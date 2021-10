Meilleurs billets contre Titans choix et paris sur les accessoires

Joueurs disponibles pour 4 000 $ ou moins dans les confrontations DraftKings.

TE Anthony Firkser (4 000 $)

WR Gabriel Davis (2 000 $)

WR Nick Westbrook-Ikhine (1 200 $)

Le Fizerker obtient environ cinq cibles par match même si Geoff Swain joue environ deux fois plus de snaps qu’il le fait à l’extrémité serrée. Les Bills ne cèdent pas beaucoup de points aux extrémités serrées, mais Firkser pourrait voir son rôle s’étendre aux fonctions de dos H si l’arrière du Titan Khari Blasingame – répertorié comme douteux cette semaine dans la pratique – ne peut pas jouer.

Davis est une menace de coup de circuit contre un secondaire susceptible d’abandonner des gains massifs dans les airs. Son 2021 a été une suite décevante à une campagne de recrues prometteuse, mais il est capable de rentabiliser son salaire de 2 000 $ avec une seule prise en aval.

Westbrook-Ikhine est un jeu spéculatif si Brown ne peut pas y aller. Il a réussi quatre attrapés et un touché au cours de la semaine 3 et huit cibles au cours de la semaine 4, mais sa place dans l’offensive dépend énormément de Jones et Brown devant lui. Il n’y a pas beaucoup de bonnes options bon marché dans le match de lundi, mais NWI pourrait être l’une d’entre elles si l’offensive de passe des Titans joue en désavantage numérique.