Meilleurs boîtiers Raspberry Pi 4 2021

Coque Raspberry Pi 4

Lorsque vous obtiendrez un nouveau Raspberry Pi 4, vous voudrez vous assurer d’obtenir l’un des meilleurs boîtiers Raspberry Pi 4. Cela aidera à garder les débris à l’écart du clavier et à fournir une protection contre les chocs statiques. Même si vous avez un boîtier avec l’un des meilleurs kits Raspberry Pi 4, il n’y a rien de mal à saisir quelque chose d’autre qui correspond à vos besoins.

Offre forfaitaire: Miuzei Raspberry Pi 4 Case



Un magnifique boîtier en acrylique, un ventilateur de refroidissement, des dissipateurs de chaleur et une alimentation 3A font de ce boîtier une affaire. Vous aurez accès à tous les ports et broches afin que celui-ci fonctionne également avec n’importe quel projet. Si vous ne savez pas quoi acheter, achetez ceci.

16 $ sur Amazon

Supercooling : Vilros Raspberry Pi 4 Clear Case



Ce boîtier en acrylique de Vilros est facile à assembler, possède un support pour une caméra et des canaux découpés en dessous pour une circulation d’air maximale. Ces canaux de boîtier, combinés au ventilateur préinstallé, garderont votre Pi agréable et frais, peu importe ce que vous essayez de faire avec.

7 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Belle apparence : boîtier GeeekPi Raspberry Pi 4 avec ventilateur Raspberry Pi ICE Tower



Ce boîtier Raspberry Pi 4 de GeeekPi est sans doute la meilleure solution si vous voulez garder votre Pi au frais. Il y a un ventilateur de tour inclus avec un peu de RVB pour ajouter un peu de style à votre construction. Ne vous inquiétez pas de la surchauffe de votre Pi lorsque vous utilisez ce boîtier génial et unique.

23 $ sur Amazon

Piles sur piles : iUniker Raspberry Pi 4 Cluster Case



Une capacité impressionnante du Raspberry Pi que les gens négligent est la façon dont vous pouvez regrouper plusieurs cartes pour agir comme une version unique et plus puissante. Si vous voulez faire cela, vous devez investir dans un seul boîtier empilable pour les contenir tous comme ce modèle d’iUniker.

22 $ ​​sur Amazon

Montez n’importe où: boîtier en métal à montage mural VGE Raspberry Pi



Ce boîtier en aluminium de VGE permet de monter facilement votre Pi 4 où vous le souhaitez. Le support inclus se fixe facilement au bas, donc tout ce que vous avez à faire après cela est de monter !. Élevez votre Pi au-dessus de tout le fouillis et des trucs assortis en le mettant sur le mur.

20 $ sur Amazon

Tout est dissipateur thermique : boîtier Unistorm Raspberry Pi 4



La meilleure façon de résoudre les problèmes de chaleur avec un ordinateur est d’utiliser un bon dissipateur thermique. Ce boîtier intègre une excellente conception de dissipateur thermique passif avec un ventilateur de refroidissement actif pour les moments où vous ne pouvez jamais avoir des choses trop chaudes.

16 $ sur Amazon

Tous les ports : Boîtier MazerPi Raspberry Pi 4



En plus d’inclure un dissipateur thermique et un ventilateur intégré, le boîtier MazerPi a accès à tous les ports dont vous aurez besoin. Ceux-ci incluent USB-C pour l’alimentation, deux ports micro-HDMI, un port audio de 3,5 mm, etc. De plus, il y a des pieds en caoutchouc en bas pour s’assurer que votre Pi 4 ne glisse pas et ne glisse pas sur votre bureau.

9 $ sur Amazon

Dessus magnétique coulissant : Boîtier de dissipateur Argon NEO Raspberry Pi 4



Le boîtier Argon40 NEO Heatsink offre un design simple tout en facilitant l’accès à la carte elle-même. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser légèrement le dessus magnétique et vous pourrez accéder à tous les ports GPIO. Comme il est fabriqué en aluminium, il aura fière allure quel que soit l’endroit où vous le placerez.

15 $ sur Amazon

Refroidissement silencieux : boîtier acrylique Smraza Raspberry Pi 4



Si vous voulez faire beaucoup avec le Pi 4, votre planche peut finir par devenir un peu chaude. Le boîtier en acrylique Smraza vise à résoudre ces problèmes avec un ventilateur spécialement réglé et quatre dissipateurs de chaleur dans la boîte. De plus, Smraza facilite l’accès à toutes vos pièces, tout en vous offrant une alimentation USB-C 3A.

15 $ sur Amazon

Ajouter un affichage : Étui à écran tactile MazerPi Raspberry Pi 4



Pour ceux qui recherchent un boîtier vraiment tout-en-un, vous devez vérifier le boîtier à écran tactile de MazerPi. Le boîtier lui-même donne accès à tous vos ports, ainsi qu’à un ventilateur pour garder tout au frais. Ceci est doublement important compte tenu de l’écran tactile de 3,5 pouces 320×480 qui sert de boîtier supérieur.

30 $ sur Amazon

Ajouter un disque dur : Geekworm Raspberry Pi 4 X835 Metal Case



Si vous êtes fatigué de manquer d’espace de stockage et que vous voulez quelque chose de plus robuste, alors l’étui Geekworm X835 est parfait. Non seulement il est facile de monter votre Pi 4 à l’intérieur, mais il y a une baie dédiée pour un disque dur SATA. Le seul problème est que vous devrez passer à une alimentation 12 V CC au lieu de la base 5 V.

30 $ sur Amazon

Plaisir des joueurs rétro : étui RETROFLAG NESPi 4



L’une des meilleures utilisations du Raspberry Pi est en tant que console de jeu rétro. Si vous fabriquez une console rétro, pourquoi ne pas vous procurer un superbe étui de style rétro ? Le boîtier RETROFLAG NESPi 4 comprend une fonction d’arrêt rapide et de réinitialisation sécurisée, ainsi que tout ce dont vous aurez besoin pour commencer, moins le Raspberry Pi 4 lui-même. Il existe même un boîtier de style cartouche qui abrite un SSD de 2,5 pouces pour vous offrir plus de stockage que la simple utilisation d’une carte microSD.

40 $ sur Amazon

Quelque chose pour tout le monde

Même avec un produit aussi nouveau que le Raspberry Pi 4, vous verrez rapidement une tonne d’options apparaître lorsque vous recherchez des accessoires. Aussi impressionnant que cela puisse être, il peut également être difficile de séparer le bon grain de l’ivraie pour vous assurer d’acheter le bon produit du premier coup. J’ai passé du temps à comparer ce qui est disponible et à jeter un œil aux produits qui se démarquent pour recommander le meilleur des meilleurs. Ce sont les cas que je voudrais (et un m) en utilisant moi-même.

Je pense que le meilleur produit de la liste, celui qui fonctionne bien pour n’importe quelle application, est le boîtier Miuzei Raspberry Pi 4. Il est facile à assembler, il a fière allure et il gardera votre Pi en sécurité et au frais. C’est le cas que j’utilise actuellement car je me familiarise avec tout ce que le Raspberry Pi 4 peut faire.

J’aime aussi l’idée derrière le boîtier mural VGE Raspberry Pi 4 parce que je sais ce qui peut arriver lorsque vous avez le cerveau d’un projet assis là où vit tout le reste du fouillis. Garder le Pi au-dessus du reste des composants que vous utilisez est une évidence. Au fur et à mesure que je convertis certains projets existants vers la nouvelle carte, je vais en commander d’autres.

N’importe lequel de ces cas vous sera très utile. Je me vois les utiliser tous alors que je trouve de nouvelles façons de profiter du Raspberry Pi 4.

