Meilleurs agents libres disponibles pour signer plus tôt dans la saison

Le compte à rebours avant le début de la compétition s’accélère et le marché connaît une sorte de calme tendu qui promet de se dessiner bientôt. La Agence libre NBA 2021 Il continue d’avoir des pièces très importantes et après la retraite officielle de JJ Redick, il y a quatre noms qui suscitent plus d’intérêt dans les équipes aspirant à la gloire. Il y a de sérieux doutes sur Isaiah Thomas, donc ces joueurs, selon nbaanalysis.net, sont ceux qui commencent avec le plus d’options pour trouver un logement dans la ligue avant de commencer et ont ainsi le temps de s’entraîner et d’acquérir les automatismes nécessaires, faisant partie de rotation de l’équipe depuis le début de la NBA.

Wesley Matthieu

Autant sa performance a déçu les Lakers la saison dernière, autant il jouit d’un grand statut et d’une grande considération dans la ligue. Son intelligence de jeu et son expérience font de l’attaquant de 35 ans une pièce convoitée, même si sa capacité à produire à partir d’un 3 points et sa vitesse en défense ont diminué. Il ne serait pas étrange qu’une équipe lance déjà sa signature dans les semaines à venir.

Langston Galloway

Poco se habla de este talentoso escolta capaz de anotar tras bote y generarse sus propios tiros, y que demostró su capacidad de ser muy importante en su etapa con los Pistons, así como asumir un rol más secundario y modesto en Suns, donde imprimió competitividad al équipe.

Avery Bradley

Il est l’une des pièces les plus convoitées du moment, même après sa saison décevante avec le Heat de Miami et la frayeur qu’il a fait dans la bulle d’Orland avec les Lakers. Caractère gagnant, vision du jeu, capacité à jouer à la fois 1 et 2, sont quelques-uns des avenants de ce spécialiste de la défensive, autour de qui il y a quelques doutes sur sa condition physique après des blessures passées. Il a été rejeté à Miami, mais d’autres équipes pourraient le signer.

DeMarcus Cousins

De la gloire à l’enfer en quelques années à cause des blessures. C’est ainsi que l’on peut résumer le changement de paradigme qu’a vécu un homme, autour duquel subsistent encore de nombreux doutes sur sa stabilité mentale et ses capacités défensives. Il peut offrir de bonnes minutes du banc en attaque, étant la grande garantie qui pourrait lui permettre de trouver un logement, après de nombreuses années à trébucher en ne répondant pas aux attentes.