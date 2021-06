Meilleurs bijoux de mariage : Colliers, bracelets, boucles d’oreilles et diadèmes 2019 | Standard du soir de Londres

W

hile The Dress est sans aucun doute la star de l’ensemble de mariage de toute mariée, l’ajout des bons bijoux peut vraiment faire passer votre look à la vitesse supérieure.

La fioriture finale, la cerise sur le gâteau proverbial ; Les bijoux W-day peuvent être aussi audacieux ou aussi sobres que vous le souhaitez.

Si vous avez besoin d’inspiration, regardez, comme toujours, les stars de l’écran et de la scène pour trouver l’inspiration. Ariana Grande arborait des pierres précieuses de perles et de diamants élégantes mais minimales lors de ses récentes noces (réalisées par la joaillière américaine Lorraine Schwartz), tandis que Carrie Symonds portait une couronne de fleurs au lieu d’un diadème ou d’un voile avant de devenir la dernière Mme Johnson.

Les mariées royales sont également de merveilleuses muses : en tant que future reine, Kate était l’image de l’élégance dans des boucles d’oreilles en diamant en forme de poire, leur éclat assorti au diadème Cartier Halo en équilibre sur sa tête.

Pendant ce temps, Meghan Markle portait des bijoux de mariée simples pour compléter l’élégance de sa robe Givenchy lorsqu’elle a épousé le prince Harry le 19 mai 2018. À l’automne de cette année-là, la princesse Eugénie a opté pour des boucles d’oreilles en diamant et émeraude de son époux et l’époustouflante émeraude Greville Diadème Kokoshnik, prêté par sa grand-mère, la reine.

Pour les mariées qui n’ont pas de diadème dans le coffre de la famille, nous présentons notre sélection de bijoux de mariée. En plus des looks traditionnels, vous trouverez de tout, des jolis motifs floraux, des designs tendance et des pierres précieuses classiques qui dureront le reste du temps.

Faites défiler et plongez dans notre trésor d’un guide, mettant en vedette les meilleures pièces du monde.

Bracelets et bracelets de mariage

Bonbons de bras à avoir et à tenir

Jon Richard Bracelet de mariée en zircone cubique plaqué rhodium – Coffret cadeau

Brillez comme Markle dans un bracelet de tennis similaire au style que la duchesse portait lors de ses noces avec le prince Harry. Alors que son original Cartier a coûté plus de 135 000 £, cette itération de Jon Richard est beaucoup plus douce pour votre solde bancaire. Il fait également un beau cadeau pour les demoiselles d’honneur.

Jon Richard

Bracelet Monica Vinader Fiji Mini Bar diamants et vermeil en or rose 18 carats

Faisant partie de la gamme Project Earth de Selfridge, ce superbe bracelet en diamant et vermeil en or rose 18 carats offre une manière délicate d’ajouter de l’éclat à votre look de grand jour.

Monique Vinader

Bracelet double chaîne Missoma

Disponible en or vermeil 18 carats ainsi qu’en argent sterling, ce bracelet délicat est un accessoire simple pour habiller votre poignet lors de votre journée heureuse.

Missoma

Bracelet de perles de culture d’eau douce en or blanc 9 carats Beaverbrooks

Parfois, les détails les plus simples peuvent avoir le plus grand impact. Prenez ce bracelet classique, fait de perles de culture d’eau douce et serti sur de l’or blanc 9 carats. Si vous aimez tout ce qui concerne les perles, assurez-vous de consulter nos autres éditions pour les meilleurs colliers de perles et les meilleures boucles d’oreilles en perles.

Beaverbrooks

Bracelet Loveness Lee Abiline

Si vous prévoyez de garder vos bijoux au minimum, une pièce de déclaration peut être tout ce dont vous avez besoin. Loveness Lee crée des pièces captivantes pour la mariée contemporaine – ce bracelet est un manuel. Inspirée d’une prairie estivale, la pièce ajustable sera magnifique sur un poignet tenant un bouquet de fleurs sauvages.

Amour Lee

Boucles d’oreilles de mariage

Laissez l’éclat des diamants, des perles ou des métaux précieux rehausser l’éclat de votre mariée.

Boucles D’oreilles Percées Rectangulaires Swarovski Angelic

Inspirez-vous de la princesse Eugénie et enfilez des émeraudes et des diamants en montant l’allée. À la fois magnifique et subtile, égayez votre marié et le reste de votre fête de mariage avec cette paire de boucles d’oreilles en pierre verte, coupées et montées dans une base carrée. Que vous recherchiez une déclaration à part entière ou que vous optiez pour un style plus subtil lors de votre grand jour, ils cochent les deux cases.

Swarovski

Boucles d’oreilles dorées à perles synthétiques Rosantica Promessa

Les perles sont la parure de mariage par excellence depuis des décennies. Pour une version rafraîchie de ces bijoux intemporels, les boucles d’oreilles Promessa de Rosantica constituent un choix charmant. Fabriquées en Italie, les perles sont suspendues à des cadres dorés, chacun de vos mouvements exhibant leur éclat.

Rosantica

Boucles d’oreilles pendantes argentées à ornements Fallon Juniper Wreath

Un choix gagnant pour les mariées d’hiver et d’été, l’éblouissement des cristaux pavés gardera tous les yeux rivés sur vous.

Tomber sur

Jon Richard Boucles d’oreilles pendantes Navette en cristal plaqué argent avec zircon cubique

A la recherche de bijoux uniques ? Ces boucles d’oreilles pierres scintillantes apportent tout le glamour, et épousseteront vos épaules d’une longueur de 7cm.

Jon Richard

Auree Iseo London Ensemble de Bijoux Topaze & Or Vermeil

Trouvé au Brésil, cet ensemble topaze de Londres bleu marine composé d’un bracelet et de boucles d’oreilles, vous aidera à clouer votre « quelque chose de bleu ».

Aurée

14/ Boucles d’oreilles Quatorze Baby’s Breath en perles plaquées or

Prêt à sortir du sentier bien fréquenté des bijoux de mariage? Pour la mariée qui veut faire les choses différemment, ces boucles d’oreilles en forme de vigne, parsemées de minuscules perles d’eau douce, sont idéales.

14/ Quatorze

Boucles d’oreilles Atelier Swarovski Wonder Woman

Vous voulez canaliser la puissance, la force et la beauté de Wonder Woman de DC Comics ? Les clous tendance d’Atelier Swarovski sont un jeu irrésistible pour votre trousseau de mariée. Associez-le à une robe ou une combinaison moderne pour rehausser l’aspect contemporain des bijoux.

Atélie Swarovski

Boucles d’oreilles en cristal doré Roxanne Assoulin Hip-Hop But Not

Complétez les teintes vertes de votre bouquet de mariée avec les cristaux blancs et menthe de Roxanne Assoulin dans une silhouette à double goutte.

Roxanne Assoulin

Diadèmes, diadèmes et coiffes de mariage

Reine d’un jour, règne sur vos célébrations en couvre-chef majestueux

Ivoire & Co. Vintage Lace Perle d’eau douce et pavé de zircone cubique Diadème

Fabriqué avec des perles d’eau douce irisées, des perles transparentes et des zircones cubiques rondes, ce diadème Ivory & Co s’inspire d’un jardin en pleine floraison avec des boucles douces imitant des pétales et des accents floraux. C’est plus traditionnel que certains des autres diadèmes de notre liste et ferait une jolie touche finale à toute personne portant une robe plus ample. Utilisez des pinces colorées pour attacher les boucles du diadème à votre tête. Dimensions : bande 36cm, détail 29cm x 4cm

Rosie Willett conçoit le diadème de mariage Eveline fait à la main

Un casque d’inspiration florale conviendra aux mariées avec un look traditionnel à l’esprit. Intégrés de baies perlées ivoire Swarovski et de fleurs en grappes de cristaux Swarovski, les perles à la main complexes offrent un look unique que vous pouvez transmettre à travers les générations.

Rosie Willnett

Ivoire & Co Alexandra Diadème de mariée orné de cristaux argentés

Digne d’une princesse, ce diadème de mariée d’Ivory & Co est destiné à devenir un héritage familial grâce à son design intemporel et ses solitaires taillés, ses pierres ovales et marquises avec des perles de cristal chatoyantes qui brillent comme de véritables diamants. Le diadème mesure 3,5 cm de haut à son point le plus élevé. Existe aussi en versions or jaune et or rose.

Ivoire & Cie

Debbie Carlisle Large Statement Crystal Silver Wedding Hair Vine Sybil

Garanti de faire tourner les têtes, la vigne de cheveux Sybil est une façon élégante d’ajouter une décoration à votre coiffure sans la pompe d’un diadème. Grâce à la base en fil de fer, vous pouvez l’organiser de la manière qui vous convient le mieux.

Debbie Carlisle

Jon Richard Gift Packaged Bridal Silver Crystal Swirl And Pearl Side Headband

Vous préférez une option moins relevée ? Ce bandeau décoré apporte des parures de cristal et de perles d’un côté de la tête et peut être porté sans poignées – pratique si vous avez un changement rapide de la cérémonie au petit-déjeuner de mariage.

Jon Richard

Coiffe de feuilles émaillées en bronze ivoire et co Grecian Dream

Inspiré par la beauté de la nature, ce diadème à motif de feuilles de bronze et de perles d’eau douce finirait une robe de mariée grecque dans le style d’une déesse. Rendez cette pièce encore plus élégante en ajoutant des tresses de mariée complexes en dessous.

Colliers de mariage

Collier à maillons torsadés avec perles baroques Missoma

Comblant le fossé entre l’ancien et le nouveau, ce collier Missoma donne au collier de perles classique une mise à jour parfaite pour les noces.

Missoma

Collier pendentif aigue-marine et diamants en or blanc 9 carats EW Adams, argent/bleu

Si vous portez une robe sans manches ou avec un décolleté en cœur, habillez votre décolleté avec quelque chose de brillant. Ce pendentif aigue-marine ajoutera juste la bonne touche de couleur.

EW Adams

Ras de cou à ornements cristaux Fallon Monarch Pointed

Ce tour de cou orné de cristaux semble beaucoup plus cher que le prix ne le suggère, ce qui en fait un gagnant pour les mariées qui veulent avoir l’air d’un million de dollars, mais ne paient pas cela. Parfait pour la cérémonie ou pour éblouir à la réception par la suite.

Tomber sur

Collier Angélique Swarovski

Simple et élégant, le collier Swarovski se trouve juste en dessous de la base du cou, il devrait donc compléter la plupart des styles de robe de mariée. Ajoutez des boucles d’oreilles simples pour compléter l’effet.

Swarovski

Collier Collier Infini Pétillant Pandora

Les mariages sont une question de symbolisme et de sens. Faites un geste spécial à votre bien-aimé en ce jour spécial en portant un collier avec un thème infini pour souligner votre engagement l’un envers l’autre.

Pandore

Collier en plaqué or torsadé à ornements cristaux Bottega Veneta

Lorsque votre robe est simple, vous pouvez vous permettre de faire une déclaration avec vos bijoux. Bottega Veneta est ici avec une option de luxe qui fera tourner les têtes. Son collier ras de cou scintillant serti pavé est savamment confectionné en Italie à partir d’argent sterling plaqué or 18 carats.

Bottega Veneta

Sif Jakobs Collier Circolo

Ce magnifique pendentif en argent sterling 925 plaqué or 18 carats et zircone blanche est un moyen facile d’ajouter de l’éclat à une robe bustier. Associez-le à la boucle d’oreille assortie pour un effet optimal.

Sif Jakobs

Collier Tige Fleur Pandora

Un mariage ne peut jamais avoir trop de fleurs. Ajoutez un peu à votre look avec le bracelet tige de fleur de Pandora, serti de pierres de zircone cubiques transparentes. Il tombe juste en dessous de la clavicule et du décolleté et est disponible pour une livraison le lendemain si vous commandez en ligne avant 14h30.

Pandore

Pendentif diamant et perle de fleurs de cerisier en argent Shaun Leane

Il y a tellement de jolis détails dans ce collier, des perles serties sur trois supports à la délicate grappe d’émail de fleurs de cerisier parsemée de diamants blancs sur le côté droit. Coordonnez cette pièce avec des clous d’oreilles assortis au style de l’allée des ongles.

Shaun Léane

Collier cascade en argent avec zircons cubiques Beaverbrooks

N’importe quelle mariée ferait tourner les têtes avec ce collier cascade scintillant de Beaverbrooks. Fabriqué avec de la zircone cubique, il a tout l’attrait des vrais diamants sans le prix à payer.

Beaverbrooks

Collier Audery Pommes & Figues

Porter des diamants lors de votre grand jour est facile si vous avez le collier Audrey Apples & Figs dans votre boîte à bijoux. Le design gracieux de la coupe ronde est ponctué de gouttes subtiles de zircone cubique taille poire, ce qui en fait un bijou d’une beauté éblouissante.

Pommes & Figues

