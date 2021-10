Meilleurs accessoires S Pen pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 en 2021

Meilleur

Bien que le Samsung Galaxy Z Fold 3 ne soit pas livré avec un S Pen Fold dans la boîte, le Samsung Galaxy S Pen Fold Edition en option est de loin l’un des meilleurs accessoires pour le Galaxy Z Fold 3. C’est un outil précieux qui vous permet tirez le meilleur parti de votre téléphone pour écrire, prendre des notes, dessiner et même naviguer dans les menus à l’aide de sa pointe de stylet mince de 1,5 mm. Il est même livré avec une pochette de transport élégante. Vous pouvez acheter d’autres accessoires avec le S Pen pour compléter l’ensemble. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires S Pen pour le Galaxy Z Fold 3.

Gardez-le ensemble: Étui en cuir YXE Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (version 2021)



Cet étui élégant n’est pas seulement fait de cuir magnifique, il possède également une fente pratique à l’arrière pour garder le S Pen en sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé et facilement accessible lorsque vous en avez besoin. Disponible en noir ou marron, c’est un étui robuste pour la protection contre les chutes et les chocs et la productivité en déplacement.

Utilisation complémentaire : Clavier pliable iClever BK08



Parfois, un stylet ne suffit pas et vous voulez pouvoir taper entièrement pendant vos déplacements plus confortablement que si vous utilisiez le stylet pour l’écran. Ce clavier pliable est un excellent ajout à la configuration mobile. Et parce qu’il se plie parfaitement, il est facile à insérer dans votre sac à dos, votre porte-documents ou votre sac à main. Il se connecte universellement via Bluetooth et peut même se synchroniser avec jusqu’à trois appareils.

Gardez une trace de votre vie : application Todoist



Qui n’aime pas une bonne liste de choses à faire ? Cette application est l’une des meilleures en matière de gestion des tâches et, lorsqu’elle est utilisée avec le Galaxy Z Fold 3 et le S Pen, vous pouvez facilement mettre à jour votre liste de tâches. Tirez parti des deux écrans avec une vue de la liste principale d’un côté et une barre latérale de l’autre afin que vous puissiez tout voir et tout mettre à jour en même temps, de votre liste de courses aux projets de travail à faire.

Notez-le : application Samsung Notes



Le couplage parfait pour le Samsung S Pen sur le Galaxy Z Fold 3 est l’application Samsung Notes, qui fonctionne de manière transparente avec le téléphone et le stylet pour prendre des notes en classe ou lors d’une réunion, créer des notes de bas de page, des enregistrements vocaux, etc. Vous pouvez même importer des mémos que vous avez déjà créés sur le téléphone pour d’autres annotations.

Solution de transport simple : porte-stylo Ringke



Si vous avez déjà investi dans un étui de protection avant de décider d’investir dans le S Pen, ce porte-stylo est une solution soignée et abordable à utiliser jusqu’à ce que vous passiez à un nouvel étui. Le porte-stylo en cuir PU est livré avec un adhésif 3M pour que vous puissiez le fixer sur pratiquement n’importe quel étui pour sécuriser le S Pen. Il est également livré dans un pack de trois, vous pouvez donc utiliser les autres avec votre cahier écrit et votre stylo ou les garder en réserve.

Améliorez votre stylet : Samsung Galaxy S Pen Pro



Techniquement, il ne s’agit pas d’un accessoire pour le S Pen mais plutôt d’une mise à niveau vers la version haut de gamme de l’appareil, qui est également compatible avec le Galaxy Z Fold 3. Le modèle Pro ajoute Bluetooth pour se connecter à d’autres appareils Samsung compatibles. vous pouvez facilement basculer entre eux. Sélectionnez certains contenus à enregistrer et transférer sur l’autre écran si vous souhaitez passer d’un ordinateur portable à un smartphone, par exemple. Et le Pen fonctionne avec l’application SmartThings afin que vous puissiez suivre son emplacement au cas où il serait égaré.

Quels accessoires S Pen devriez-vous acheter pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Avant de pouvoir envisager de vous procurer les meilleurs accessoires S Pen pour le Galaxy Z Fold 3, vous devez saisir le S Pen lui-même. Malheureusement, malgré le coût élevé du smartphone premium, le Galaxy X Fold 3 n’est pas livré avec un S Pen dans la boîte. Mais c’est l’un des outils les plus précieux que vous puissiez obtenir pour l’appareil, cela vaut donc l’investissement supplémentaire.

Une fois que vous en avez un, un étui pratique qui peut protéger à la fois le téléphone et le S Pen est un investissement rentable. Bien que l’option idéale soit un boîtier doté d’un emplacement pour le S Pen, comme celui du YXE, vous pourriez avoir une autre idée de style en tête. Par exemple, si vous avez un œil sur l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Fold 3 qui n’a pas de support S Pen, vous pouvez opter pour le Ringke Pen Holder et le coller à l’étui à l’aide du puissant adhésif 3M. Cet accessoire peut également être utilisé pour maintenir le Pen fixé à autre chose si vous préférez, comme dans votre voiture ou même un étui pour tablette Galaxy si vous utilisez souvent les deux appareils ensemble.

Naturellement, certains des meilleurs accessoires pour le S Pen avec le Galaxy Z Fold 3 sont des applications qui tirent parti de sa pointe précise de 1,5 mm et de son expérience d’écriture ou de dessin fluide. Vous voudrez donc consulter les meilleures applications pour tirer le meilleur parti de votre téléphone et de l’expérience S Pen.

