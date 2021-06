Meilleurs boîtiers OnePlus Nord N200 5G 2021

Meilleur

Les meilleurs étuis OnePlus Nord N200 5G protégeront votre nouvel appareil élégant et protégeront son écran 90 Hz Full HD+ des ecchymoses et des bosses inutiles. Ce téléphone est destiné à concurrencer certains des meilleurs téléphones Android bon marché du marché et dispose d’un partenariat de lancement exclusif avec le géant de la 5G T-Mobile, bien qu’il soit toujours vendu chez d’autres détaillants. Si vous avez déjà accroché cet appareil 5G abordable, voici quelques-uns des meilleurs étuis OnePlus Nord N200 5G que vous pouvez obtenir pour le protéger.

La sécurité (et l’hygiène) d’abord : Tech21 Evo Check Case



L’étui Tech21 Evo peut résister à une chute de 12 pieds, protégeant votre appareil et son appareil photo sans ajouter de volume à votre poche. Cet étui est composé de trois couches de protection et d’un matériau FlexShock haute performance et d’un composant hygiénique qui réduit les microbes. Il se présente même dans un motif à carreaux unique qui accentue le design et la couleur aigue-marine du OnePlus Nord N200 5G.

30 $ chez T-Mobile

Compatible avec les poches : étui OtterBox Commuter Series Lite



Cet étui mince OtterBox Commuter Series se glisse facilement dans votre poche arrière tout en gardant votre téléphone en sécurité, grâce à la protection DROP+ standard d’OtterBox. Fabriqué à partir d’une coque en polycarbonate et d’une housse en caoutchouc synthétique, cet étui est confortable à saisir et présente des bords surélevés pour une protection supplémentaire de l’écran.

22 $ chez T-Mobile 30 $ chez OtterBox

Pas de dérapage : GoTo Fine Swell 45 Case



L’étui GoTo Fine Swell 45 fera le travail sans coûter trop cher. Il a un design simple et élégant et est disponible en noir et en bleu. L’étui a également ajouté de la texture pour que vous puissiez mieux tenir votre téléphone tout en le protégeant de toute chute.

15 $ chez T-Mobile

En clair : Damondy Nord N200 Case



Le OnePlus Nord N200 5G est disponible dans une jolie nuance de bleu, et cet étui transparent bon marché ne le cachera pas. Cet étui Damondy a deux couches en PC et TPU/silicone pour offrir une protection antichoc et comprend des découpes pour accéder à tous les ports et boutons. Il a également un bord de caméra surélevé et des pare-chocs qui absorberont les chocs.

9 $ sur Amazon

Triple protection : Unpey Case avec protecteur d’écran intégré



L’étui Unpey est composé de TPU et de PC qui offre une surface soyeuse et mate tout en protégeant votre téléphone des rayures, des chutes et des chocs. L’étui est facile à saisir et présente des bords surélevés pour une protection supplémentaire, ainsi que des découpes précises pour un accès rapide aux boutons. Il comprend même un protecteur d’écran intégré pour que vous n’ayez jamais à vous soucier des accidents.

14 $ sur Amazon

Évitez les accidents avec les meilleurs étuis OnePlus Nord N200 5G

Heureusement, le OnePlus Nord N200 5G ne coûte pas autant que certains des autres meilleurs téléphones Android, mais il mérite toujours d’être conservé brillant et neuf. L’étui Tech21 Evo Check est le meilleur choix pour le travail et fournira à votre nouveau téléphone OnePlus protection et style. Il favorise également une bonne hygiène grâce à un matériau qui réduit les microbes jusqu’à 99,9%, ce dont personne ne peut se plaindre de nos jours.

Si vous recherchez un étui bon marché mais qui offrira toujours une protection décente à votre appareil, l’étui Damondy Nord N200 est l’un des plus abordables à seulement 9 $ sur Amazon. Il n’a pas la texture ajoutée du boîtier GoTo Fine Swell 45 ou la réputation d’OtterBox, mais le matériau transparent montrera la belle couleur bleue du OnePlus Nord N200 5G.

