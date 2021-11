Meilleurs aspirateurs robots en vente

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avant de vous lancer dans un modèle Roomba ou Shark cette année, vous devez absolument vérifier le Offres Roborock Cyber ​​Monday en 2021. Roborock fabrique certains des meilleurs aspirateurs robots du moment. En fait, j’utilise moi-même le Roborock S7 au premier étage de ma maison. C’est super pour les poils d’animaux ! Et maintenant, il est en vente au prix le plus bas jamais vu.

Les aspirateurs robots peuvent sembler être une douzaine de centimes ces jours-ci. Parfois, cela peut être vrai Si vous voulez un aspirateur robot bon marché qui abandonne toutes les cloches et les sifflets mais fait toujours le travail, il existe littéralement des centaines d’options qui conviennent parfaitement. Prendre la Yeedi k600, par exemple, qui est un modèle d’entrée de gamme parfaitement adapté qui est actuellement en vente pour seulement 79,99 $ sur Amazon.

C’est une valeur de tueur, mais vous devriez certainement vérifier le Offres Roborock Cyber ​​Monday sur Amazon avant de vous engager dans un modèle d’entrée de gamme.

Robot aspirateur et vadrouille Roborock S7, aspiration 2500PA et vadrouille sonique, aspirateur robotique avec M… Prix catalogue : 649,99 $ Prix : 454,99 $ Vous économisez : 195,00 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Roborock Cyber ​​Monday 2021

Le dessus du robot aspirateur Roborock S7+ avec base à vidange automatique. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, il y a un monde de différence entre les aspirateurs bon marché et les modèles haut de gamme. Il y a tellement de fonctionnalités de pointe qui améliorent les aspirateurs robots haut de gamme de nos jours, et maintenant il y a une nouvelle option que vous voudrez certainement considérer si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur haut de gamme avec des capacités de nettoyage exceptionnelles.

ça s’appelle le Robot aspirateur Roborock S7 avec vadrouille sonique, et il vient de sortir plus tôt cette année.

Aspirateur robot Roborock S7 Offre Cyber ​​Monday

Le nouveau Roborock S7 est avant tout un aspirateur robot. Il contient toutes les fonctionnalités clés que vous attendez d’un modèle haut de gamme, y compris la navigation LIDAR, une puissante aspiration de 2500 Pa, une longue durée de vie de la batterie, une cartographie à plusieurs niveaux et bien plus encore. Mais le vrai plaisir commence lorsque vous jetez un œil aux fonctionnalités de nettoyage, qui sont hors de ce monde.

De nombreux modèles d’aspirateurs robots ont une vadrouille intégrée, mais le Robot aspirateur Roborock S7 avec vadrouille sonique prend les choses à un tout autre niveau. Ce robot autonome nettoie à un rythme ahurissant de 3 000 cycles par minute pour nettoyer votre sol dur comme rien d’autre sur le marché. Il dispose également d’une fonction intelligente appelée « VibraRise » qui bascule automatiquement entre l’aspiration et le nettoyage en fonction du type de surface sur laquelle il se trouve. Par exemple, le S7 va éponger vos planchers de bois franc, puis lèvera instantanément la vadrouille et commencera à passer l’aspirateur dès qu’il détectera de la moquette ou un tapis.

Ce nouveau modèle formidable est inclus dans les offres Roborock Cyber ​​Monday d’Amazon. Cela signifie qu’au lieu de payer 650 $, vous pouvez obtenir le Robot aspirateur Roborock S7 pour seulement 454,99 $. C’est un prix bas de tous les temps avec une marge énorme ! Ou, si vous voulez vraiment l’intensifier, le Roborock S7+ mis à niveau avec vidange automatique est en baisse à 719,99 $ au lieu de 950 $. C’est la remise la plus importante que nous ayons jamais vue.

Robot aspirateur et vadrouille Roborock S7, aspiration 2500PA et vadrouille sonique, aspirateur robotique avec M… Prix catalogue : 649,99 $ Prix : 454,99 $ Vous économisez : 195,00 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robot Roborock S7+ et vadrouille sonique avec station d’accueil à vide automatique, stocke jusqu’à 60 jours de poussière, aut… Prix catalogue : 949,98 $ Prix : 719,99 $ Vous économisez : 229,99 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Autres offres Roborock

Ces offres S7 et S7+ sont époustouflantes. En fait, ce sont les meilleures offres Roborock Cyber ​​Monday que nous ayons jamais vues. Mais tout le monde n’a pas besoin du meilleur des meilleurs.

Si vous voulez un excellent aspirateur robot de milieu de gamme, il existe actuellement deux excellentes options. Les Robot aspirateur laveur Roborock E4 est en vente pour seulement 227,99 $ au lieu de 380 $. C’est le prix le plus bas jamais enregistré pour l’un des aspirateurs les plus populaires de Roborock. De plus, vous pouvez accélérer les choses jusqu’à Robot aspirateur Roborock S4 Max pour 299,99 $. Ce modèle se vend normalement à 430 $, c’est donc une remise vraiment énorme.

Toutes ces offres Roborock sont disponibles du 25 novembre jusqu’à la fin de la journée du 29 novembre. Cela dit, elles vont presque certainement se vendre avant la fin de la journée du Cyber ​​Monday. Ne manquez pas !

Roborock E4 Mop Robot Aspirateur et Mop Cleaner, Plan de route interne avec aspiration puissante de 2000 Pa, 2… Prix catalogue : 379,99 $ Prix : 227,99 $ Vous économisez : 152,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robot Roborock S4 Max avec navigation Lidar, forte aspiration de 2000 Pa, cartographie à plusieurs niveaux,… Prix catalogue : 429,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 130,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’offres Cyber ​​Monday 2021

Si vous recherchez toutes les meilleures offres pour le Cyber ​​Monday 2021 disponibles dès maintenant, vous les trouverez dans notre vaste couverture. Nous avons couvert toutes les catégories de produits les plus populaires avant les vacances de cette année. En plus de cela, vous trouverez toutes les remises les plus importantes des meilleurs détaillants, notamment Best Buy, Walmart et Amazon.

Découvrez les rafles suivantes du Cyber ​​Monday 2021 et vous ne manquerez aucune des meilleures offres de la saison !

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.