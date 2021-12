Meilleurs boîtiers OLED Nintendo Switch 2021

Meilleur

Coques Nintendo Switch OLED iMore 2021

Rien n’est pire que de creuser ou de gratter un nouvel achat brillant, et puisque le modèle Nintendo Switch OLED a cet écran plus grand de 7 pouces, vous allez vouloir faire tout ce que vous pouvez pour le protéger. C’est là qu’un étui durable est utile. Vous pourrez transporter votre Switch de manière plus sûre tout en sachant qu’il est plus à l’abri des chutes et des chocs. Gardez à l’esprit qu’il est légèrement plus grand que le Switch d’origine, vous aurez donc besoin d’un étui qui s’adapte. Nous avons rassemblé les meilleurs étuis pour modèles Nintendo Switch OLED que vous pouvez utiliser. N’oubliez pas de vous procurer également l’un des meilleurs protecteurs d’écran de modèle Nintendo Switch OLED.

Motifs colorés : Étui de transport Fintie pour le modèle OLED de Nintendo Switch



Choix du personnel

Cet étui a tout ce que je recherche : une poignée, une poche intérieure zippée qui empêche les petits accessoires de glisser, une coque rigide et la possibilité de contenir 10 cartouches. Il est également disponible en 23 modèles afin que vous puissiez facilement trouver le look que vous préférez.

18 $ sur Amazon

Ultra mince : étui Tomtoc Slim Nintendo Switch OLED



Ce bel étui est l’un des plus minces que vous puissiez obtenir et qui offre toujours une protection rigide. Il n’y a pas d’espace de stockage, mais il peut contenir jusqu’à 10 cartouches de jeu, et la dragonne astucieuse le rend facile à transporter.

33 $ sur Amazon

Simple et élégant : Orzly Carry Case pour le modèle Nintendo Switch OLED



Cet étui rigide peut contenir un total de huit cartouches et dispose d’une poche de rangement pouvant contenir deux ensembles de Joy-Cons ou d’autres petits accessoires. C’est parfait pour le modèle Switch OLED.

19 $ sur Amazon

Toute la protection : HEYSTOP 9 en 1 Case Kit pour Nintendo Switch OLED modèle



Vous cherchez à protéger votre modèle OLED sous tous les angles ? Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec ce kit. Il est livré avec un étui, un couvercle d’écran, des couvercles Joy-Con et des poignées pour le pouce, entre autres.

13 $ sur Amazon

Designs officiels de Nintendo : Étui de protection HORI pour Nintendo Switch



HORI offre non seulement une grande protection avec son étui rigide, mais cet étui a l’air bien tout en le faisant. Il peut contenir jusqu’à 10 cartouches et a un intérieur doux.

20 $ sur Amazon

Grande capacité de transport : Lalumix Carrying Case pour Nintendo Switch



En plus de belles options de conception, d’une poignée et d’un boîtier de protection, cette option vous permet de transporter jusqu’à 20 cartouches Switch à la fois.

22 $ ​​sur Amazon

Emportez tout avec vous : étui de transport HEYSTOP pour Nintendo Switch



Besoin d’apporter votre station d’accueil, Joy-Cons, Pro Controller et tout le reste ? Cet étui rigide fera l’affaire. Il est également doté d’une bandoulière que vous pouvez mettre sur votre épaule pour un transport facile.

41 $ sur Amazon

Minimaliste : ProCase Flip Cover pour Nintendo Switch OLED – Noir



Cet ensemble Flip Case et protecteur d’écran vous offre toute la protection dont vous avez besoin pour votre Switch OLED. Il est également disponible en quatre couleurs différentes, vous choisissez donc celle que vous préférez.

17 $ sur Amazon

Étui de voyage et de tous les jours : Étui de voyage PDP Gaming Pull-N-Go pour Nintendo Switch OLED



Il s’agit en fait d’un ensemble qui vous fournit un étui de transport Switch OLED qui peut également se fixer à un étui plus grand pour s’adapter à votre station d’accueil, vos contrôleurs et d’autres accessoires. Il se décline en plusieurs modèles, notamment Animal Crossing, Zelda et Mario.

34 $ sur Amazon

En toute sécurité en déplacement

Le modèle Nintendo Switch OLED est conçu pour être emporté avec vous partout où vous allez, c’est pourquoi vous devriez vraiment investir dans un étui durable. Si vous n’avez qu’un seul étui, je vous suggère d’en faire l’étui de transport Fintie. Il a tout ce dont vous aurez besoin, y compris ce revêtement rigide durable, un espace pour les cartouches et une poignée. De plus, c’est l’un des rares étuis qui a réellement une section de stockage à glissière, donc les choses ne se disperseront pas partout sur votre Switch. Si cela ne suffisait pas, il se décline en plusieurs modèles amusants.

Besoin d’apporter tout le groupe d’équipement Switch avec vous en voyage ? L’étui de transport HEYSTOP peut contenir à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Il dispose d’emplacements spécifiques pour vos divers accessoires et peut être porté en bandoulière pour un transport facile.

Enfin, si vous recherchez un design amusant sur lequel figure l’une de vos franchises préférées de personnages Nintendo, ne cherchez pas plus loin qu’un étui de protection HORI. Vous avez le choix entre des options amusantes qui protégeront votre système de jeu lors de vos déplacements.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.