Meilleurs adaptateurs Bluetooth pour PS5 2021: connectez n’importe quel casque sans fil

Adaptateurs Bluetooth pour PS5 2021: connectez n’importe quel casque sans fil Android Central 2021

La PS5 est sortie depuis près d’un an maintenant, et même si en trouver une peut encore s’avérer difficile, ceux qui mettent enfin la main sur le système chercheront probablement à se procurer des accessoires indispensables. L’un de ceux-ci est un adaptateur Bluetooth, qui peut donner aux joueurs la possibilité d’utiliser l’audio sans fil avec leur nouvelle console. Que vous souhaitiez discuter avec des amis sans fil ou avoir plus de liberté pour bouger et vous étirer tout en jouant, il existe déjà une poignée de choix en matière d’adaptateurs Bluetooth. Nous avons rassemblé certains des meilleurs adaptateurs Bluetooth PS5 disponibles à l’heure actuelle, avec un œil sur ce qui fonctionne le mieux pour la prochaine génération de systèmes.

Plusieurs options: adaptateur Bluetooth USB OLCLSS



L’adaptateur Bluetooth USB OLCLSS est une option plus minuscule pour ceux qui cherchent à garder les choses aussi minimalistes que possible. L’adaptateur lui-même est un périphérique USB Type-A, mais il est livré avec un dongle USB Type-C afin que vous puissiez le connecter à d’autres périphériques si vous en avez besoin. En plus de cela, la société promet également une garantie de remboursement de 60 jours et une garantie de qualité à vie, donc si quelque chose arrive au produit, vous pouvez tendre la main et devriez être couvert.

Un petit ajout: l’adaptateur Bluetooth Avantree DG80



L’adaptateur Bluetooth DG80 d’Avantree est un autre petit choix et offre certaines des configurations les plus simplistes. Selon leurs instructions, le DG80 doit être branché et il est prêt à être couplé avec un appareil. Mieux encore, la prochaine fois que vous allumerez votre appareil, il se reconnectera automatiquement au DG80. Avantree affirme également que le DG80 a une portée incroyable allant jusqu’à 100 pieds dans des conditions ouvertes et en visibilité directe et jusqu’à 60 pieds à l’intérieur. Cela signifie que vous devriez pouvoir aller à peu près n’importe où dans votre maison et toujours pouvoir discuter avec des amis, écouter de la musique ou jouer encore plus loin si vous le souhaitez.

Un choix élégant: l’adaptateur Bluetooth GuliKit Route Air



Alors que l’adaptateur Bluetooth GuliKit Route Air était principalement destiné à la Nintendo Switch, il arbore une prise USB-C à utiliser pour tout appareil prenant en charge les ports, comme la PS5. Mieux encore, le MiiLink arbore également un design unique qui permet à l’appareil de s’asseoir contre la console et a même des commandes à l’avant pour rendre la connexion encore plus facile.

Un design traditionnel: adaptateur Bluetooth longue portée Avantree Leaf



Une autre offre d’Avantree, l’adaptateur Bluetooth Leaf Long Range, ressemble plus à une clé USB conventionnelle si vous recherchez quelque chose comme ça. Tout comme le DG80 d’Avantree, le Leaf dispose de fonctionnalités musicales et vocales simultanées et offre jusqu’à 60 pieds d’utilisation à longue portée. Si vous recherchez un adaptateur Bluetooth qui ne se perdra peut-être pas si facilement ou dont vous pourrez suivre à tout moment, alors le Leaf est peut-être fait pour vous.

Un ajustement serré: adaptateur Bluetooth CHASDI Switch



L’adaptateur Bluetooth CHASDI arbore un design similaire à MiiLink de 1Mii, car il était également principalement destiné à la Nintendo Switch. Cependant, l’adaptateur CHASDI est également livré avec quelques accessoires supplémentaires, comme un mini-dongle de microphone qui peut être utilisé pour certains appareils, ainsi que des capuchons pour les prises USB au cas où vous voudriez les ranger lorsque vous ne l’utilisez pas. eux.

Une option économique: l’adaptateur Bluetooth Zamia



L’adaptateur Bluetooth de Zamia est un excellent choix pour ceux qui ne cherchent pas à dépenser trop en émetteurs sans fil. À un peu plus de 10 $, l’adaptateur vous donnera tout ce dont vous avez besoin dans le département audio. Bien qu’il ne dispose pas de la plus longue portée, atteignant environ 33 pieds, l’adaptateur arbore un design élégant et petit, de sorte qu’il s’adapte parfaitement à la PS5 sans avoir l’air trop maladroit ou risquer d’être frappé ou tiré. par quoi que ce soit.

Qu’allez-vous ramasser?

Parce que la PS5 est si nouvelle, les options pour les adaptateurs Bluetooth ne sont pas exactement les plus diverses. La plupart des options présentées ont été conçues pour d’autres consoles ou appareils, mais fonctionneront toujours parfaitement avec la PS5. Heureusement, l’utilisation de l’USB-C dans la PS5 garantit qu’une tonne d’appareils doivent être compatibles quelle que soit leur conception initiale, donc même si vous finissez par prendre un adaptateur Bluetooth conçu à l’origine pour la Nintendo Switch, la connexion à la PS5 est encore possible.

Pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti du meilleur, l’adaptateur Bluetooth USB OLCLSS a reçu les meilleures critiques des acheteurs et dispose d’un dongle USB-C qui est livré séparément, ce qui est bon d’avoir sous la main. Si vous recherchez quelque chose de moins visible lorsqu’il est connecté à votre console, vous pouvez également opter pour l’Avantree DG80, un adaptateur Bluetooth minuscule mais extrêmement puissant qui vous offre une portée incroyablement impressionnante.

Quel que soit l’adaptateur Bluetooth que vous choisissez, vous serez probablement entre de bonnes mains. Si vous préférez attendre et voir si des entreprises plus importantes ou tierces commencent à produire des adaptateurs Bluetooth, c’est également une option. Avec de plus en plus d’accessoires PS5 lancés chaque jour, vous trouverez forcément l’adaptateur Bluetooth parfait pour vous à un moment donné.

