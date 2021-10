Meilleurs aspirateurs sans fil en 2021 : commodité, puissance et portabilité

Les aspirateurs sans fil sont beaucoup plus pratiques que les aspirateurs branchés. Non seulement ils vous évitent d’avoir à changer constamment de prise de courant chaque fois que vous nettoyez une nouvelle pièce, mais ils vous permettent également de nettoyer votre voiture, de nettoyer facilement différents sols, et plus encore. Mais il existe des tonnes d’options – et le résultat est qu’il peut être difficile de trouver les meilleurs aspirateurs sans fil.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un aspirateur sans fil. Tout d’abord, vous devrez réfléchir à la taille de votre maison et à la durée de vie de la batterie dont vous aurez besoin pour nettoyer toute la maison. La plupart des aspirateurs sans fil ont une autonomie d’au moins 45 minutes, ce qui devrait être suffisant pour la plupart. Mais si vous avez besoin de plus de temps, vous devrez garder cela à l’esprit. Vous devrez également penser à la puissance d’aspiration. Si vous avez un tapis épais, vous aurez peut-être besoin de quelque chose avec une meilleure puissance d’aspiration. Si vous avez un carper plus fin ou si vous prévoyez de l’utiliser sur des sols durs, cela n’a peut-être pas d’importance. Et, bien sûr, vous voudrez aussi penser au prix.

Peu importe ce que vous recherchez d’un aspirateur sans fil, il devrait y avoir quelque chose sur cette liste pour vous. Voici les meilleurs aspirateurs sans fil en 2021.

Meilleur aspirateur sans fil : Dyson V15 Detect Absolute

Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect. Source de l’image : Dyson

Avantages: Aspiration puissante, design moderne, facile à utiliser

Les inconvénients: Cher, pas la plus longue durée de vie de la batterie

Vous voulez le meilleur aspirateur sans fil que vous puissiez trouver, et cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent pour cela ? Le Dyson V15 Detect est la voie à suivre. L’aspirateur n’est pas bon marché, mais le compromis est qu’il est puissant, bien conçu et fonctionne incroyablement bien.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de cet aspirateur, en particulier, est qu’il est doté d’une lumière laser à l’avant qui éclaire la poussière qui resterait autrement invisible, vous permettant de nettoyer plus profondément que ce que vous pourriez faire avec d’autres aspirateurs. Vous aspirerez également beaucoup plus de poussière que les autres aspirateurs : cet aspirateur est doté d’un système de filtration à cinq niveaux qui peut capturer 99,99 % des particules de poussière jusqu’à 0,3 micron. Impressionnant.

L’aspirateur est livré avec une gamme d’accessoires pour vous aider à mieux nettoyer votre maison. Il y a une tête Laser Slim Fluffy pour les sols durs, une tête de nettoyage à couple élevé pour toutes sortes de sols, un suceur plat, une brosse à poussière, et plus encore. Toutes les bases sont là, et bien plus encore. De plus, l’aspirateur peut être fixé au mur, ce qui signifie qu’il est plus facile à ranger.

Alors, quels sont les inconvénients de ce vide ? Eh bien, le plus important est le prix – ce n’est pas bon marché. De plus, alors que vous obtiendrez jusqu’à 60 minutes d’utilisation, les critiques indiquent que vous obtiendrez probablement beaucoup moins dans le monde réel.

Meilleur aspirateur sans fil à moins de 500 $ : Roborock H7

Aspirateur sans fil Roborock H7 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Puissant, plusieurs modes de nettoyage, bonne filtration de l’air

Les inconvénients: Encore un peu cher, le temps de nettoyage peut être limité

Le Roborock H7 n’est pas aussi puissant, ni aussi high-tech que le Dyson V15 Detect. Mais pour la grande majorité des gens, c’est toujours plus que suffisant pour la grande majorité des utilisateurs. L’aspirateur est puissant, dispose de plusieurs modes de nettoyage et dispose d’une excellente technologie de filtration de l’air qui devrait garantir que votre maison est plus propre que jamais.

Le Roborock H7 est livré avec une gamme d’accessoires pour le rendre plus polyvalent pour le nettoyage. Vous obtiendrez un suceur plat, un tube flexible, une mini brosse motorisée, une brosse multisurface et plus encore. Vous obtiendrez également un support mural et tous ces accessoires supplémentaires se fixeront magnétiquement sur le côté du support. Et, l’aspirateur est doté d’une technologie de filtration de l’air qui, selon Roborock, capturera 99,99% des particules aussi petites que 0,3 micron. Impressionnant.

Il y a quelques inconvénients à considérer. Notamment, bien que l’aspirateur soit moins cher que le Dyson V15 Detect, il n’est toujours pas bon marché. Et, même si la batterie devrait convenir à la plupart, si vous utilisez régulièrement les modes de nettoyage les plus élevés, elle peut ne pas durer aussi longtemps.

Meilleur aspirateur sans fil pas cher : Moosoo K23

Moosoo K23 Source de l’image : Moosoo

Avantages: Relativement compact, pas cher

Les inconvénients: Un peu bruyant, pas aussi puissant que certains, la batterie n’est pas géniale

Vous avez un budget de moins de 200 $ ou plus? Le Moosoo K23 ne vous offrira pas les mêmes performances ou le même nombre de fonctionnalités que certaines des autres options de cette liste, mais vous obtiendrez toujours une solide expérience d’aspirateur sans fil.

Cet aspirateur est livré avec un certain nombre d’accessoires pour un meilleur nettoyage. Vous obtiendrez une tête de sol à DEL qui vous aidera à vous repérer, ainsi qu’un support mural pour ancrer l’aspirateur lorsque vous ne l’utilisez pas. Le bac à poussière est également assez grand et les composants sont lavables, ce qui peut être utile.

La conception de l’aspirateur est également solide. Bien sûr, il n’est pas aussi élégant et élégant que certains des autres sur cette liste, mais vous profiterez toujours de tous les avantages d’un aspirateur sans fil. Vous pouvez utiliser l’aspirateur pour nettoyer votre voiture et votre maison, et même s’il est un peu plus lourd que certains autres, il reste suffisamment léger pour la plupart des utilisations.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, la durée de vie de la batterie n’est pas excellente, à seulement 35 minutes d’autonomie, et l’aspirateur n’est tout simplement pas aussi puissant que les autres options de cette liste. Pourtant, c’est une option solide pour ceux qui ont un petit budget.

Meilleur aspirateur sans fil pour poils d’animaux : Dyson V11 Animal

Aspirateur sans fil Dyson V11 Animal Source de l’image : Dyson

Avantages: Design puissant et élégant, facile à entretenir

Les inconvénients: Petit bac à poussière, cher

Si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie, vous connaissez probablement la difficulté d’essayer de garder votre maison sans poils. Le Dyson V11 Animal peut vous aider. Cet aspirateur est conçu en pensant aux poils d’animaux et, en tant que tel, il ramassera facilement tous les poils que vous avez et nettoiera le reste de votre maison pendant qu’il y est.

Le Dyson V11 Animal est livré avec un certain nombre d’accessoires pour des situations polyvalentes. Vous obtiendrez une tête de nettoyage à couple élevé, ainsi qu’une brosse à saleté tenace, un outil combiné, un mini outil motorisé et plus encore. Pas mal. Sans parler des excellentes performances qui garantissent que l’aspirateur aspirera toute la poussière et la saleté de vos tapis.

Le Dyson V11 Animal est une excellente option, mais ce n’est pas parfait. Comme on peut s’y attendre d’un aspirateur sans fil Dyson, c’est un peu cher. Non seulement cela, mais le bac à poussière est un peu petit – vous devrez donc peut-être le vider plus souvent que d’autres options. Pourtant, il est assez grand pour nettoyer complètement la plupart des maisons, donc si vous le videz après chaque utilisation, vous ne devriez pas avoir de problème.

Meilleur aspirateur sans fil pour sols durs : Dyson Omni-glide

Source de l’image Dyson Omni-Glide : Dyson

Avantages: Excellent pour nettoyer les sols durs, puissant, passe sous les meubles

Les inconvénients: Ne nettoie pas la moquette, cher

Avez-vous des sols durs dans toute votre maison? Le Dyson Omni-Glide pourrait être intéressant à considérer. Cet aspirateur ne nettoiera pas du tout le tapis, mais si vous n’avez pas de tapis, cela n’aura pas d’importance.

Il y a un certain nombre de choses qui rendent le Dyson Omni-Glide si efficace pour nettoyer les sols durs. L’aspirateur est super compact et léger, mais il reste très puissant et polyvalent. L’appareil peut nettoyer dans toutes les directions et, compte tenu de la tête légèrement petite, il peut s’intégrer dans des espaces restreints. L’appareil dispose d’un moteur puissant pour s’assurer qu’il ramasse toute cette saleté et cette crasse.

Il y a peu de choses à garder à l’esprit avec le Dyson Omni-Glide. Notamment, cet aspirateur n’est destiné qu’aux sols durs, alors ne l’achetez pas aussi pour nettoyer un tapis. Et, c’est encore un peu cher, à environ 400 $. Mais si vous pouvez vivre avec ces choses, cela vaut la peine d’acheter.

