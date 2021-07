Meilleurs albums vinyles reggae : 10 essentiels à posséder sur Wax

Dans certains milieux, le reggae est traité comme une musique pour célibataires – ces 45 tours rares et très recherchés sont à l’origine de sets de DJ et d’un marché de collectionneurs enragés. Mais l’album de longue durée peut également être la source de certains des meilleurs vinyles reggae, des compilations pour faire la fête telles que Tighten Up Volume 2 aux vibrations faciles de Bob Marley‘s Kaya et la collaboration entre le fils de Tuff Gong Damian et l’icône du hip-hop new-yorkais Nas.

Voici 10 des meilleurs disques vinyles reggae pour votre système audio.

Lance ardente : Marcus Garvey (1975)

Sorti en 1975 par un artiste dont peu avaient entendu parler, et le premier album supervisé par sa productrice, Laurence Lindo, Marcus Garvey est un point de repère pour le reggae roots et a fait une star durable de Winston Rodney, le chanteur et auteur-compositeur. En fait, Lance de feu existait depuis 1969, faisant du reggae rasta remarquable, mais avait un profil si bas qu’il paraissait anonyme.

Cet album a présenté la vision garveyite du monde dans un ensemble magnifiquement arrangé, délicieusement joué et soigneusement mélangé qui est immensément satisfaisant de sa mesure d’ouverture au fondu final. Il a rendu le style de vie Rasta attrayant d’une manière qu’aucun autre album ne l’avait fait auparavant et a introduit une nouvelle génération à la philosophie de Marcus Garvey. Vous avez deux choix : la version originale avec un morceau de moins et un mix que certains fans considèrent comme plus authentique, ou la version UK, avec une mélodie supplémentaire et un tempo légèrement plus rapide. Mais pourquoi choisir ? Les deux ont une place parmi les meilleures collections de vinyles reggae.

Écoutez : « Vieux Marcus Garvey »

Toots et les Maytals : Funky Kingston (1973)

Bien que son matériel précédent ait fait bouger les skinheads et soit considéré comme plus à la mode, Funky Kingston était l’un des meilleurs succès underground du vinyle reggae lors de sa sortie en 1973. Cette marque ensoleillée et soul de reggae trapu sonne toujours fabuleuse, avec Toots chantant comme un dieu, et ses compagnons vocaux, The Maytals, offrant le parfait soutien. En dessous, l’équipe de la maison Dynamic Sounds brasse un bourbier de plaisir dancefloor et affirmant la vie. Il semble erroné de choisir des favoris, mais “Pomp And Pride”, la chanson titre désarmante (Kingston n’est pas funky, c’est skanky, dit Toots, bien que contredit par le funkness du groupe), et un retour à un favori de Toots, “Daddy’s Home », sont tous remarquables.

Écoutez : « Louie, Louie »

Bob Marley et les gémissements : Kaya (1978)

Kaya n’est pas nécessairement le premier album de Bob Marley And The Wailers auquel vous pourriez penser, peut-être, mais un étourdissement total lorsqu’on l’entend sur du plastique noir. Bob célèbre l’herbe dans un remake de 1978 à l’esprit doux d’un opus filaire de 1971, et le fait avec style. La sensation de tendresse se poursuit dans le tube « Satisfy My Soul » et la version plus affinée de son classique franchement abstrait « Sun Is Shining », ainsi que « Easy Skanking ». Un autre smash, “Is This Love”, sonne toujours frais malgré la quantité d’exposition qu’il a eue au cours des décennies, mais juste au moment où vous recherchez plus de substance, il arrive sous la forme du cassant “Crisis”, le irritable ” Running Away » et le « Misty Morning » étrangement flou et flou. Clôturant avec le philosophique “Time Will Tell”, l’une des compositions les plus sous-estimées de Bob, c’est un disque aux profondeurs inexplorées.

Écoutez : « Crise »

Divers : Tighten Up Volume 2 (1969)

Une fête sur le plastique – style 1969. Le deuxième album de la longue série de compilations de Trojan regorge de tubes reggae de l’époque et s’est vendu massivement à prix moyen. “Come Into My Parlour” des Bleechers, “John Jones” de Rudy Mills, The Soulmates, “Them A Laugh And A Ki-Ki”, etc… Ces morceaux sont toujours considérés comme des classiques, et c’est toujours l’un des meilleurs albums vinyles reggae; vous pourriez le DJ lors d’une danse revival skinhead et personne ne se plaindrait. Mieux vaut vous assurer d’écrire votre nom dessus au cas où une dispute se déclencherait lorsque les grands gars arriveraient.

Écoutez : La « victime » des Kingstoniens

Les gladiateurs : Trenchtown Mix Up (1976)

Le premier album des Gladiators proprement dit (après plus d’une décennie d’enregistrement de singles et de soutien et de production d’autres artistes) valait la peine d’attendre. Ne s’inspirant que partiellement de leurs classiques Studio One 45, comme dans la chanson titre, l’album présente un reggae roots chaleureux et sans agitation qui est néanmoins totalement engagé dans leurs superbes chansons. La voix du groupe est, comme toujours, saisissante ; la production de rechange du prince Tony Robinson est conçue pour offrir l’ambiance, pas pour montrer les compétences de la table d’harmonie. Deux chansons de Bob Marley, “Soul Rebel” et “Rude Boy Ska”, sont traitées sans rien perdre de la personnalité gagnante des Gladiators, et le glorieux “Eli Eli” vous transportera facilement dans une Jamaïque éclatante du milieu des années 70.

Écoutez : « Eli Eli »

Les bouleversants : Super singe (1976)

Super doublage. En 1976 Lee Perry a sorti cette collection de versions ultramixtes de certains de ses morceaux les plus courants, ainsi que des airs à peine entendus ailleurs, et cela a formé une expérience d’écoute fluide et émouvante. Certains seront familiers aux générations plus récentes (éjectées), comme le morceau de « Chase The Devil » de Max Romeo ; d’autres feront hocher la tête des années 70, comme le puissant “Dread Lion”, qui fait entrer et sortir les Heptones de son mélange de barattage. Plus profond que la fosse des Mariannes, plein de brumes de studio et de brumes de montagne, de densité et de grands espaces, c’est le dub des années 70 à son meilleur.

Écoutez : « Dread Lion »

Nas et Damian Marley : parents éloignés (2010)

Ou pas si lointain. La culture hip-hop avait été massivement influencée par le reggae, et avait beaucoup rendu à la musique jamaïcaine en retour, donc ce rapprochement en 2010 entre l’une des légendes du hip-hop et le fils MCing de Bob Marley était logique. De plus, cela fonctionne, à cheval sur les styles, étant les deux et ni l’un ni l’autre à la fois. Le coup d’envoi avec le single massif “As We Enter” montre clairement leurs racines jumelles: l’échantillon est du jazz éthiopien. “Count Your Blessings” est un R&B brillant qui change de cap lorsque Nas arrive, et “Promised Land” éternellement puissant de Dennis Brown informe “Land Of Promise”. Ambitieux, solidaire, courageux, accessible et exaltant, Distant Relatives est un album merveilleux.

Écoutez : « Alors que nous entrons »

Dr Alimantado : Poulet le mieux habillé de la ville (1978)

Le favori des punk rockers – avec une certaine justification – cette puissante collection de 1978 de singles des années 70 du Dr Alimantado est étonnamment cohérente et reste l’un des meilleurs albums vinyles reggae de l’époque. Peut-être parce que son style était si original, il ne faisait pas partie de l’élite des DJ pendant une grande partie de la décennie, se battant bien en dessous de U Roy, Dillinger et Trinity. Cependant, il a accéléré le rythme, en commençant par la chanson titre époustouflante, dans laquelle un chœur d’Alimantados chantant différentes lignes s’empilent les uns sur les autres au milieu du genre de doublage auquel des robots extraterrestres cliquetants pourraient faire la fête. Il y a le “Gimmie Me Gun”, l’exubérant “I Killed The Barber”, le “Ride On” moulant… chacun a une ambiance différente mais tous font partie de la même image brillante. Génie au travail, mais peu l’ont remarqué jusqu’à ce que les punks britanniques le repèrent. Ils avaient raison.

Écoutez : « Le poulet le mieux habillé de la ville »

Les Prophètes (Yabby You): Conquering Lion (1975)

Vous avez eu de nombreuses occasions de le récupérer en vinyle, il a été réédité plusieurs fois. La question est, êtes-vous prêt pour cela? Musique vocale heavy, heavy roots mixée par King Tubby, Lee Perry et leurs semblables, la musique de Yabby U et The Prophets ne ressemble à rien d’autre. Profond, chantant des affaires Rasta telles que la chanson titre, la merveille retentissante, explosive, mais subtilement superposée qu’est « Jah Vengeance », le son presque médiéval de « Love Thy Neighbour »… c’est la musique des âges, livrée comme un biblique tempête. Sorti en 1975, il sonne toujours tout à fait moderne – et vraiment ancien, tenant sa place parmi les meilleurs albums vinyles reggae.

Écoutez : « Jah Vengeance »

Divers : King Tubbys présente Soundclash Dubplate Style (1982)

Bien que King Tubby soit connu comme l’innovateur du dub, lorsque le dub est passé de mode en Jamaïque, il a eu une « deuxième carrière » en tant que producteur de dancehall. Comme il sied à un homme qui a passé toute sa vie d’adulte autour de systèmes de sons lors de danses, il a compris instinctivement cette marque de reggae, car c’est là qu’elle s’est développée. Il était donc un producteur exceptionnellement qualifié dans ce domaine et King Tubbys Presents Soundclash Dubplate Style était sa dernière grande contribution à la musique reggae avant sa mort tragique, en février 1989.

Conçue pour sonner au moins un peu comme une session de dancehall, la collection présente un éventail de pistes d’enregistrement de talents établis et nouveaux conçus pour faire tomber les systèmes de son rivaux avec un contenu à la fois lyrique et musical. Sa plus grande tournure est l’utilisation du dancehall MC Fuzzy Jones pour présenter les morceaux, dont la voix remarquable et les introductions souvent étranges ont depuis été échantillonnées par Kanye West sur “Merci”. Du début à la fin, c’est brut et cassant, et des airs tels que “Die You Die” de Michael Bitas et la version de Little John de “Fade Away” de Junior Byles sont l’art du dancehall numérique incarné.

Écoutez : King Everald : « Tuez Ole Pan »

