Meilleurs avantages pour Call Of Duty: Warzone Saison 5

La plupart des joueurs utilisent le même ensemble d’avantages depuis la création de Call of Duty: Warzone, mais vous voudrez probablement ajuster les avantages de vos chargements en raison des changements majeurs de la saison 5. Cette nouvelle saison ajoute deux avantages exclusifs à Warzone, tout en améliorant un avantage existant qui n’était probablement pas dans votre chargement auparavant.

Les nouveaux avantages exclusifs à Warzone de la saison 5 vous feront reconsidérer vos options de chargement, car ces nouveaux ajouts offrent aux joueurs les options d’avantages les plus viables que Warzone ait jamais vues. Tempered est un nouvel avantage de niveau 2 qui vous permet de vous armer plus rapidement et avec moins de plaques d’armure. Et le nouvel avantage d’éclaireur de combat de niveau 3 mettra brièvement en évidence les ennemis que vous endommagez avec une lueur orange, vous permettant de les voir même à travers les murs, tout en les signalant à vos coéquipiers. Cold-Blooded a également reçu un buff majeur pour contrer plus de nuisances dans Warzone. Ainsi, selon votre style de jeu, vous pourriez finir par échanger vos avantages préférés pour chaque niveau.

Voici quelques avantages recommandés pour la saison 5 de Warzone :

AVANTAGE 1

À sang froidÀ sang froid

Au cours des dernières saisons, Cold-Blooded n’était pas un choix d’avantage populaire, car il vous empêchait surtout d’être détecté par l’optique thermique, et les lunettes optiques thermiques ne faisaient pas vraiment partie de la méta de Warzone depuis un certain temps. Cependant, la saison 5 améliore l’avantage de sang-froid de Warzone pour qu’il soit beaucoup plus précieux.

Avec les changements de la saison 5, Cold-Blooded ne déclenche plus la notification d’alerte élevée. Normalement, l’avantage High Alert avertit l’utilisateur en créant un effet d’impulsion autour du HUD lorsqu’un ennemi hors de sa vue le voit. Cependant, High Alert ne détectera plus les joueurs utilisant Cold-Blooded.

Cold-Blooded fonctionne également comme un contre au nouvel avantage Combat Scout. Lorsqu’un joueur utilisant Combat Scout endommage un joueur, l’adversaire endommagé sera surligné en orange pendant un moment et sera ping, mais les joueurs utilisant Cold-Blooded ne seront pas ciblés.

NEM NEM

L’EOD est toujours un premier choix pour le premier emplacement d’avantage, car il réduit les dégâts explosifs subis par les explosifs et les incendies non mortels. Si vous êtes coincé dans un bâtiment et que vous n’avez pas de système de trophées pour intercepter l’équipement ennemi, vous voudrez que l’EOD vous aide à éviter de mourir à cause des grenades ennemies ou des Molotovs.

Temps double Temps double

Double Time est un autre choix solide pour le premier emplacement d’avantage. La mobilité est importante dans Warzone, que vous vous dirigez vers une escouade ennemie ou que vous essayiez simplement d’échapper au cercle de gaz avec votre vie. Double Time vous permet de sprinter tactiquement plus longtemps et augmente votre vitesse de déplacement accroupi de 30%.

AVANTAGE 2

Fantôme Fantôme

Ghost est toujours l’avantage le plus couramment utilisé dans Warzone. Cet avantage vous rend indétectable par les drones, les drones radar et les capteurs de rythme cardiaque. Votre vie compte tellement dans la bataille royale, en particulier dans les modes sans réapparition, il est donc important de vous tenir à l’écart du radar. Avec la menace des drones ennemis et le fait que les capteurs de rythme cardiaque sont si couramment utilisés, Ghost est une évidence pour le deuxième emplacement d’avantage.

Surpuissant Surpuissant

La plupart des joueurs ont au moins un ou deux chargements équipés d’Overkill. L’avantage Overkill vous permet d’équiper deux armes principales, faisant d’un chargement Overkill un excellent choix pour votre première chute de chargement. Cela vous donne les meilleures chances de gagner les premières fusillades, car vous disposerez de deux armes principales qui vous offriront une efficacité à différentes distances. C’est donc ici que vous associerez votre arme à longue portée préférée à votre meilleur pistolet à courte et moyenne portée.

Si vous êtes capable de marquer un premier chargement précoce avec Overkill, vous pouvez éventuellement choisir un deuxième chargement et passer à une classe Ghost, en supposant que vous essayez toujours de voler sous le radar. Les matchs ont tendance à ralentir et à devenir un peu plus campants vers la fin, vous voudrez donc vous assurer de vous éloigner des radars ennemis.

Tempéré Tempéré

La saison 5 ajoute Tempered en tant que nouvel avantage exclusif à Warzone, qui fournit des plaques d’armure plus renforcées. Seulement deux de ces plaques plus lourdes sont nécessaires pour que vous soyez “complètement blindé” par rapport aux trois standards. Trempé permet à chaque plaque d’absorber 75 points de dégâts au lieu des 50 standards, mais vous ne pourrez porter que deux plaques au lieu de trois. Donc, en gros, vous obtiendrez la même quantité d’armure, mais vous aurez une plaque de moins à craindre. Cela signifie également qu’avec Tempered, vous aurez techniquement plus de plaques enregistrées dans votre sacoche pour une utilisation ultérieure, car il en faut moins pour être entièrement blindée.

Certains joueurs passent à Tempered pour obtenir ce temps de plaque légèrement plus rapide, mais vous devrez décider si le compromis vaudra le sacrifice de perdre un avantage comme Ghost. C’est probablement plus avantageux pour les joueurs avec des styles de jeu agressifs, alors que les joueurs plus lents et plus tactiques pourraient vouloir continuer à utiliser Ghost.

AVANTAGE 3

Ampé Ampé

Amped est toujours un avantage très utilisé pour le troisième emplacement. Il permet un échange d’armes plus rapide et une vitesse de rechargement du lance-roquettes. Il n’y a rien de pire que de perdre des fusillades parce que vous aviez besoin de recharger et vous êtes mort en essayant de changer d’arme. Amped vous permet d’échanger des armes avec peu de retard, et c’est une différence de temps très notable si vous n’utilisez pas cet avantage.

Eclaireur de combat Éclaireur de combat

Le nouvel avantage de Combat Scout exclusif à Warzone de la saison 5 fait déjà des vagues à Verdansk. Dans un jeu qui est manifestement aux prises avec les pirates informatiques, ce nouvel avantage de niveau 3 offre aux joueurs des “piratages muraux” temporaires, car endommager un ennemi mettra brièvement en évidence le joueur avec une lueur orange vif qui apparaît réellement à travers les murs. Et il envoie automatiquement un ping à ces ennemis endommagés pour tous les coéquipiers.

Si vous vous retrouvez constamment victime de Combat Scout, cela peut valoir la peine d’utiliser Cold-Blooded comme avantage de niveau 1 pour éviter d’être cinglé.

Si vous recherchez les meilleurs chargements Warzone à utiliser, nous avons quelques recommandations pour la saison 5.

Dans d’autres nouvelles de Warzone, le développeur Sledgehammer Games a annoncé que Call of Duty: Vanguard sera officiellement révélé à l’intérieur de Warzone ce jeudi 19 août à 10h30 PT / 13h30 HE. Voici comment vous pouvez regarder la révélation de Warzone’s Vanguard.

