La station de charge DualShock 4 de PowerA offre une solution simple qui accueille deux contrôleurs, faisant également office de support. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de stations de recharge tierces disponibles, la station de recharge de PowerA est bien notée et sous licence officielle de PlayStation.

27 $



La PS4 peut parfois ressembler à un moteur à réaction. Pour aider à atténuer une partie de ce bruit, la station de ventilateur de refroidissement d’OIVO est un excellent choix qui possède également d’autres fonctionnalités intéressantes. Tout d’abord, si vous aimez le look de votre PS4 en position verticale, un support est indispensable. Ce support berce le système en toute sécurité. Il est également équipé d’une paire de stations de charge DualShock 4 et d’une fente à l’arrière pouvant accueillir 12 étuis de jeu. La station de ventilation OIVO est compatible avec tous les modèles PS4. Et avec plus de 25 000 critiques et 4,6 étoiles sur 5 sur Amazon, c’est un choix populaire pour les propriétaires de PS4.

25 $



Au fur et à mesure que vous accumulez des jeux physiques pour PS4, vous devez commencer à réfléchir à la meilleure façon de stocker et d’afficher les boîtiers. Bien que vous puissiez simplement utiliser une étagère standard, une tour de jeu dédiée est également une excellente option. L’organisateur de Skywin est spécialement conçu pour les boîtiers PS4 (et les boîtiers PS5) et convient à 24 jeux. Il a également un cintre sur le côté pour le casque PSVR ; bien que vous puissiez l’utiliser pour stocker un casque de jeu supra-auriculaire ordinaire. Il existe également un support en option pour la console PS4 elle-même, ce qui vous permet de la soutenir verticalement.