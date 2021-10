Meilleurs animes pour marathon à Halloween – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Elfen Lied

Réalisateur: Mamoru Kanbe.

Étudier: Société d’armes.

Plate-forme: Croustillant.

Nombre d’épisodes : 14.

Année d’émission : 2004 – 2005.

Dès ses premiers instants, Elfen Lied précise le type de traitement de l’intrigue qu’il proposera à ses téléspectateurs, avec une forte dose de violence graphique et d’érotisme. Basée sur le manga seinen de Lynn Okamoto, la série nous présente Lucy, un membre d’une espèce mutante appelée Diclonius, qui possède des capacités de télékinésie. Elle parvient à s’échapper du laboratoire gouvernemental où elle était détenue, mais génère une double personnalité après avoir subi une blessure à la tête pendant le vol. Deux jeunes hommes, Kōta et Yuka, la rencontrent et décident d’aider cette fille apparemment docile, ignorant ses compétences dangereuses et ses tendances meurtrières, ou la persécution militaire dont ils seront victimes. Partant de la science-fiction et de l’horreur, la série explore des thèmes tels que l’identité, l’aliénation et les préjugés, critiquant la tendance de l’humanité à s’exclure et à se détruire selon ses différences. La série a également une option de doublage latin sur Crunchyroll.

Higurashi : quand ils pleurent

Directrice: Chiaki Kon.

Étudier: Studio Deen.

Plate-forme: Netflix.

Nombre d’épisodes : 26.

Année d’émission : 2006.

En 1983, la famille de Keiichi Maebara a décidé de déménager dans le village rural de Hinamizawa. Le garçon devient rapidement des amis inséparables avec ses camarades de classe : Ryūgū Rena, Mion Sonozaki, Satoko Hōjō et Rika Furude. Cependant, la façade de cette communauté apparemment paisible commence à s’effondrer à l’approche de la nuit du festival local de Watanagashi, où une personne est décédée et une autre a disparu au cours des quatre dernières années. Divisé en plusieurs sagas, l’adaptation de 07th Expansion du roman visuel Higurashi no Naku Koro ni est devenue un titre culte parmi les amateurs d’anime, en raison de son cadre dérangeant, de ses personnages tordus, de ses révélations effrayantes et de ses aperçus visuellement saisissants de violence. La première des deux saisons est disponible sur Netflix. De plus, une suite intitulée Higurashi: When They Cry – GOU / SOTSU a été diffusée entre octobre 2020 et septembre 2021, disponible sur Funimation.

Hellsing ultime

Réalisateurs : Tomokazu Tokoro / Hiroyuki Tanaka.

Étudier: Satellite / Maison de fous.

Plate-forme: Netflix.

Nombre d’épisodes : dix.

Année(s) d’émission : 2006 – 2012.

Pour les fans de séries d’action se déroulant dans des univers surnaturels, nous ne saurions trop recommander le célèbre anime Hellsing Ultimate. L’histoire suit les efforts d’une organisation mystérieuse dirigée par Integra Hellsing – un descendant du légendaire tueur de vampires Abraham Van Hellsing – qui est chargé de protéger la Grande-Bretagne de toutes sortes de menaces surnaturelles. Avec le puissant vampire Alucard et l’ancien officier de police Seras Victoria, ils affronteront le Millennium, une organisation nazie qui veut faire revivre le Troisième Reich avec une armée de vampires. Bien que le studio Gonzo ait fait la première tentative d’adaptation du manga de Kōta Hirano en 2001 –version disponible sur Funimation–, les dix OVA produites par Geneon (maintenant NBCUniversal Entertainment Japan) ont suivi les actes odieux et la violence avec une plus grande fidélité et sans aucune forme de censure affichée. tout au long du formulaire. L’histoire ne se prend jamais trop au sérieux, et dirigée par des personnages charismatiques, elle en fait un voyage extrêmement agréable.

Chien fantôme

Réalisateur: Ryūtarō Nakamura.

Étudier: IG de production

Plate-forme: Prime Video et Pluto TV.

Nombre d’épisodes : 22.

Année(s) d’émission : 2007 – 2008.

Le projet développé par le réputé studio Production IG, dans le cadre des célébrations de son vingtième anniversaire, est un bijou absolu, tant pour sa partie technique irréprochable, que pour la complexité et la richesse narrative de l’univers où il se déroule. La dernière série réalisée par Ryūtarō Nakamura (Serial Experiments Lain), à partir d’un concept créé par le mangaka Masamune Shirow (Ghost in the Shell), se déroule dans une région montagneuse reculée de l’île de Kyushu, où notre réalité entre en collision avec le monde des esprits. . Là, Tarō, Makoto et Masayuki découvriront que la clé pour affronter leurs démons personnels, produit d’événements traumatisants au cours de leur enfance, pourrait résider dans ce monde « invisible ». Ce n’est pas une série adaptée à tous les publics, car sa construction est méthodique et repose davantage sur le drame et la création d’atmosphères, mais c’est une option incontournable pour ceux qui aiment les œuvres avec une plus grande charge psychologique. La série peut être vue dans la langue originale ou avec un doublage latin sur Prime Video.

Un autre

Réalisateur: Tsutomu Mizushima.

Étudier: PA Travaux.

Plate-forme: Crunchyroll.

Nombre d’épisodes : 12.

Année d’émission : 2012.

Basé sur le light novel homonyme de Yukito Ayatsuji, Another est déjà un incontournable du genre horreur dans l’anime moderne. En 1972, une étudiante populaire nommée Misaki est décédée subitement, laissant un grand vide entre ses camarades de classe, qui, déterminés à ne pas l’oublier, ont continué à agir comme si elle était encore en vie jusqu’au jour de la remise des diplômes. En 1998, Kōichi Sakakibara vient de déménager dans la ville de Yomiyama et est affecté à la classe 3-3 du lycée public local. Immédiatement, il remarque l’attitude sombre, pleine de secrets, qui domine le reste de ses camarades de classe et même ses professeurs. Peu ou peu, il commence à démêler la vérité derrière une terrible malédiction qui sévit dans ladite classe depuis 26 ans. Une histoire classique de mystère et de suspense, avec des éléments surnaturels, qui donne lieu à un ingénieux festin de sang dans une série ascendante d’événements tragiques et inévitables. Une chose est sûre : vous ne verrez jamais un parapluie de la même manière.

Parade de la mort

Réalisateur: Yuzuru Tachikawa.

Étudier: Maison de fous.

Plate-forme: Funimation.

Nombre d’épisodes : 12.

Année d’émission : 2013.

Death Parade propose une tournure extrêmement séduisante du concept de Purgatoire. Ici, il n’y a pas de paradis ou d’enfer, mais un plan alternatif dans lequel les âmes sont jugées pour déterminer si elles méritent de monter en réincarnation ou de descendre dans un vide éternel. Les personnes qui arrivent par paires au bar Quindecim sont sommées de participer à un jeu de hasard où elles misent leur vie. Sans se souvenir qu’ils soient déjà décédés, les participants révèlent leur vraie nature dans le processus et l’arbitre Decim sera chargé de décider de leur sort. Le projet créé par Yuzuru Tachikawa est né avec le court métrage Death Billiards, produit dans le cadre du « Young Animator Training Project », une initiative financée par l’Agence des affaires culturelles du Japon pour soutenir les animateurs en formation au sein des studios les plus importants du industrie. Main dans la main avec le studio Madhouse (Death Note), le futur réalisateur de Mob Psycho 100 et Deca-Dence a transformé cette idée en une brillante série imprégnée d’une atmosphère envoûtante, avec des jeux psychologiques complexes, des rebondissements de script inattendus et des réflexions sur la condition humaine. .

Yamishibai : Histoires de fantômes japonais

Réalisateur: Tomoya Takashima.

Étudier: ILCA.

Plate-forme: Crunchyroll.

Nombre d’épisodes : 117.

Année(s) d’émission : 2013 – Présent.

Mention spéciale à Yamishibai, une série d’épisodes anthologiques d’une durée comprise entre trois et cinq minutes. Chaque épisode nous présente une histoire complètement différente inspirée des mythes et légendes urbaines les plus populaires du Japon. Il est à noter que son style d’animation rend hommage à la méthode narrative traditionnelle connue sous le nom de kamishibai, une forme de divertissement de théâtre de rue où un narrateur raconte une histoire basée sur l’utilisation de plaques avec des illustrations sur papier, qui sont échangées sur une scène portable de bois. Contrairement à d’autres anime d’horreur au format anthologique comme Ayakashi : Japanese Classic Horror, un point en faveur de Yamishibai est que ses histoires se déroulent dans l’ère actuelle, il ne nécessite donc pas une large connaissance de l’histoire, du folklore ou des coutumes du Pays asiatique pour en profiter.

Parasyte -la maxime-

Réalisateur: Kenichi Shimizu.

Étudier: Maison de fous.

Plateforme(s) : Netflix, Crunchyroll et HIDIVE.

Nombre d’épisodes : 24.

Année(s) d’émission : 2014 – 2015.

Une série de meurtres brutaux a lieu dans tout Tokyo. Peu de gens savent que ceux-ci ont été causés par une race de parasites extraterrestres qui prennent le contrôle des humains, s’attachant à leur cerveau. Shin’ichi Izumi, un lycéen, a également été victime d’un de ces spécimens, mais le parasite n’a réussi à prendre possession que de sa main droite. Au fil du temps, tous deux apprendront à coexister et trouveront un terrain d’entente pour survivre à cette invasion d’êtres venus de l’espace qui considèrent le reste de l’humanité et les êtres vivants sur Terre comme de simples collations. Adapté du manga seinen primé de la fin des années 80 Kiseijū, par Hitoshi Iwaake, Parasyte -la maxime- nous offre juste les bonnes doses d’horreur corporelle, d’action et de comédie pour laisser plus que des téléspectateurs satisfaits qui aiment les titres qui mélangent science-fiction et horreur. Curieusement, son contenu graphique a amené le ministère de la Culture de Chine à interdire la distribution de la série en ligne en 2015. Un autre titre qui a un doublage latin, bien que uniquement sur Netflix.

École-Live !

Réalisateur: Masaomi Andō.

Étudier: Lerché.

Plateforme(s) : Crunchyroll et HIDIVE.

Nombre d’épisodes : 12.

Année d’émission : 2015.

Ne vous laissez pas emporter par la première impression. Ce qui commence comme une série scolaire typique d’histoires de la vie se transforme rapidement en un fascinant cauchemar post-apocalyptique. Basé sur le manga Gakkō Gurashi !, écrit par Kaihou Norimitsu et illustré par Sadoru Chiba, l’histoire met en scène Yuki Takey, Kurumi Ebisuzawa, Yūri Wakasa et Miki Naoki, membres du lycée privé de Megurigaoka « School Life Club » dont le but est de trouver toutes sortes d’activités amusantes tout en passant quelques jours à vivre à l’école. Malheureusement, le club n’est qu’une illusion qui sert d’échappatoire à leur réalité douloureuse : ils sont les seuls survivants d’une épidémie de zombies, sans aucun moyen de contact avec l’extérieur et entourés de morts-vivants dans toutes les directions. Un anime de survie qui juxtapose avec succès des éléments opposés tels que l’esthétique moe et l’horreur, avec des personnages attachants, des rebondissements psychologiques et des images brutes qui resteront avec vous. Essayez le premier chapitre, vous ne le regretterez pas.

Boogiepop et autres

Réalisateur: Shingo Natsume.

Étudier: Maison de fous.

Plate-forme: Croustillant.

Nombre d’épisodes : 18.

Année d’émission : 2019.

Il a fallu près de deux décennies pour revenir à l’univers créé dans les romans légers universellement acclamés de Kouhei Kadono, mais notre patience a été récompensée. Lorsqu’une série de disparitions mystérieuses a lieu à l’Académie Shinyo, l’entité surnaturelle énigmatique connue sous le nom de Boogiepop – un shinigami – se réveille de son sommeil pour remplir sa mission de gardien contre « les ennemis du monde », dans ce cas, une créature qui se cache dans l’ombre, attendant le bon moment pour dévorer ses victimes. Malgré sa prémisse ordinaire, il n’y a rien de conventionnel dans la structure narrative de cette saga d’horreur psychologique. C’est peut-être le titre le plus difficile de la liste, car la série dirigée par le créateur de Sonny Boy exige chaque seconde de votre attention, car une seule inattention peut signifier perdre la clé pour compléter toutes ses énigmes. La série explore subtilement des thèmes tels que le vide de l’âme humaine et la perception du temps, tout en explorant les émotions, les relations et le passé complexes de ses personnages.

Source : CinéPremière