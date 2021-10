Meilleurs bracelets pour la Gold Apple Watch 2021

Meilleur

La Gold Apple Watch vous distingue définitivement de la foule, que vous ayez la version en aluminium ou en acier inoxydable. Cependant, choisir parmi les meilleurs bracelets Apple Watch pour trouver ceux qui vont avec la couleur or peut être un peu délicat. Heureusement, nous avons rassemblé pour vous certains des meilleurs bracelets Apple Watch en or.

Contraste élégant : Apple Deep Navy Sport Band



Toutes les bandes de sport d’Apple sont jolies, mais l’une des meilleures combinaisons avec une Apple Watch en or est cette Deep Navy. L’Apple Watch d’origine en aluminium doré était vendue avec un bracelet Midnight Blue similaire, donc même Apple pensait qu’elle était d’un excellent goût. La couleur bleu marine offre un contraste saisissant avec l’or, ce qui en fait un excellent accord. Malheureusement, le Sport Band n’est livré qu’avec le boîtier en argent au lieu de l’or, mais le reste du groupe fonctionne toujours bien.

50 $ chez Amazon 49 $ chez Apple

Cuir élégant : bracelet moderne nomade avec quincaillerie dorée



Le bracelet moderne de Nomad pour Apple Watch 38/40/41 mm est fabriqué en cuir Horween véritable de haute qualité et développe une fine patine au fil du temps, ce qui confère au bracelet une chaleur unique. La quincaillerie dorée du bracelet ira également parfaitement avec votre Apple Watch dorée.

31 $ chez Best Buy

Mélange de métaux: Bracelet Apple Watch en acier inoxydable Suplink



Un groupe de métal mixte est un excellent moyen d’incorporer l’or et l’argent ensemble et de tout lier ensemble. Ce groupe est principalement de ton argent, mais il a deux bandes dorées qui feront ressortir l’or de votre Apple Watch et de tous les autres bijoux en or que vous pourriez porter.

21 $ sur Amazon

Cuir classique et subtil : Bracelet en cuir classique SWEES



Ce bracelet en cuir de SWEES est fabriqué à partir de cuir à grain fin de première qualité. Choisissez parmi de nombreuses options de couleurs de cuir, dont beaucoup sont livrées avec des adaptateurs et des boucles en or pour correspondre à votre Apple Watch.

13 $ sur Amazon

Cuir confortable : cuir véritable OUHENG et bande hybride en caoutchouc



Ce bracelet hybride en cuir et caoutchouc unique d’OUHENG est confortable et soi-disant résistant à la transpiration, vous pouvez donc vous entraîner facilement tout en le portant. L’extérieur est en cuir, tandis que l’intérieur du bracelet est en caoutchouc de silicone. Il vient en plusieurs couleurs avec du matériel d’or.

18 $ sur Amazon

Bouclez ce cuir : Boucle en cuir Apple – les couleurs varient



Si le prix élevé ne vous fait pas peur, vous ne pouvez pas vous tromper avec la boucle en cuir Apple. Ce cuir italien est délicatement fraisé et roulé pour obtenir la texture de galets parfaite, et les aimants dans le cuir matelassé vous offrent un ajustement précis et parfait. Bien qu’Apple ne le vende plus, c’est toujours un favori des fans.

À partir de 96 $ sur Amazon

Transformez votre montre en bijou : Bracelet en strass Wearlizer X-Link



Ce bracelet fait de votre Apple Watch un beau bijou pour une soirée. Le bracelet en métal est incrusté de strass, ce qui lui donne une touche d’éclat supplémentaire, et le mélange d’or et d’argent vous permet de mélanger gracieusement les métaux avec les autres bijoux que vous portez.

23 $ sur Amazon

Style Apple classique : boucle milanaise Apple Gold



Nous aimons les boucles milanaises car elles sont faciles à mettre et à ajuster à la taille en fonction de vos besoins, et celle d’Apple est l’une des meilleures options disponibles. La Gold Milanese Loop ira parfaitement avec votre Gold Apple Watch. Rassurez-vous, l’aimant ne s’accrochera pas aux vêtements comme le font d’autres marques moins chères. Vous pouvez également l’obtenir en gris sidéral pour une belle option de contraste.

Beau design : JUUK Qrono Brun



Vous allez adorer ce bracelet Qrono marron mat en aluminium anodisé dur série 6000 pour un contraste intéressant avec la montre en or. Il fonctionne avec les Apple Watch 42 mm et 44 mm, toutes versions.

139 $ chez JUUK

Heavy metal: Bracelet de montre Apple en acier inoxydable Balance Gemini



Ce bracelet à maillons en métal doré ajoute à la fois gravité et élégance à votre look. Faites en sorte que votre Apple Watch ressemble plus à une montre chère qu’à un tracker de santé et de remise en forme. Ce groupe est disponible dans les deux tailles Apple Watch.

À partir de 16 $ sur Amazon

Aspect fuselé : Bracelet en cuir WFEAGL



Le bracelet en cuir s’éloigne du cadran de l’Apple Watch, lui donnant un aspect plus élancé et délicat. Choisissez parmi de nombreuses couleurs différentes, dont certaines ont ce magnifique matériel doré pour correspondre à votre Apple Watch.

17 $ sur Amazon

Style de crocodile : Bracelet en cuir Synergy Croco Clockwork



Obtenez un look classique en cuir de crocodile avec cet élégant bracelet en cuir de veau haut de gamme. Si le crocodile n’est pas à votre goût, Clockwork Synergy vend de nombreux autres styles et matériaux parmi lesquels choisir. Vous choisissez la couleur de votre matériel et l’or est l’une de vos options. Vous pouvez également choisir l’une ou l’autre taille.

25 $ chez Clockwork Synergy

Quels sont les meilleurs bracelets pour votre Apple Watch Gold ?

Que vous ayez l’Apple Watch Series 6 ou un autre modèle, il est un peu plus difficile de trouver les meilleurs bracelets Apple Watch en or, mais nous pensons que ce sont de très bonnes options qui méritent d’être envisagées. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le simple Sport Band d’Apple. Vous pouvez le porter n’importe où et il tient parfaitement dans le temps, même pendant les séances d’entraînement en sueur et la natation dans la piscine ou l’océan.

Le bracelet Apple Watch Wearlizer Strass X-Link est un magnifique bracelet à un prix raisonnable. Je le porte quand je veux un look plus délicat avec un peu de bling. J’adore le fait que cela relie tout mon look de bijoux, car je mélange souvent des tons argentés et dorés.

Si vous voulez quelque chose qui a l’air encore plus chic et que cela ne vous dérange pas de faire des folies, nous vous recommandons également la boucle milanaise Apple. La version officielle d’Apple est de haute qualité. L’aimant ne s’accroche pas à vos manches longues, ce qui semble être une caractéristique des alternatives moins chères du marché. Alors que l’option Gold s’harmonise bien avec la Gold Apple Watch, nous aimons également la boucle milanaise Space Grey, car elle offre un excellent contraste avec le boîtier en or. Le look de la boucle milanaise est souvent copié parce qu’il est fantastique. Le style élégant rehausse votre garde-robe et s’adapte à tout, des vêtements de sport aux tenues de soirée à cravate noire. Bien qu’il soit en métal, le maillage le rend respirant, léger et ultra-confortable.

