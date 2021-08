Meilleurs bracelets Garmin Vivoactive 4 2021

in

Le Garmin Vivoactive 4 a beaucoup à offrir, à la fois en termes de fonctionnalités et de design. Tout d’abord, il est important de trouver un bracelet adapté à votre montre. Que vous ayez besoin d’un groupe conçu pour les entraînements de haute intensité ou que vous vouliez l’habiller pour des occasions chics, il existe de nombreuses options. Le Vivoactive 4 fonctionne avec des bandes à dégagement rapide de 22 mm, tandis que le plus petit modèle 4S utilise 18 mm. Ne vous inquiétez pas, nous avons inclus certains des meilleurs bracelets Garmin Vivoactive 4 dans les deux tailles.

Confort imperméable : Bracelet de montre en silicone Ritche



Besoin d’un bracelet de montre qui peut tout faire ? Découvrez ces bandes de silicone de Ritche. Ils sont fabriqués dans un matériau élastomère de qualité supérieure, flexible et imperméable. Cela en fait l’un des meilleurs bracelets Garmin Vivoactive 4 pour les nageurs. Le meilleur de tous? Vous n’aurez jamais à vous soucier des irritations de la peau car il est léger et sèche facilement.

À partir de 19 $ sur Amazon (22 mm) À partir de 19 $ sur Amazon (18 mm)

Impeccablement perméable : Bracelet de montre à dégagement rapide Sycreek



La Vivoactive 4 est une montre connectée de fitness, vous aurez donc probablement besoin d’au moins un bracelet flexible capable de gérer vos entraînements. Ces bandes Sycreek sont excellentes car elles sont fabriquées avec un matériau en silicone de haute qualité, à la fois imperméable et anti-transpiration. Il est également extrêmement perméable, grâce aux trous respirants qui gardent votre peau confortable.

7 $ sur Amazon (22 mm)

Durabilité élégante : bracelet de montre à dégagement rapide en toile Ritche



Si vous préférez un groupe axé sur le style qui offre une durabilité de premier ordre, ces groupes de toile Ritche feront l’affaire. Il y a plus de 10 couleurs au choix, donc la variété n’est jamais un problème. Le matériau en toile de coton est à la fois doux et résistant, et il est livré avec une boucle en acier inoxydable. Cependant, il n’est pas conçu pour être utilisé dans la piscine ou la douche.

18 $ sur Amazon (22 mm) 18 $ sur Amazon (18 mm)

Mode impeccable : bande de maille en acier inoxydable Fullmosa



Quand il est temps de faire preuve de fantaisie, vous voudrez peut-être échanger votre groupe durable contre quelque chose de plus formel. Cette option de Fullmosa est le meilleur groupe Garmin Vivoactive 4 pour les occasions formelles. La fermeture à fermoir magnétique vous offre un ajustement parfait tout en le gardant en sécurité. Le matériau en acier inoxydable de qualité supérieure est finement poli et conçu pour durer.

14 $ chez Amazon (22 mm) 15 $ chez Amazon (18 mm)

Conceptions uniques: Bande de montre en silicone Lwsengme



Vous cherchez un bracelet de montre en silicone mais vous en avez marre des couleurs basiques ? Vous vous démarquerez de la foule avec ces bandes décoratives en silicone de Lwsengme. Le support antidérapant unique est conçu pour maintenir votre bracelet en place toute la journée. Vous avez le choix entre plusieurs motifs, notamment léopard, floral et à pois. Des couleurs unies sont également disponibles.

11 $ sur Amazon (22 mm)

Habillez-vous: Bracelet de montre en cuir à dégagement rapide Berfine



Il existe de nombreux matériaux à considérer lors de l’achat d’un bracelet de montre, y compris le cuir. En plus d’être très résistant et flexible, il vous offre également un accessoire à la mode pour accompagner votre Vivoactive 4. Ils sont fabriqués en cuir de qualité supérieure et sont disponibles en différentes couleurs, notamment marron, noir, vert olive, etc.

18 $ sur Amazon (22 mm) 18 $ sur Amazon (18 mm)

Partez à l’aventure : Archer Quick Release Watch Bands



Si vous recherchez un bracelet robuste conçu pour votre style de vie aventureux, vous aurez trouvé votre bonheur avec les bracelets en nylon Archer. Vous aurez deux couches solides de nylon épais qui promettent une résistance maximale. Une fois que vous le cassez, il épouse la forme de votre poignet pour un ajustement incroyablement confortable. Il est également imperméable et lavable.

18 $ sur Amazon (22 mm) 18 $ sur Amazon (18 mm)

Élégant au possible : bracelet en métal en acier inoxydable Fullmosa



Lorsque vous êtes impatient de faire une déclaration de mode, le bracelet en acier inoxydable Fullmosa est un choix solide. Vous ne pouvez tout simplement pas battre l’apparence élégante de ce groupe chic. Il offre une conception à double bouton-poussoir pour une couche de protection supplémentaire. De plus, la boucle déployante vous permet de verrouiller facilement et en toute sécurité votre bracelet en place.

18 $ sur Amazon (22 mm) 19 $ sur Amazon (18 mm)

Toutes les couleurs : Bracelet de montre en cuir véritable Fullmosa Axus



Si vous aimez l’idée d’un bracelet de montre en cuir mais que vous souhaitez vous éloigner des schémas de couleurs traditionnels, ces bracelets de Fullmosa feront l’affaire. Ils sont disponibles dans les tailles 18 mm et 22 mm et dans un assortiment de couleurs uniques. Le matériau est composé à 100 % de cuir pleine fleur véritable, doux et durable pour un confort supérieur.

17 $ sur Amazon (22 mm) 17 $ sur Amazon (18 mm)

Pour toutes les occasions : bande tissée en nylon de qualité supérieure en tissu à voile Barton



Ceux qui recherchent un groupe idéal pour les entraînements et les occasions formelles apprécieront les bandes en tissu à voile en nylon de qualité supérieure Barton. Le dessous traité est ultra-doux contre la peau et minimise les glissades tout en offrant un maximum de confort. Il a également une boucle en acier inoxydable très durable pour garder votre bracelet en sécurité.

25 $ sur Amazon (22 mm) 25 $ sur Amazon (18 mm)

Meilleurs bracelets Garmin Vivoactive 4 : faites votre choix

Si vous portez déjà la Garmin Vivoactive 4 à votre poignet, vous savez que c’est l’une des meilleures montres intelligentes Android que vous puissiez acheter. Comme nous l’avons déjà mentionné, vous ne manquerez jamais d’options lors de la recherche du meilleur groupe Garmin Vivoactive 4. Nous aimons le bracelet de montre en silicone Ritche pour sa conception étanche qui s’adaptera parfaitement à n’importe quelle routine d’exercice. Il est également disponible dans plus de 15 couleurs éclatantes !

Bien que le silicone soit un bon choix de matériau pour faire de l’exercice et rester actif, un moment peut venir où vous devrez l’échanger contre quelque chose de plus formel. Dans ce cas, nous suggérons la bande de maille en acier inoxydable Fullmosa. Il complétera n’importe quelle tenue que vous choisissez. Il est également lisse et fin, il n’est donc pas trop voyant ou volumineux.

Si vous préférez quelque chose à la fois doux et durable, nous opterons pour le bracelet de montre en nylon Archer à dégagement rapide. La plupart des gens utiliseront la Vivoactive 4 comme une montre connectée de fitness, un matériau de bande solide est donc primordial. Vous pourrez affronter n’importe quelle aventure tout en ayant un bracelet confortable et durable à votre poignet.

Que vous soyez l’heureux propriétaire de la Vivoactive 4 ou 4S, vous avez le choix parmi une infinité d’options. Quel que soit le groupe que vous choisissez, vous serez heureux d’avoir à la fois l’option de matériau et de style pour votre montre connectée Garmin qui correspond à vos préférences.

