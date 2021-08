Meilleurs agents libres NBA 2021 disponibles

Des illusions, des espoirs, des rêves et beaucoup d’émotion. C’est ce qui sera en jeu dans la Agence libre NBA 2021, avec plusieurs joueurs d’une valeur énorme à la recherche d’un meilleur contrat et devenant sensibles aux chants des sirènes des franchises qui veulent provoquer un tremblement de terre dans la ligue avec des signatures importantes. Il y aura de nombreux joueurs All Star qui seront très conscients de tout ce qui peut arriver dans les temps à venir et qui exploreront toutes les options disponibles pour augmenter leur cache et leur valorisation économique et sportive. Une fois que l’on a su que Kawhi Leonard et Chris Paul avaient renoncé à leur Player Option, la liste des joueurs vedettes s’est évidemment gonflée, comme l’indique ESPN.

S’il est vrai que l’essentiel du talent se situe au niveau du meneur, avec des noms aussi importants que Kyle Lowry, Mike Conley ou Lonzo Ball, on trouve aussi des joueurs capables de créer leurs propres tirs et d’être des buteurs compulsifs, comme Evan Fournier, Danny Green, Gary Trent Jr ou DeMar DeRozan. Particulièrement appréciés en championnat sont les centres capables de dominer la peinture, aussi bien en défense qu’en attaque, certains d’entre eux existent également dans cette Free Agency NBA 2021, comme le jeune Mitchell Robinson ou Jarrett Allen. Très probablement, bon nombre des noms fournis ci-dessous finissent par parier sur la continuité, et leur présence sur le marché ne répond qu’à l’ambition de gagner plus d’argent ou d’obtenir un contrat à plus long terme.

Ce sont les 20 meilleurs agents libres NBA 2021

Léonard Kawhi

Chris Paul

Boule Lonzo

John Collins

Kyle Lowry

Devonte graham

Duncan robinson

Mike Conley

Mitchell robinson

Evan fournier

Kelly Oubre Jr

Danny vert

Jarrett Allen

Gary Trent Jr

Norman Powell

DeMar DeRozan

Victor Oladipo

Enes Kanter

Spencer Dinwiddie

Derrick Jones Jr