Meilleurs agents libres Fortnite (mis à jour en septembre 2021)

ESTNN analyse certains des meilleurs agents libres de la compétition Fortnite Battle Royale.

Fortnite Battle Royale est fier de son talent et de sa cohérence du point de vue des joueurs. Tout concurrent qui peut enchaîner des placements élevés sur la majeure partie de plusieurs saisons ajoute de la valeur à la fois à sa carrière et à toute organisation potentielle. Nous avons vu certains joueurs comme Williams “NRG Zayt” Aubin et Martin “100T MrSavage” Foss Andersen re-signer des contrats et passer plusieurs années avec leurs équipes respectives.

Cependant, les résultats ne font pas tout dans Fortnite. Étant donné qu’Epic Games n’a pas de ligue établie avec plusieurs équipes, la représentation de la marque esports n’existe qu’au niveau du joueur et du contenu. Quoi qu’il en soit, il y a des talents sur la scène qui sont trop difficiles à faire passer pour les organisations. L’agence libre est un sujet brûlant sur la scène compétitive, et plusieurs joueurs talentueux s’affrontent actuellement sans équipe à représenter.

Aujourd’hui, nous examinons certains des meilleurs joueurs non signés de Fortnite Battle Royale avant le jeu compétitif du chapitre 2 – Saison 8.

Rezon a

5e Grande Finale avec @taysonFN & @venofn (10500$) pic.twitter.com/1r8g6UaRxk – rezon ay (@rezonay_) 5 septembre 2021

Le joueur allemand Rezon a connu sa première saison Fortnite dans le chapitre 2 – Saison 3, remportant une Solo Cash Cup et terminant septième de la Fortnite Champion Series. Depuis, il fait partie des meilleurs joueurs européens chaque saison. Ses résultats FNCS incluent un troisième dans le chapitre 2 – Saison 5, un cinquième dans le chapitre 2 – Saison 6 et un cinquième dans le chapitre 2 – Saison 7.

Rezon n’a jamais fait partie d’une seule organisation d’esports – l’équipe aujourd’hui disparue nommée Superior. Curieusement, aucune organisation réputée n’a signé Rezon, mais ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise.

Cyprien “Xsweeze” Dumonteil

POSTE FA MISE A JOUR : Je suis toujours à la recherche d’une nouvelle organisation à représenter pour l’avenir. Réalisations :https://t.co/ROJqlKGVOf Des médias sociaux :

Twitter – 93k

Instagram – 30k

Twitch – 40,8k

YouTube – 19,9k Pour des propositions sérieuses, DM @HuXleyax . RTs & Voucher appréciés. – xsweeze (@xsweezefn) 6 septembre 2021

Depuis les Éliminatoires de la Coupe du Monde, le joueur français Xsweeze est impliqué dans la compétition Fortnite. Il est resté un joueur moins connu jusqu’au chapitre 2 – Saison 3 où il a terminé 11e de la finale FNCS. Xsweeze a atteint la grande finale de chaque événement Fortnite Champion Series, remontant au chapitre 2 – Saison 1. Les résultats du joueur français depuis le chapitre 2 – Saison 3 incluent un deuxième, un quatrième, un septième et un neuvième avec divers coéquipiers en trio.

Xsweeze a passé plus de deux ans avec l’organisation française locale – Team MCES. Il s’est récemment séparé d’eux en juillet de cette année. Ses résultats à eux seuls devraient attirer les offres des meilleures organisations européennes d’esports. Seul le temps nous dira qui signe Xsweeze.

Michał “Kami” Kamiński

Mon contrat /w @gg_gamma est terminé, cela étant dit, je suis officiellement F/A Réseaux sociaux : Twitch : 207 000 (2 000 téléspectateurs en moyenne)

Twitter : 109k

Youtube : 45k

Instagram : 18k Réalisations : https://t.co/yO5m4hPrvB Contactez-moi sur twitter dms ou [email protected] – Kami (@KamiFN1) 1er septembre 2021

Le joueur polonais Kami est l’un des joueurs les plus réguliers de la région européenne. La majeure partie de sa carrière comprend trois classements parmi les cinq premiers de la Fortnite Champion Series (FNCS) remontant au chapitre 2 – Saison 2. Kami est à peu près aussi cohérent que les joueurs peuvent l’être dans Fortnite, et malgré un petit incident dans le chapitre 2 – Saison 6, il a été exceptionnel dans tous les formats.

Kami a été l’un des premiers joueurs à rejoindre GAMMA Gaming après sa création en septembre 2020. Son contrat a expiré un an après son arrivée, et il est sans aucun doute l’un des agents libres les plus talentueux de Fortnite.

Rocco “Saf” Morales

4e aux Grands FNCS (60 000 $) tout va bien l’a ramené un peu aujourd’hui, marre des 4èmes places im ngl :/ pic.twitter.com/kqUZ4Vyy12 – Saf (@Safarooniee) 6 septembre 2021

Les antécédents de la légende de Fortnite Saf depuis son départ de Ghost Gaming sont une anomalie pour la plupart. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec Ghost et est devenu une coupe malheureuse lorsque l’organisation a publié l’intégralité de sa liste. Depuis lors, Saf avait rejoint TSM pour être à nouveau coupé, puis TrainH Esport pendant trois mois avant de fermer boutique.

Pour l’un des plus grands joueurs de Fortnite de l’histoire, cela a été une période difficile. Néanmoins, Saf est un concurrent constant et est depuis devenu pro. Il a terminé quatrième des duos de la Coupe du monde de Fortnite aux côtés de son partenaire de longue date, Williams “Zayt” Aubin.

Les deux ont ensuite remporté la hache des champions dans FNCS Chapitre 2 – Saison 2. Bien que Saf ne se concentre pas principalement sur le contenu, il apportera des championnats à n’importe quelle organisation. Il s’agit seulement de savoir lequel.

Gland

1RE GRANDE FINALE FNCS 150 000 $🏆 pic.twitter.com/DOezfruONQ – Gland (@AcornFN) 15 mars 2021

Acorn, sept fois finaliste du FNCS, est l’un des meilleurs joueurs de NA East et depuis plus d’un an. Sa carrière remonte à l’ère de la Coupe du monde, mais la plupart de ses réalisations ont eu lieu entre le chapitre 2 – Saison 2 et maintenant. Lui et son partenaire de longue date, Jack “Jahq” Downs, ont pris la dixième place du FNCS de cette saison.

Les réalisations d’Acorn après le chapitre 2 – Saison 2 incluent une victoire dans le FNCS Chapitre 2 – Saison 5 et deux résultats parmi les cinq premiers dans les finales séparées du trio FNCS. Il ne fait aucun doute qu’Acorn est peut-être l’agent libre le plus recherché de la région de NA East, compte tenu de ses résultats et de son calendrier de streaming quelque peu cohérent.

Méro

alexa play l’a encore fait par lil tecca @RiseFn pic.twitter.com/bgLcY0Nita – mero (@MeroFN) 19 août 2021

Le joueur d’évasion Mero a fait irruption sur la scène compétitive fin 2019 et est un concurrent depuis. La première victoire de Mero en Solo Cash Cup a eu lieu en mars 2020, le plaçant sur la carte en tant que meilleur joueur. Joueur manette, Mero a fait ses preuves dans de multiples formats, systèmes de notation et cagnottes.

En novembre 2020, il remporte son premier Axe des Champions aux côtés de ses coéquipiers Malachi “Reverse2k” Greiner et Dejsean “Deyy” Hew. Le trio triomphant est revenu au chapitre 2 de la saison 6 de FNCS et a reproduit le même succès, remportant une autre hache des champions. Mero possède des victoires dans les tournois DreamHack pour démarrer.

Malgré son succès, le joueur canadien n’a toujours pas signé après des passages avec Team New Age, XTRA Gaming et ENDLESS. Mero diffuse relativement souvent sur Twitch, ce qui en fait un joueur que les organisations devraient chercher à ajouter.