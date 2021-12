Meilleurs bracelets Apple Watch en cuir 2021

Meilleur

bracelets Apple Watch en cuir iMore 2021

Rehaussez le style de votre Apple Watch Series 7 ou de tout autre modèle Apple Watch avec l’élégance classique d’un bracelet en cuir. Non seulement le cuir va avec à peu près n’importe quelle tenue, mais les bracelets en cuir peuvent être parmi les meilleurs bracelets Apple Watch en termes d’apparence et de durabilité. Voici quelques options à considérer lorsque vous recherchez les meilleurs bracelets en cuir Apple Watch.

Qualité colorée: Bracelet en cuir Clockwork Synergy Dapper Collection



Le favori du personnel

Clockwork Synergy fabrique des bracelets d’une qualité incroyable pour l’Apple Watch à des prix raisonnables. Les adaptateurs sont aussi lisses que du beurre et le cuir de qualité supérieure est de premier ordre. Choisissez parmi plus de deux douzaines de textures et de couleurs différentes, des plus traditionnelles aux plus amusantes. Ce sont quelques-uns des meilleurs bracelets en cuir Apple Watch pour tous.

45 $ chez Amazon 45 $ chez Clockwork Synergy

Minimal: Apple Modern Buckle Band



Une autre option dans la catégorie premium est le Modern Buckle Band d’Apple. Élégant, accrocheur et élégant, c’est un rêve minimaliste. Il est dépourvu de tout flash supplémentaire, de style ou de motifs gênants. Il est fait de cuir Granada de première qualité et comporte également un fermoir à clip.

Manchette et bracelet : manchette Pad & Quill Lowry pour Apple Watch



Le Lowry Cuff de Pad & Quill est un bracelet en deux pièces qui vous offre le style de manchette que vous pouvez convertir en un bracelet ordinaire. Le cuir pleine fleur américain d’aspect rustique est élégant mais robuste, conçu pour durer à travers toutes vos aventures.

À partir de 100 $ chez Pad & Quill

Classique : Bracelet en cuir moderne nomade



Un look simple, le bracelet en cuir moderne de Nomad est similaire au look boucle classique d’Apple. Il a un design épuré et sans couture qui a l’air mince et beau. Le cuir Horween obtient une belle patine après environ trois mois d’utilisation. En plus de la teinte Natural Brown illustrée ici, elle est également disponible en noir.

Bon prix: Bandes carrées OMIU pour Apple Watch, Bande de remplacement en cuir véritable



Il s’agit d’une option à bon prix avec plusieurs couleurs de cuir et de matériel disponibles. Il existe même des imprimés amusants pour tous vos chats et chatons cool, et il est disponible dans les deux tailles Apple Watch.

À partir de 16 $ sur Amazon

Accrocheur : Apple Leather Link – Les couleurs varient



Le design Leather Link unique d’Apple est fabriqué à la main à partir de cuir Roux Granada en France. Des aimants moulés flexibles s’enroulent autour de votre poignet pour un ajustement parfait et un look chic et élégant. Choisissez parmi plusieurs couleurs saisonnières.

Durable: manchette en cuir Elobeth pour Apple Watch



Inspirée du look des équipements équestres, la manchette en cuir Elobeth a un style magnifiquement unique à associer à votre Apple Watch. Il est conçu à partir de cuir véritable de haute qualité, tandis que la boucle est conçue pour être solide et sûre.

16 $ sur Amazon

Blingy : Bracelet Apple Watch en cuir à paillettes minces Wearlizer



Lorsque vous avez besoin d’un peu de bling dans votre vie, jetez un œil à cet étourdissant de Wearlizer. Conique à un style mince et féminin et rehaussé d’un look pailleté, votre Apple Watch se démarquera sans aucun doute de la foule. Vous pouvez choisir parmi près d’une douzaine de couleurs.

À partir de 14 $ sur Amazon

Élégant : V-MORO Double Tour



Si vous ne voulez pas dépenser près de 1 000 $ sur le Hermès Double Tour (mais si vous le pouvez, tout le pouvoir à vous !), optez plutôt pour la version de V-MORO. Il est incroyablement élégant et a fière allure à porter au quotidien tout en étant tout aussi beau pour une soirée ou une occasion plus formelle.

10 $ sur Amazon

Options de couleur : WFEAGL iWatch Band pour Apple Watch



Ce bracelet Apple Watch en cuir véritable est confortable, élégant, d’aspect classique et abordable, il y a donc beaucoup à aimer. Vous pouvez choisir parmi des tonnes de bandes de couleurs différentes (y compris des imprimés d’animaux) et de métaux matériels. Le bracelet WFEAGL est disponible pour les deux tailles d’Apple Watch.

À partir de 13 $ sur Amazon

Sophistication effilée : Burkley Slim Leather Band pour Apple Watch



Un cuir de qualité supérieure et un look mince et fuselé définissent ce bracelet élégant conçu spécialement pour l’Apple Watch 38/40 mm. Le cuir est doux, souple et confortable à porter, mais c’est un bracelet de montre durable. Vous aimerez certainement le bracelet en cuir Burkley Slim autant que nous.

49 $ chez Burkley

Haute couture : Hermès Swift Leather Single Tour



La gamme Hermès de bracelets Apple Watch est exquise. Les motifs et les couleurs changent selon les saisons, alors n’attendez pas pour l’acheter si vous en voyez un qui vous plait. Vous dépensez un joli centime, mais vous ressemblerez à un million de dollars.

À partir de 339 $ chez Apple

Trouvez les meilleurs bracelets en cuir Apple Watch pour votre style de vie

Votre Apple Watch peut être plus que axée sur la forme physique ; ça peut être à la mode aussi. Les meilleurs bracelets en cuir Apple Watch sont certainement une question de goût, mais chaque fois que quelqu’un me demande quels bracelets tiers acheter pour l’Apple Watch, je mentionne toujours Clockwork Synergy. Cette société propose une vaste sélection de bracelets Apple Watch, tous d’excellente qualité. Et contrairement aux bracelets Apple Watch haut de gamme, les prix sont assez raisonnables. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le bracelet en cuir Clockwork Synergy Dapper Collection. Non seulement vous pouvez choisir parmi différentes couleurs de cuir, mais vous pouvez également choisir différentes textures, telles que Aged, Bomber, Autruche, Suede et Washed. De plus, vous pouvez choisir différentes couleurs de matériel pour correspondre à votre montre.

Pour un look plus délicat, j’adore le bracelet Apple Watch en cuir à paillettes minces de Wearlizer. Les larges bracelets Apple Watch peuvent parfois sembler écrasants sur un poignet plus petit, mais ce bracelet se rétrécit en une boucle étroite. La finition pailletée ajoute un attrait féminin amusant. Il existe de nombreuses options de couleurs, et à ce prix, vous pouvez en acheter plusieurs.

Le cuir vieillit avec une patine chaude au fil du temps, ce qui en fait vraiment le vôtre. Notez que le cuir et l’humidité ne font pas bon ménage. Donc, pour vos visites à la salle de sport et vos aventures aquatiques, je vous recommande d’échanger votre bracelet en cuir contre un bracelet de sport.

