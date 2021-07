Meilleurs accessoires VR assis pour Oculus Quest 2 en 2021

Meilleur

Accessoires VR assis pour Oculus Quest 2 Android Central 2021

Si vous avez déjà joué à l’Oculus Quest 2 assis ou pendant de longues périodes, vous vous êtes probablement rendu compte que la dernière offre VR de Facebook n’est pas très confortable à porter. La plupart des jeux les plus populaires de Quest 2, comme Beat Saber ou Superhot VR, obligent les utilisateurs à rester debout pendant qu’ils jouent. Pourtant, personne ne veut regarder Netflix ou jouer à Tetris debout. Si vous recherchez une expérience de jeu assise plus traditionnelle, vous aurez besoin de quelques éléments pour améliorer l’expérience. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires VR assis pour Oculus Quest 2.

Expérience premium à un prix premium : Quest 2 Elite Strap avec batterie et étui de transport



La sangle Elite avec batterie offre le confort nécessaire, mais elle rend également les sessions de jeu prolongées beaucoup plus agréables grâce à sa batterie intégrée. La possibilité de recharger votre Quest 2 pendant que vous jouez rend tout plus facile tant que vous êtes prêt à débourser de l’argent. Heureusement, la sangle est livrée avec un étui de transport pour votre Quest afin d’atténuer le choc de l’autocollant.

129 $ chez Best Buy

Meilleure chaise de jeu pour la réalité virtuelle : AndaSeat Dark Demon



Si vous recherchez une chaise de jeu solide, ne cherchez pas plus loin que l’AndaSeat Dark Demon. Il atteint à peu près toutes les marques dont une chaise de jeu a besoin, bien que ses oreillers amovibles puissent rendre certains utilisateurs plus petits mal à l’aise. Sinon, il offre presque tout ce que vous pourriez attendre d’une chaise de jeu sans vous ruiner.

370 $ sur Amazon

Tout le travail et un peu de jeu : Fauteuil de direction en cuir à dossier haut AmazonBasics



Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle chaise de bureau pour jouer confortablement à vos jeux de réalité virtuelle, il est difficile de ne pas recommander la chaise de direction Amazon Basics. Bien qu’il ne présente pas certains des conforts que vous pourriez trouver dans d’autres chaises de bureau haut de gamme, son prix le compense largement. Assis au carrefour du confort et du style, il a presque tout ce dont une chaise de bureau a besoin pour un prix incroyable.

157 $ sur Amazon

Un peu d’équilibre : le kit de batterie universel DeadEyeVR



Cette batterie universelle sert d’alternative solide à la sangle Elite avec une batterie. Si vous ressentez une tension au cou après avoir joué au Quest 2 pendant de longues périodes, cette batterie est un must. Il agit comme un contrepoids à la quête notoirement déséquilibrée. Ainsi, non seulement cela aidera à compenser la légèreté de la quête, mais cela facilitera également son chargement pendant que vous jouez.

16 $ sur Amazon

Jouer avec la puissance : Anker PowerCore 20100mAh



L’Anker PowerCore 20100mAh a du punch. Il place la barre des chargeurs portables car il peut contenir une charge et a une tonne de puissance. Si vous cherchez une batterie portable à mettre dans la pochette universelle, c’est celle qu’il vous faut. Contrairement à la batterie incluse dans l’Elite Strap, le PowerCore peut facilement être utilisé pour charger d’autres appareils, comme un smartphone ou une Nintendo Switch.

46 $ sur Amazon

Immersion intra-auriculaire : écouteurs gaming Logitech G333 VR pour Oculus Quest 2



Les écouteurs G333 pour les jeux VR ont été conçus avec le Quest 2 à l’esprit. En fait, Facebook et Oculus ont collaboré avec Logitech pour concevoir la meilleure expérience audio possible à partir d’écouteurs intra-auriculaires. Cela seul en fait une évidence. Les ajouts de qualité de vie comme les sangles Velcro pour vous assurer de ne pas vous emmêler dans le cordon lorsque vous jouez sur votre Quest 2 ne sont que la cerise sur le gâteau.

49 $ sur Amazon

Tour d’oreille mais pas par-dessus bord : casque de jeu Logitech G PRO pour Oculus Quest 2



Si vous recherchez quelque chose de plus immersif, avez besoin de meilleures basses ou souhaitez simplement bloquer le reste du monde, le casque G PRO pour le Quest 2 est un autre casque parfaitement adapté au Quest 2. Il est plus difficile de le recommander que les G333 plus légers, car mettre des écouteurs supra-auriculaires peut mettre trop de poids sur votre tête. Néanmoins, si vous recherchez une qualité audio supérieure ou si vous avez simplement des colocataires bruyants, le G PRO est la paire d’écouteurs qu’il vous faut.

100 $ sur Amazon

Gardez juste à l’esprit…

De nombreux accessoires de jeu promettent la lune mais livrent un caillou, en particulier ceux qui visent un public de jeu spécifique ou une catégorie de jeux. Les accessoires VR ne sont pas différents. Il existe de nombreux accessoires pratiques pour le Quest 2. Néanmoins, puisque nous parlons de les utiliser en position assise, vous devez absolument garder à l’esprit que le confort et la fonctionnalité pour une utilisation assise l’emporteront sur tout le reste ici. C’est pourquoi il est difficile de ne pas recommander le Quest 2 Elite Strap ou le kit de batterie universel DeadEye.

L’essentiel est que le Quest 2 n’est tout simplement pas à l’aise, et bien que cela puisse ne pas être un problème dans une session rapide de 15 minutes de Beat Saber, s’asseoir pendant plus d’une heure pour regarder un film sur Netflix en VR ne devrait pas être doit être douloureux. Les deux serre-tête résolvent le problème de différentes manières. Si le Quest 2 est déjà un peu lourd à votre goût, je vous conseille le Elite Strap avec une batterie. Si vous êtes d’accord pour ajouter du poids supplémentaire, le kit de batterie universel aidera à compenser la quête inconfortable et déséquilibrée.

