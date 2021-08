Meilleurs agents libres 2021 et le bon équipement pour eux

Autant l’activité a été frénétique il y a des semaines sur le marché des transferts de la NBA et le Agence Libre 2021 a été quelque peu imprudent, il y a encore des joueurs d’un niveau énorme qui ne sont pas clairs sur leur avenir. Le calme tendu qui est respiré dans la ligue laisse présager une vague de transferts et de mouvements financiers et sportifs que l’on retrouve de très près et qui pourraient changer l’avenir de la compétition. il y a des incessants Rumeurs NBA sur les franchises dans lesquelles certains des hommes les plus éminents disponibles pourraient atterrir, qui dépouillent la margarita et explorent toutes les options qu’ils ont sur la table. Lauri Markkanen C’est, par potentiel et par projection, le plus remarquable de tous, mais il y en a beaucoup d’autres qui pourraient jouer un rôle clé dans un prétendant au ring.

Et c’est qu’un défenseur de périmètre consommé comme il est Avery Bradley Ce serait très utile pour une équipe comme les Boston Celtics, en manque de mortier à ces postes et d’hommes pour faire leur sale boulot pour faire briller leurs étoiles. Il a de l’expérience en franchise et est très apprécié. Pour sa part, Lauri Markkanen Il pourrait jouer un rôle fondamental dans le projet des San Antonio Spurs, et être magistralement poli par Popovich, étant la grande référence offensive. Dans un rôle très différent, il trouverait JJ Redick à Memphis Grizzlies, une franchise qui semble aller comme un gant avec le moment où se trouve le gardien de tir, car cela donnerait un saut qualitatif à une équipe dans laquelle elle profiterait de minutes et d’importance, puisque le Tennessee manque de tireurs .

Paul Millsap est un autre des plus convoités de la NBA

Ce qui serait une bombe, c’est une éventuelle signature de Paul Millsap par Golden State Warriors, qui servirait à renforcer le jeu intérieur d’une équipe qui a besoin de garanties efficaces à ce poste. Son intelligence de jeu offrirait des options de gloire à celles de la Baie et permettrait de temporiser la progression de Wiseman et Kuminga, ainsi que d’alterner avec Green, tous deux étant très complémentaires. Un autre prétendant au ring, comme les Lakers de Los Angeles, pourrait avoir en Biyombo Biyombo la solution définitive dans le jeu intérieur, s’affranchissant ainsi de Marc Gasol et apportant du renseignement défensif depuis le banc, complémentaire à l’intimidation d’Howard.

Deux experts accomplis en 3 & Def, comme ils sont Wesley Matthieu et Langston GallowayIls sont également très vénérés par une grande partie de la ligue, mais ils conviendraient le mieux aux Cleveland Cavaliers et aux Los Angeles Clippers, respectivement. Un autre qui jouerait un rôle secondaire sur le banc dans une grande équipe serait James Ennis III, qui pourrait être le point culminant de l’équipe des Phoenix Suns. Plus risqué serait le pari pour Mike JamesMême si le meneur de jeu s’est avéré capable de jouer en NBA avec de belles performances et que son jeu conviendrait parfaitement au Miami Heat, ainsi qu’à celui du tireur. Garnison Matthews aux Wizards de Washington.