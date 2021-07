Meilleurs adieux de jeu, plus deux vrais

C’est tellement difficile de dire au revoir à Ash et Nathan, ooooooooooo. Image : Activision / Kotaku

Personne n’aime les adieux, qu’il s’agisse de dire adieu aux personnages de votre jeu vidéo préféré au moment du générique final, ou de dire au revoir à deux des trois voix qui ont rendu cette incarnation du podcast Splitscreen si spéciale. Apportez des mouchoirs, les enfants.

Les mouchoirs ne sont pas pour vous. Vous pouvez les utiliser si vous en avez besoin, mais ils sont principalement destinés au gars qui a passé une grande partie de l’épisode de cette semaine à sangloter des larmes épaisses, lourdes, alors que Ashley Parrish, qui va bientôt partir, m’a consolé ainsi que le départ aujourd’hui Nathan Grayson. assis stoïquement comme le robot sans cœur qu’il est. Nous traitons tous le chagrin différemment, donc c’est normal que Nathan soit un monstre.

L’épisode extra-long et extra-spécial de cette semaine commence par la triste nouvelle du départ de Nathan et Ash avant une transition en douceur (ish) vers une discussion sur certains de nos adieux de jeux vidéo préférés. À un moment donné, nous avons commencé à parler des premiers présidents dont nous nous souvenons (le mien était Carter), probablement parce qu’un ou mes deux co-animateurs m’ont appelé vieux.

Puis, au milieu d’une conversation sur la façon dont Nathan, Ash et moi avons été changés par notre temps avec Kotaku, je le perds complètement. Je refuse d’écouter ça, mais ceux qui ont écouté ont tendance à me faire des câlins, ce que j’accepte volontiers.

Prenez le MP3 ici pour écouter tout ce qui est laid. Voici un extrait sans larmes dans lequel Ash parvient à évoquer une dernière fois ses jeux BioWare bien-aimés.

Nathan : Je pense que peut-être l’un des meilleurs , au moins en termes de, comme, vous savez, vous faire ressentir toutes sortes de choses est Undertale. La fin d’Undertale, du moins la bonne fin. La mauvaise moins, même si je suppose que la mauvaise fin est une forme d’adieu dans la mesure où vous avez tué tout le monde. Mais la bonne fin ressemble beaucoup à, vous savez, vous avez réuni beaucoup de personnages, vous les aidez à surmonter leurs diverses épreuves physiques et émotionnelles. Et tout le monde déménage ensemble dans un nouvel endroit. Et vous pouvez voir un montage de personnes vivant leur vie. Et c’est juste très, c’est très gentil. On a juste l’impression que c’est en phase avec le genre d’histoire que le jeu racontait. Il s’agissait de séparer de nombreux personnages, en partie à cause de divers défis qu’ils rencontraient pour comprendre qui ils étaient et s’accepter eux-mêmes. Et ils le font et ils sont capables de se soutenir mutuellement et d’avoir une belle petite vie, et vous adorez le voir.

Cendre: Tout cela me rappelle les fins des deux derniers jeux BioWare auxquels tout le monde se souciait, à savoir Mass Effect 3 et Dragon Age Inquisition. Et ces deux jeux avaient des codas DLC pour eux …

Nathan : Ouais, Citadelle et Intrus.

Cendre: … qui a bouclé les histoires des gens et vous a permis de dire au revoir avant de pouvoir, vous savez, revenir dans le jeu principal et terminer la mission ou autre. Un jeu BioWare concerne généralement ses personnages et vos interactions avec ces personnages. Il y avait des missions que vous deviez faire et des quêtes et des choses à tirer, ou poignarder dans le cas de Dragon Age. Mais plus centré, un peu comme ce dont parlait Nathan avec le [The Witcher III] L’extension Blood and Wine, c’était juste traîner avec tes potes.

Comme toute la vanité de Citadel, oui, il y a un clone étrange de Shepherd. Mais nous avons aussi ce penthouse vraiment cool dans la Citadelle. On va tous s’asseoir ici et traîner et regarder des films et des trucs avant la fin du monde. Et dans cette petite structure narrative, vous pouvez, par exemple, dire au revoir aux personnages qui sont décédés parce qu’ils ont ce mur commémoratif, ou vous pouvez aller à un rendez-vous avec votre option romance. Toutes ces petites vignettes que vous pouvez faire qui encapsulent chacun de ces personnages et leurs manières emblématiques tout en reconnaissant que c’est la façon dont nous disons au revoir.

Et dans le cas de Dragon Age, ils vont encore plus loin car ils fonctionnent uniquement sur la réalisation de souhaits en ce sens que vous pouvez épouser quelques-uns de vos intérêts amoureux en fonction de qui ils sont. Comme tu peux épouser Dorian et tu peux épouser Cullen, ce que j’ai fait plus d’une fois. Et, à la fin de ce jeu, c’était aussi une très belle fin pour votre personnage en tant qu’inquisiteur. Cette histoire se termine tout en préparant la prochaine histoire pour Dragon Age 4, chaque fois que cela se produit. Puis à la fin, ils ont aussi des codas différentes pour ces personnages, selon les choix que vous faites. Par exemple, si vous n’aimez pas Cullen et que vous leur faites faire autre chose, il sera soit ce mec cool qui traîne avec son chien, soit un toxicomane qui meurt dans les rues, ce qui est en fait un peu tragique.

Nathan : Ouais, sans blague.

Cendre: Certaines personnes disparaissent et on ne les reverra plus, ou si elles se sont branchées, vous pouvez les voir repartir ensemble. Dorian et le taureau de fer, si vous n’aimez pas l’un d’eux, ils se connectent et ils ont cette romance clandestine qui est en fait assez douce. BioWare était dans leur sac quand ils ont fait cette merde. Je suppose qu’ils pensaient qu’ils n’allaient plus faire ces jeux, ou du moins avec ces personnages. Il est donc temps de dire au revoir et de les envoyer gentiment.

Fahey : Je n’arrive pas à croire que c’est le dernier putain de podcast avec vous deux, et on parle encore de putain de Cullen.

Cendre: Hé, si rien d’autre, je suis cohérent.

Nathan : Oui très.

Fahey : Je voulais ramener un autre personnage dont nous avons parlé auparavant, en termes de dire au revoir. Vous n’avez pas besoin de dire au revoir pour dire au revoir. Cela peut être comme la façon dont le jeu envoie un personnage. Lirum de Lost Odyssey. Toute cette séquence funéraire où vous allumez les bougies et l’envoyez. Mon dieu, parle d’un personnage dont je ne connaissais pas grand-chose qui est mort subitement, et je me dis, d’accord. C’était déjà assez grave qu’elle soit morte. Mais maintenant je lui donne le départ, et je ressens des émotions tellement mitigées et c’est tellement bizarre de lui dire au revoir.

Nathan : Vous venez de me rappeler l’un des pires adieux des jeux vidéo.

Fahey : Oh mec.

Nathan : On parle d’enterrements. Appuyez sur X pour rendre hommage.

Fahey : Oh non. Le fils de Kevin Spacey.

Nathan : J’ai l’impression que c’est un filigrane particulièrement bas.

Fahey : C’était un enterrement très bien rendu. Ça avait l’air super. Kevin Spacey était là. Je veux dire, ce n’est plus une bonne chose. Oh non. Mais à l’époque, la présence de Kevin Spacey à vos funérailles était un plus, je suppose. À moins que vous ne soyez un acteur plus jeune.

Cendre: Nan. Nooooooon. Non.

Nathan : Ce ne serait pas un épisode de cette itération de Splitscreen s’il n’y avait pas au moins une blague Fahey hors couleur.

Pour tout cela et plus, consultez l'épisode.