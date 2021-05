Meilleurs boîtiers Raspberry Pi 2021

Meilleur

Coques Raspberry Pi Android Central 2021

Le Raspberry Pi est une petite machine informatique absolument incroyable. Propulsé par Linux, s’il y a une idée à laquelle vous pouvez penser, il y a de fortes chances que vous puissiez utiliser un Raspberry Pi pour le faire. Mais il y aura des moments où vous aurez besoin de trouver les meilleurs boîtiers Raspberry Pi, surtout si vous ne voulez pas utiliser ceux inclus avec les meilleurs kits Raspberry Pi. Nous avons rassemblé certains de nos favoris, mais vraiment, il y a tellement de bonnes options à votre disposition.

Meilleurs boîtiers Raspberry Pi 4

Le Raspberry Pi 4 est la dernière carte autonome à être lancée, ce qui en fait le premier choix évident pour tout le monde. Mais une fois que vous avez acquis le tableau, vous voudrez peut-être commencer à examiner différents cas et, heureusement, il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Qu’il s’agisse d’avoir un boîtier de base ou d’utiliser celui qui offre la possibilité d’ajouter un SSD NVME M.2 à votre Pi, il y en a pour tous les goûts.

Idéal pour Pi 4: Boîtier Flirc Raspberry Pi 4



Choix du personnel

Si vous ne cherchez pas un tas de fioritures supplémentaires avec un boîtier, comme pouvoir ajouter un SSD ou autre chose, alors le boîtier Flirc Raspberry Pi 4 est la voie à suivre. Le boîtier est en aluminium et dispose d’un dissipateur thermique intégré. De plus, un coussin thermique supplémentaire est inclus pour vous aider à garder votre Pi 4 au frais.

16 $ chez Amazon 16 $ chez Walmart

Stockage plus rapide: étui Argon ONE M.2



Argon fabrique certains des boîtiers les plus élégants pour le Raspberry Pi, mais le boîtier Argon ONE va encore plus loin. Avec ce cas, vous pouvez ajouter un SSD M.2 NVME à votre Pi, offrant des vitesses de stockage extrêmement rapides qu’une carte microSD ne peut égaler. Il existe même plusieurs options de gestion de l’alimentation et un scanner infrarouge intégré.

45 $ chez Amazon 58 $ chez Walmart

Jeu classique: boîtier Retroflag NESPi 4



Ce n’était qu’une question de temps, mais nous en sommes arrivés au premier boîtier rétro-gaming de Retroflag. Comme son nom l’indique, le boîtier NESPi 4 n’est compatible qu’avec le Raspberry Pi 4. Mais cette cartouche amovible pour vous donner toutes les vibrations NES? Il sert également de boîtier SSD standard qui se branche directement sur votre Pi pour un stockage plus rapide et plus fiable.

40 $ chez Amazon

Écran tactile portable: boîtier Raspberry Pi à écran tactile Miuzei avec ventilateur



Quel est l’intérêt d’avoir un ordinateur de la taille d’une carte de crédit si vous ne l’emportez pas avec vous? Avec l’étui à écran tactile Miuzei, vous pouvez le faire et vous pourrez utiliser le stylet inclus pour interagir avec votre interface Raspberry Pi. L’écran de 4 pouces peut afficher une résolution de 800×480 tout en prenant en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 ips.

38 $ chez Amazon

Rester au frais: l’étui d’armure UCTRONICS



Si vous vous inquiétez de la dissipation de la chaleur et de garder votre Raspberry Pi 4 au frais et protégé, le boîtier UCTRONICS Armor est intriguant. Le boîtier est fabriqué à partir d’un alliage d’aluminium et comporte des «piliers» de dissipateur thermique, intégrés et conçus pour dissiper la chaleur plus rapidement que la normale. De plus, UCTRONICS comprend deux ventilateurs qui se connectent rapidement à votre carte Pi pour faciliter le processus de refroidissement.

11 $ chez Amazon

Tout ce dont vous avez besoin: Kit de démarrage Canakit Raspberry Pi 4



Vous n’avez donc pas encore de Raspberry Pi et vous ne savez pas par où commencer, mais vous savez que vous avez besoin de tout. Il existe de très bons kits Raspberry Pi, dont celui de Canakit. Dans la boîte, vous obtiendrez un Raspberry Pi 4, des dissipateurs de chaleur, un ventilateur, une carte microSD, une alimentation, un câble micro HDMI et un boîtier noir mat de base. Il a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel sans essayer de trouver les «bonnes» pièces.

90 $ chez Amazon 80 $ chez Microcenter

Meilleurs boîtiers Raspberry Pi 3B +

Le Raspberry Pi 3B + continue d’être l’une des cartes les plus populaires, bien qu’il ait été publié il y a quelques années et remplacé par le Pi 4. Cependant, si vous avez déjà un Pi 3B + et que vous souhaitez passer à un boîtier plus récent, nous avons vous avez couvert de très bonnes options.

Pour le Pi 3: iUniker Raspberry Pi 3 B + boîtier ABS avec ventilateur de refroidissement



Bien que ce ne soit pas la dernière version, le Pi 3 B + est toujours extrêmement populaire. Pour ceux qui possèdent déjà ou obtiendront le Pi 3B +, ce boîtier ABS d’iUniker est génial. La société comprend un coussin thermique, deux dissipateurs de chaleur et un ventilateur de refroidissement silencieux de 30 mm, vous donnant tout ce dont vous avez besoin pour insérer le Raspberry Pi et commencer.

11 $ chez Amazon

Montrez-le: étui Smraza avec ventilateur



L’un des avantages des boîtiers Raspberry Pi est la possibilité d’avoir une vue claire du Pi lui-même, ainsi que des E / S et du circuit imprimé. Cet étui de Smraza fait l’affaire avec son design clair, mettant en valeur tout ce qui se trouve sur votre carte, tout en incluant quelques dissipateurs de chaleur et une alimentation avec un long câble.

15 $ chez Amazon

Propre et minimal: boîtier Flirc Raspberry Pi 3B



Avant qu’il y ait un boîtier Flirc Raspberry Pi 4, la société a publié une option similaire pour le Pi 3B. Le boîtier est en aluminium et arbore un dissipateur thermique intégré pour aller avec le coussin thermique inclus. Si vous recherchez un étui avec un encombrement et un design minimaux, c’est la voie à suivre.

16 $ chez Amazon

Écran tactile intégré: Étui à écran tactile STARTO TFT pour Pi 3B +



Le boîtier STARTO TFT peut ne pas être très différent des autres options jusqu’à ce que vous regardiez en haut. Avec cet étui, vous obtiendrez un écran tactile de 3,5 pouces, ainsi qu’un stylet inclus afin que vous puissiez toujours avoir un écran branché sur votre Pi.

29 $ chez Amazon

De la source: Boîtier officiel Raspberry Pi 3



Raspberry Pi fabrique ses propres boîtiers à associer aux différents modèles de Raspberry Pi disponibles. Vous ne trouverez aucun ventilateur de boîtier ni rien d’autre ici, mais vous disposerez d’une solution facile à installer, ainsi que d’un accès suffisant pour vos différents ports.

10 $ chez Amazon

Obtenez le kit: CanaKit Raspberry Pi 3B + Starter Kit



Étant donné que le Raspberry Pi 3B + est toujours une option solide si vous ne faites que commencer, ce kit de CanaKit vous donne tout ce dont vous avez besoin. Le kit comprend un boîtier, un guide de démarrage rapide, une alimentation, des dissipateurs de chaleur et la carte Raspberry Pi 3B + elle-même.

60 $ chez Amazon

Meilleurs boîtiers Raspberry Pi Zero et Pi Zero W

Les Raspberry Pi Zero et Pi Zero W sont les plus petites cartes Pi disponibles. Cela rend ces cartes parfaites pour les projets auxquels vous n’avez pas besoin d’un accès physique, mais cela signifie également qu’elles sont un peu plus sensibles aux dommages accidentels. Pour vous assurer que cela n’arrive pas à votre Pi Zero, prenez l’un de ces cas.

À peine là: Zebra Zero Case



Le Raspberry Pi Zero est le plus petit Pi entièrement fonctionnel que vous puissiez obtenir, ce qui signifie que vous allez vouloir obtenir un étui pour le protéger. Le boîtier Zebra Zero est en plastique et en acier inoxydable, y compris un dissipateur thermique qui s’adapte parfaitement.

7 $ chez Amazon

Tous les produits: Kit de démarrage GeeekPi



La plupart des kits de démarrage incluent le Raspberry Pi que vous voudrez peut-être, mais ce kit de démarrage de GeeekPi suppose que vous avez déjà la carte. Avec le boîtier inclus, vous obtiendrez un dissipateur de chaleur, un en-tête GPIO, un adaptateur HDMI, un câble d’interrupteur d’alimentation et un câble OTG. Jetez simplement votre Pi Zero ou Zero W, et vous serez prêt à partir.

10 $ chez Amazon

Jeux portables: Étui Retroflag GPi avec sac de transport



C’est cool de sortir ce vieux GameBoy et de l’utiliser pendant que vous êtes en déplacement, mais cela peut être pénible de devoir changer les cartouches de jeu tout le temps. Avec le boîtier Retroflag GPi, vous n’aurez plus à vous en soucier. Désormais, vous pouvez accéder à tous vos jeux, où que vous soyez, tout en utilisant la puissance d’un Raspberry Pi.

70 $ chez Amazon

Meilleurs étuis universels Raspberry Pi

Il n’y a pas trop de différences entre les différentes cartes Raspberry Pi, mais il y en a suffisamment pour justifier la disponibilité de différents cas. Cependant, certaines entreprises ont fourni des solutions tout-en-un qui vous permettent d’utiliser pratiquement toutes les cartes Raspberry Pi qui ont été publiées, et nous avons rassemblé certains de nos favoris.

Regroupez-les: GeeekPi Cluster Case



Si vous souhaitez coupler quelques Raspberry Pi ensemble, mais que vous ne voulez pas de quatre cas différents, alors GeeekPi vous a couvert avec ce nouveau cas de cluster. Sur le devant, vous trouverez un ventilateur de 120 mm de grande taille avec des LED RVB, qui ne manquera pas de garder les quatre pi au frais. De plus, ce cas fonctionne avec à peu près toutes les itérations du Raspberry Pi, à l’exception du Zero W ou du Pico.

40 $ chez Amazon

Simple et fonctionnel: Waveshare Game HAT pour Raspberry Pi



Pour compléter le lot, un boîtier de contrôleur portable unique pour le Raspberry Pi. Là où le Waveshare Game HAT excelle, c’est qu’il est compatible avec la plupart des modèles Raspberry Pi, au lieu d’être limité à un ou deux modèles. Comme vous vous en doutez, vous avez tout assemblé à partir de zéro, à l’exception de l’écran 480 x 320 intégré.

49 $ chez Amazon

SEGA: Étui Retro Power Genesis Retro Brick



C’est déjà génial de créer une console rétro avec le Raspberry Pi, mais avec le boîtier Genesis Retro Brick de Retro Power, vous pouvez également construire le boîtier. Il s’agit essentiellement d’un kit Lego pour Raspberry Pi, avec 336 briques à assembler tout en arborant une cartouche amovible. Mieux encore, ce boîtier est compatible avec toutes les cartes allant du Pi 2B à la dernière carte 4B.

13 $ chez Amazon

Obtenez les meilleurs boîtiers Raspberry Pi pour vos besoins

Si vous recherchez un boîtier simple et sans fioritures qui a l’air élégant, alors le boîtier Flirc Raspberry Pi 4 est la voie à suivre. Ce boîtier est en aluminium et comprend un dissipateur thermique intégré, tout en offrant un accès rapide et facile au GPIO et aux autres connecteurs disponibles. De plus, il y a un fond antidérapant, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la chute accidentelle de votre Raspberry Pi 4 du bureau ou de la table.

En ce qui concerne ceux qui utilisent le Raspberry Pi 3B +, ce n’est peut-être pas le dernier modèle de Raspberry Pi disponible, mais cela fonctionne toujours très bien. Dans ce cas, vous voudrez un boîtier qui fonctionne aussi bien que le Pi qu’il protège, et c’est là que le boîtier iUniker ABS entre en jeu. Vous serez équipé d’un boîtier solide et robuste, avec un assez grand découpe en haut pour accueillir le ventilateur de refroidissement silencieux de 30 mm inclus. Et cette partie supérieure du boîtier est facilement amovible si vous devez accéder au GPIO ou à l’un des autres connecteurs de votre carte.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Besoin d’un écran?

Assurez-vous d’obtenir le meilleur affichage pour votre Raspberry Pi

Tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre petit Pi en son propre PC qui peut vous suivre partout. Certains de ces écrans incluent un boîtier dans lequel vous installez le Pi, tandis que d’autres tirent parti des ports HDMI ou USB-C natifs pour vous donner la sortie vidéo dont vous avez besoin.